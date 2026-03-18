‘অন্য কারও গল্পে’ মিফতাহ জামান

মিফতাহ জামান। ছবি: সংগৃহীত

প্রতিবারের মতো এবার রোজার ঈদেও একগুচ্ছ নতুন গান নিয়ে হাজির হচ্ছেন সংগীতশিল্পীরা। ঈদ উপলক্ষে প্রকাশ পাচ্ছে সংগীতশিল্পী মিফতাহ জামানের নতুন গান ‘অন্য কারও গল্পে’। চাঁদরাতে শিল্পীর ইউটিউব চ্যানেলের পাশাপাশি গানটি প্রকাশ পাবে স্পটিফাইসহ বিভিন্ন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে।

অন্য কারও গল্পে গানের কথা লিখেছেন কামরুল ইসলাম। কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন মিফতাহ জামান নিজে। এআই ভিজ্যুয়াল বানিয়েছেন মোহাম্মদ আশিবুজ্জামান রূপম।

নতুন এই গান নিয়ে মিফতাহ বলেন, ‘গানটির লিরিকে আমার সবচেয়ে যে বিষয়টি ভালো লেগেছে, তা হলো স্টোরিটেলিং। মনে হচ্ছিল, একটা উপন্যাসের কোনো চ্যাপ্টার পড়ছি; আর স্পেসিফিক ওই চ্যাপ্টারের ইমোশন এত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে গানের কথায়। ফলে সুর করার সময়ই পুরো দৃশ্যপট চোখে ভাসছিল। এ রকম স্টোরি থাকলে গান করতে আমার ভালো লাগে। এ গানটি তৈরির সময়টাও দারুণ উপভোগ করেছি।’

মিফতাহ জামান জানান, নতুন গানটি তৈরির পর কাছের কয়েকজনকে শুনিয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকেও পেয়েছেন দারুণ প্রতিক্রিয়া। মিফতাহর ভাষ্য, ‘মানুষ তো নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী শুনবে, প্রতিক্রিয়া জানাবে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি গানটি করে শতভাগ সন্তুষ্ট।’

