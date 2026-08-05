Ajker Patrika
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টেলিভিশন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে বিটিভির আয়োজন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৫ আগস্ট ২০২৬, ০৮: ৪০
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবসে বিটিভির আয়োজন
ছবি: সংগৃহীত

আজ জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস, চেতনা ও আত্মত্যাগের স্মৃতি তুলে ধরতে দিনব্যাপী বিশেষ আয়োজন সাজিয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশন। কবিতা আবৃত্তি, সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠান, আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মসূচির সরাসরি সম্প্রচারের পাশাপাশি থাকছে দিনব্যাপী জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ওপর নির্মিত বিশেষ ফিলার।

বিকেল ৪টা ৫ মিনিটে জান্নাতুল ফেরদৌসের প্রযোজনায় প্রচারিত হবে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান। বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে ইয়াসমিন আক্তারের প্রযোজনায় প্রচারিত হবে আয়নাঘরের দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৭টায় আফরোজা সুলতানার প্রযোজনায় প্রচারিত হবে জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানভিত্তিক কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান।

রাত ৮টা ৫০ মিনিটে হাসান রিয়াদের প্রযোজনায় থাকছে জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান ও গণতন্ত্রের উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান। রাত ১০টায় দেখা যাবে মাহবুবা জ্যামিনের প্রযোজনায় নাচ, গান ও আলোচনা নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান।

এ ছাড়া বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র থেকে জুলাই শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হবে দুপুর ১২টায়, জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা অনুষ্ঠান। এ দুটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। সকাল ৯টায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর থেকে জাদুঘর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সরাসরি দেখা যাবে বিটিভিতে। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

বিষয়:

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