Ajker Patrika
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গান

চা-শিল্পীদের গান নিয়ে কোক স্টুডিওতে ফিরল মেঘদল

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৬, ১০: ৪২
চা-শিল্পীদের গান নিয়ে কোক স্টুডিওতে ফিরল মেঘদল
ছবি: সংগৃহীত

কোক স্টুডিও বাংলার দ্বিতীয় সিজনে মেঘদল ব্যান্ড গেয়েছিল ‘বনবিবি’। ২০২৩ সালে প্রকাশ পেয়েছিল গানটি। তিন বছর পর চা-শিল্পীদের শতবর্ষের পুরোনো গানের নতুন সুর নিয়ে কোক স্টুডিও বাংলায় ফিরল তারা। গতকাল রাতে প্রকাশ পেয়েছে মেঘদলের পরিবেশনায় ‘মুল্লুক’ শিরোনামের গানটি।

কোক স্টুডিও বাংলা জানিয়েছে, মুল্লুক তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের চা-শ্রমিকদের মুখে মুখে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেঁচে থাকা একটি পুরোনো লোকগান অবলম্বনে। নতুন রূপে গানটি তুলে ধরা হয়েছে নতুন প্রজন্মের সামনে। এতে উঠে এসেছে শতবর্ষের পুরোনো ইতিহাস, আত্মপরিচয় আর আপনঘরের সন্ধান এবং নিজের মাটিতে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। লোকঐতিহ্যের গভীর শিকড়ের সঙ্গে সমকালীন সুর ও সংগীতের মেলবন্ধনে তুলে ধরা হয়েছে হারিয়ে যেতে বসা এক সম্প্রদায়ের গল্প।

দুই দশকের বেশি সময় ধরে বাংলা বিকল্পধারার সংগীতে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেছে মেঘদল। সাহিত্য ও লোকঐতিহ্যের সঙ্গে রকসংগীতকে মিলিয়ে মুল্লুক গানেও তারা খুঁজে নিয়েছে পুরোনো গল্পের নতুন আখ্যান। ‘পিঞ্জিরাকে পুষল ময়না’—শিরোনামের গানের পঙ্‌ক্তি ও সুরে লুকিয়ে থাকা ইতিহাস ও আবেগকে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে মেঘদলের এই গান। শতবর্ষ আগে বাংলাদেশের চা-শিল্পীদের জীবন ও ‘মুল্লুক চলো আন্দোলন’-এর ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছে তারা।

শিবু কুমার শীলের কথা ও সুরে তৈরি গানটিতে মেঘদলের সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন চা-শিল্পী রনজু তাঁতি ও রঞ্জিত তাঁতি। শ্রীমঙ্গলের ঢোলের ছন্দ এবং শিল্পীদের আবেগঘন পরিবেশনা গানটিকে আরও গভীরতা দিয়েছে।

কোক স্টুডিও বাংলার চতুর্থ সিজনের চতুর্থ গান মুল্লুক। সর্বশেষ গত জুলাইয়ে প্রকাশ পেয়েছিল ঈশান মজুমদার ও সুনিধি নায়েকের গাওয়া ‘পাতার বাঁশরী’। কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি গানটি লিখেছেন এবং সুর করেছেন ঈশান মজুমদার। সংগীত প্রযোজনায় ছিলেন অদিত রহমান।

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ছাপা সংস্করণগানসংগীতসংগীতশিল্পীকোক স্টুডিওবিনোদন
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