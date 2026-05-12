আমার সিনেমাগুলো দায়সারাভাবে মুক্তি পাচ্ছে: জিয়াউল রোশান

জিয়াউল রোশান অভিনীত ‘সর্দারবাড়ির খেলা’ মুক্তি পেয়েছে ৮ মে। তবে প্রচারে নেই নায়ক। এখনো পুরো পারিশ্রমিক বুঝে পাননি, সিনেমা মুক্তির বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনাও করা হয়নি—এমন অনেক অভিযোগ রোশানের। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন শিহাব আহমেদ।
বিষয়টি অভিমান ভাঙার নয়। নিজের দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে ট্রেলার ও হল লিস্ট শেয়ার করেছি। আমাদের অনেক প্রযোজক আছেন, যাঁরা সিনেমা বানান, কিন্তু সেই সিনেমা কীভাবে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে হয়, তা জানেন না। অনেক সিনেমার ক্ষেত্রেই আমি এ ধরনের পরিস্থিতির মুখে পড়েছি।
একেবারেই না। শুধু আমি না, বুবলীও বিষয়টি জানত না। আমাদেরকে না জানিয়েই ট্রেলার রিলিজ করে মুক্তির ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়। এটার মানে কী দাঁড়ায়? সিনেমার মুক্তির ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকার প্রয়োজন নেই?
এখনো সমাধান হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী ডাবিংয়ের আগে পরিশোধ করার কথা থাকলেও এখনো তা বুঝে পাইনি। নির্মাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও সমাধান না পেয়ে শিল্পী সমিতি, পরিচালক সমিতি ও প্রদর্শক সমিতিতে বিষয়টি জানিয়েছি। তাঁরা বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।
চমৎকার গল্পের একটি সিনেমা। কিন্তু দর্শকদের তো জানাতে হবে। প্রচারের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। এ বিষয়গুলো প্রযোজককে কে বোঝাবে? সত্যি বলতে যেভাবে সর্দারবাড়ির খেলা মুক্তি পেয়েছে, এই প্রসেসে সিনেমা হিট করানো যায় না। পুরো বিষয়টি নিয়ে আমি খুব হতাশ।
দুই বছর আগে ঈদে রিলিজ করার জন্য প্রযোজককে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি খুব অপেশাদার আচরণ করেন।
আমিও চাই ঈদের বাইরে সারা বছর সিনেমা মুক্তি পাক। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই, মানুষ এখন ঈদ উৎসবেই সিনেমা দেখে। ঈদে শাকিব ভাইয়ের সিনেমা মুক্তি পায়, হল পেতে কষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অন্য সিনেমাগুলোও তো চলছে। আর ঈদের বাইরে সিনেমা মুক্তি দিতে হলে অনেক প্রচার করতে হবে। পরিপূর্ণ প্রস্তুতি থাকতে হবে।
সিনেমার প্রচারের ক্ষেত্রে আমার ভাগ্য সহায় হচ্ছে না। জানি না কেন আমার সঙ্গেই বারবার এমনটা হচ্ছে! কপাল খারাপ বলা যায়। আমি তো ওভাররেটেড মানুষ না, আন্ডাররেটেড মানুষ। আমার সিনেমাগুলো কেন জানি প্রযোজকেরা ভালোভাবে প্রচার করছেন না। অনেকটা দায়সারাভাবে মুক্তি পাচ্ছে। সর্বশেষ ভালো প্রচার হয়েছিল ‘অপারেশন সুন্দরবন’ সিনেমার। সেটা কিন্তু ভালো ব্যবসা করেছে। কারণ, মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছিল।
আমি মনে করি, শুটিং শেষ করেই মুক্তির পরিকল্পনা করা উচিত। যত দ্রুত সম্ভব মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। দিনের পর দিন ঝুলিয়ে রেখে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। এতে প্রযোজকের ব্যবসা খারাপ হয়, শিল্পীদের নাম খারাপ হয়। আটকে থাকা সিনেমাগুলো নিয়ে নির্মাতাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা বলছেন, মুক্তির সিদ্ধান্ত প্রযোজকের।
এখন থেকে সব বিষয়ে জেনে-বুঝে সিনেমা করব। সময়মতো শুটিং শেষ করা, মুক্তি দেওয়া, পরিকল্পনামাফিক প্রচার করতে পারবে কি না—এই বিষয়গুলো নিশ্চিত হয়েই চুক্তিবদ্ধ হতে চাই। এভাবে অপরিকল্পিতভাবে মুক্তি যেকোনো সিনেমার জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। এটি সিনেমাকে ধ্বংস করে দেয়। সিনেমা না চললে দিন শেষে দোষ আমাদের শিল্পীদের ঘাড়েই পড়ে।
অনেক প্রস্তাব পেয়েছি, কিন্তু ব্যাটে-বলে মিলছে না। কারণ, আরও সিলেকটিভ হওয়ার চেষ্টা করছি। কয়েকটি কাজ নিয়ে কথা হচ্ছে। সবকিছু মিলে গেলেই সবাইকে জানাব।
শর্মিষ্ঠা রহমান জানান, সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আতাউর রহমানের মরদেহ শহীদ মিনারে নেওয়া হবে। বাদ জোহর দাফনের প্রস্তুতি চলছে। বনানী কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হতে পারে।২ ঘণ্টা আগে
কান চলচ্চিত্র উৎসবকে বলা হয় ‘বড় পর্দার অলিম্পিক’। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরিচালক, প্রযোজক, সেলস এজেন্ট ও সাংবাদিকেরা হাজির হন এ উৎসবে। নির্মাতারা আসেন তাঁদের সিনেমা দেখাতে। সেসব বিক্রির প্রক্রিয়া চলে।২ ঘণ্টা আগে
দীপ্ত টিভির ধারাবাহিক নাটক ‘রূপনগর’ কিছুদিন আগেই ২০০তম পর্বের মাইলফলক পূর্ণ করেছে, ‘পরম্পরা’ পার করেছে ১০০তম পর্ব। চ্যানেলটির আরেকটি জনপ্রিয় সিরিয়াল ‘খুশবু’ পৌঁছে গেছে ২০০ পর্বের দ্বারপ্রান্তে। আজ ১২ মে প্রচারিত হবে কাঙ্ক্ষিত পর্বটি। গত বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল ধারাবাহিক নাটকটির প্রচার।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের নাট্যজগতে আতাউর রহমান এক অনবদ্য নাম। একাধারে তিনি অভিনেতা, নির্দেশক ও লেখক। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন তিনি।১৫ ঘণ্টা আগে