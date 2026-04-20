‘রইদ’ সিনেমায় কানাই দাস বাউলের শেষ গান

দৃষ্টিহীন হয়েও বাউলসংগীত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কানাই দাস বাউল। তাঁর কণ্ঠে যেমন ছিল বেদনা ও মানবতার দর্শন, তেমনি ছিল আধ্যাত্মিক গভীরতা। একতারা হাতে গ্রাম থেকে গ্রাম, মেলা ও আখড়ায় ঘুরে তিনি গেয়েছেন মানবতার গান—‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’, ‘কে বলে মানুষ মরে, আমি বুঝলাম না ব্যাপার’সহ বহু জনপ্রিয় গান। ১৮ এপ্রিল না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন এই বাউল।
গত বছর নির্মাতা মেজবাউর রহমান সুমনের ‘রইদ’ সিনেমার জন্য একটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কানাই দাস। কোনো সিনেমায় এটাই তাঁর প্রথম ও শেষ প্লেব্যাক। তবে সিনেমায় নিজের প্লেব্যাক শুনে যেতে পারলেন না কানাই দাস বাউল। এ নিয়ে মন খারাপ নির্মাতা মেজবাউর রহমানের সুমনের।
‘হাওয়া’ সিনেমায় মেজবাউর রহমান সুমন ব্যবহার করেন বাসুদেব দাস বাউলের গাওয়া ‘আটটা বাজে দেরি করিস না’ গানটি। মুক্তির অপেক্ষায় থাকা রইদ সিনেমায় থাকছে কানাই দাস বাউলের একটি গান। তবে কোন গান, তা এখনই বলতে চাইলেন না নির্মাতা। জানালেন, শিগগির প্রকাশ পাবে গানটি।
সুমন জানান, গত বছর রইদ সিনেমার জন্য গানটি রেকর্ড করেন কানাই দাস বাউল। গানটি প্রস্তুত হওয়ার পর শুনতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেটা আর হলো না। সুমন বলেন, ‘কানাই দাস বাউল চলে গেলেন, আমাদের কাছে রেখে গেলেন তাঁর গাওয়া শেষ গান! গত বছর রইদের গান রেকর্ডিংয়ের সময় তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বললাম, আপনি কি সিনেমায় আগে গান করেছেন? বললেন, কেউ ডাকেনি তো! মাতান চাঁদ গোঁসাইয়ের এই গান তাঁর কণ্ঠে বহুবার শুনেছি। কিছুদিন পর গানটি প্রকাশ পাবে। শেষ হওয়ার পর শুনতে চেয়েছিলেন। আর শোনা হলো না তাঁর।’
ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে রইদের প্রথম গান ‘রইদে আইলা গা জুড়াইতে’। গানটির কথা, সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন সহজিয়া ব্যান্ডের রাজীব আহমেদ রাজু। সংগীত পরিচালনা করেছেন রাশীদ শরীফ শোয়েব। রইদ সিনেমায় অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান, নাজিফা তুষি, গাজী রাকায়েত প্রমুখ।
এ বছর হুজ হু সম্মাননা পেলেন খ্যাতিমান অভিনেত্রী ববিতা। ১৮ এপ্রিল রাজধানীর ঢাকা শেরাটন হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে আয়োজিত জমকালো এক অনুষ্ঠানে শিল্পীর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন প্রধান অতিথি তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী।২৯ মিনিট আগে
২০১৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল তৌকীর আহমেদ পরিচালিত সিনেমা ‘অজ্ঞাতনামা’। মধ্যপ্রাচ্যে নিহত এক বাঙালির লাশ দেশে আনা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা, সেই ছোট জটিলতার বিশাল রূপ ধারণ, ভুক্তভোগী পরিবারের দুর্দশা, অপরিমেয় আক্ষেপের এক সহজ-সরল চিত্রায়ণ অজ্ঞাতনামা।৩১ মিনিট আগে
চার দশকের বেশি সময় ধরে চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন রোজিনা। ২০২৩ সালে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। ওই বছরের ৩ মার্চ মুক্তি পায় রোজিনা পরিচালিত প্রথম সিনেমা ‘ফিরে দেখা’। গতকাল রোববার রোজিনা জানালেন, তাঁর দ্বিতীয় সিনেমা পরিচালনার কাজ শুরু করেছেন। সিনেমার নাম ‘এখনই সময়’। গল্প লিখছেন ছটকু আহমেদ।৩৫ মিনিট আগে
কম বাজেটে কীভাবে হিট সিনেমা বানাতে হয়, তা ভালোই জানেন মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির নির্মাতারা। বড় আয়োজন কিংবা বড় তারকার পেছনে অর্থ না ঢেলে তাঁরা বরং জোর দেন শক্তিশালী গল্প, চিত্রনাট্য এবং বাস্তবসম্মত অভিনয় ও চিত্রায়ণে।৪২ মিনিট আগে