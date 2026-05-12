২০০ পর্বে দীপ্ত টিভির ধারাবাহিক ‘খুশবু’

দীপ্ত টিভির ধারাবাহিক নাটক ‘রূপনগর’ কিছুদিন আগেই ২০০তম পর্বের মাইলফলক পূর্ণ করেছে, ‘পরম্পরা’ পার করেছে ১০০তম পর্ব। চ্যানেলটির আরেকটি জনপ্রিয় সিরিয়াল ‘খুশবু’ পৌঁছে গেছে ২০০ পর্বের দ্বারপ্রান্তে। আজ ১২ মে প্রচারিত হবে কাঙ্ক্ষিত পর্বটি। গত বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল ধারাবাহিক নাটকটির প্রচার।
খুশবু সিরিয়ালের গল্পে দেখা যাচ্ছে, বাবার ঋণ শোধের উপায় খুঁজতে শহরে এসে গ্রামের সহজ সাধারণ মেয়ে খুশবু ফেঁসে যায় এক নায়িকার খুনের মামলায়। সত্যিকারের অপরাধীকে শাস্তি দিতে প্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টায় থাকে সে। এই কঠিন সময়ে তার পাশে দাঁড়ায় গার্মেন্টসের ডিরেক্টর রিশাদ। বন্ধুত্ব থেকে পরিণয়ের দিকে যায় রিশাদ-খুশবুর সম্পর্ক। খুশবুও যেন সব হারিয়ে খুঁজে পায় পরিবার। কিন্তু খুনিকে প্রাপ্য সাজা দিতে খুশবুকে পাড়ি দিতে হবে আরও অনেকটা পথ।
খুশবু ধারাবাহিকে নামভূমিকায় অভিনয় করছেন দীপ্ত স্টার হান্ট বিজয়ী মিষ্টি ঘোষ। আরও আছেন এই প্রতিযোগিতার আরেক বিজয়ী সাকিব হোসাইন, টপ পারফরমার সায়র নিয়োগী, শেখ ফারিয়া হোসেন ও মারিয়া মউ। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন চিত্রলেখা গুহ, গাজী রাকায়েত, ইন্তেখাব দিনার, নাজিয়া হক অর্ষা, গোলাম ফরিদা ছন্দা, জয়রাজ প্রমুখ।
কাজী মিডিয়ার প্রযোজনায় খুশবু ধারাবাহিক নাটক পরিচালনা করছেন সাজ্জাদ সুমন। গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন আহমেদ খান হীরক ও আসফিদুল হক, সংলাপ লিখেছেন মারুফ হাসান। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট এবং রাত ১০টা ৩০ মিনিটে দীপ্ত টিভি ও দীপ্ত টিভির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেখা যাচ্ছে খুশবু।
