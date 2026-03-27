থাইল্যান্ডে বিজয়-রাশমিকার ‘বাডিমুন’, প্রতিরাতে ২.৩৫ লাখ রুপি ভাড়ার ভিলায় কী আছে

দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় জুটি বিজয় দেবড়াকোন্ডা এবং রাশমিকা মান্দানা এখন ‘জাস্ট ম্যারেড’। তবে তাদের বিয়ের পরবর্তী উদযাপনটা চিরাচরিত হানিমুনের চেয়ে কিছুটা আলাদা। প্রথাগত একান্ত যাপনের বদলে তারা বেছে নিয়েছেন বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার নতুন ট্রেন্ড—‘বাডিমুন’। রাজকীয় এই উদযাপনের জন্য তারা বেছে নিয়েছেন থাইল্যান্ডের ট্রপিক্যাল স্বর্গ ‘কো সামুই’।
রাজস্থানের উদয়পুরে অত্যন্ত গোপনীয়তা ও আভিজাত্যের সঙ্গে বিয়ের কাজ সারার পর এই নবদম্পতি পাড়ি জমান থাইল্যান্ডে। তবে একা নন, সঙ্গে রয়েছেন তাঁদের একঝাঁক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁদের এই ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্ত যেন কোনো সিনেমার দৃশ্যকেও হার মানায়।
কো সামুইয়ের চাভেং বে’র ওপরে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি চোখধাঁধানো এয়ারবিএনবি ভিলায় থাকছেন তাঁরা। ‘ভিলা কো কুন’ নামের এই বাড়িটি ভূমধ্যসাগরীয় গ্রামীণ স্থাপত্য এবং এশীয় নকশার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।
ভিলাটির বিশেষ আকর্ষণ:
বিশাল পরিসর: এখানে বড়দের জন্য ৭টি বেডরুম এবং শিশুদের জন্য আলাদা ২টি কক্ষ রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ২২ জন অতিথি এখানে অনায়াসে থাকতে পারেন।
বিনোদনের ব্যবস্থা: ইনডোর গেমসের জন্য রয়েছে পুল টেবিল, ফুটবল সেটআপ এবং ডার্টবোর্ড। দীর্ঘ আড্ডার জন্য রয়েছে সুউচ্চ সিলিং ও বিশাল সোফা সম্বলিত লিভিং এরিয়া।
খাবার ও আভিজাত্য: ভিলাটিতে রয়েছে একটি বিশালাকার ডাইনিং টেবিল যেখানে ২২ জন একসঙ্গে বসে খেতে পারেন। এ ছাড়া রয়েছে নিজস্ব পিৎজা ওভেন, যেখানে অতিথিদের জন্য টাটকা পিৎজা তৈরি করা হয়।
ইনফিনিটি পুল: পাহাড়ের কিনারায় সমুদ্রের দিকে মুখ করা একটি অসাধারণ ইনফিনিটি পুল রয়েছে, যা থেকে সূর্যাস্ত দেখার অভিজ্ঞতা অতুলনীয়।
খরচের খতিয়ান
আভিজাত্য যখন আকাশচুম্বী, তখন তার খরচও নেহায়েত কম নয়। জানা গেছে, এই ভিলাটিতে প্রতি রাতের ভাড়া প্রায় ২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২ দশমিক ৩৫ লাখ রুপি। এছাড়া নিরাপত্তার জামানত হিসেবে তাঁদের গুনতে হয়েছে আরও ১ দশমিক ৪১ লাখ রুপি।
সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে এই দম্পতিকে ভিলায় বেশ ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেছে। একসঙ্গে প্রাতরাশ করা থেকে শুরু করে ঘরের ভেতর নাচানাচি—সবই ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। ভিডিওতে রাশমিকা লাজুক মুখে স্বীকার করেন, বিজয়কে ‘স্বামী’ বলে ডাকতে তাঁর এখনও একটু অদ্ভুত লাগছে! অন্যদিকে বিজয় রাশমিকাকে তার ‘সেরা বন্ধু’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
সব মিলিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বিজয়-রাশমিকার এই ‘বাডিমুন’ সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন আলোচনার তুঙ্গে। আভিজাত্য আর বন্ধুত্বের এমন মেলবন্ধন আগে খুব একটা দেখা যায়নি।
মাহবুবা রহমানের ছোট মেয়ে সংগীতশিল্পী রুমানা ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত এই শিল্পী। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।২০ মিনিট আগে
ঈদের এক সপ্তাহ হতে চলল, এখনো স্টার সিনেপ্লেক্সে ‘প্রিন্স’ সিনেমার প্রদর্শনী নিয়ে জটিলতা কাটছে না। ডিসিপি সমস্যার কারণে প্রথম তিন দিন প্রিন্সের শো চলেনি স্টার সিনেপ্লেক্সের কোনো শাখায়। চতুর্থ দিন প্রদর্শনী শুরু হলেও কারিগরি ত্রুটির কারণে বসুন্ধরা শপিং মল শাখায় মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয়...৫ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজার ফিল্ম ক্লাবের উদ্যোগে আজ শুরু হচ্ছে ‘কক্সবাজার চলচ্চিত্র উৎসব’। দুই দিনব্যাপী এই আয়োজনে বাংলাদেশের পাঁচটি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা সিনেমা, একটি ইংরেজি সিনেমা এবং একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে। এই আয়োজনে সহযোগিতা করছে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, কক্সবাজার জেলা প্রশাসন...৫ ঘণ্টা আগে
জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গানগুলোর মধ্যে অন্যতম ‘একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার’। গীতিকার নজরুল ইসলাম বাবু ও সুরকার অজিত রায়ের কালজয়ী গানটি গেয়েছেন সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন। মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নতুন করে তৈরি হয়েছে গানটি। নতুন করে সংগীত আয়োজন করেছেন ইমন চৌধুরী।৫ ঘণ্টা আগে