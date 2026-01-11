Ajker Patrika
গান

ইউসিবি নাইট মাতালেন রুনা লায়লা, হাবিব, প্রীতম ও দোলা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ইউসিবি নাইটে রুনা লায়লা। ছবি: সংগৃহীত
ইউসিবি নাইটে রুনা লায়লা। ছবি: সংগৃহীত

নানা বাধা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ২০২৫ সালে ইউসিবি রেকর্ড সাফল্য অর্জন করেছে, যা ব্যাংকটির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই অর্জন উদ্‌যাপনের মাধ্যমে গ্রাহক, স্টেকহোল্ডার ও শিল্প-সহযোগীদের কৃতজ্ঞতা জানাতে ৯ জানুয়ারি ইউসিবি আয়োজন করে জমকালো এক অনুষ্ঠান।

ঢাকার র‌্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলের পুলসাইডে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হয় ‘ইউসিবি নাইট–দ্য বিগিনিং অব এ নিউ এরা’ শিরোনামের অনুষ্ঠান। এরপর পরিবেশিত হয় গীতি আলেখ্য—দৃঢ়তা ও ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। সংগীত, আলোর উৎসব আর বৈচিত্র্যময় পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয় ইউসিবির সাফল্যের গল্প।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রুনা লায়লার সংগীত পরিবেশনা। বেশ কিছু গান গেয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের মাতিয়ে রাখেন তিনি। রুনা লায়লা ছাড়াও অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শুনিয়েছেন হাবিব ওয়াহিদ, প্রীতম ও দোলা।

অনুষ্ঠানের মঞ্চে ইউসিবির চেয়ারম্যান শরীফ জহীর বলেন, ‘চার দশক ধরে যা তৈরি করেছি, ইনশা আল্লাহ, আপনাদের অব্যাহত সমর্থনে আগামী চার বছরে আরও বড় সাফল্য অর্জন করতে পারব।’

ইউসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ বলেন, ‘আমাদের অগ্রাধিকার স্পষ্ট—প্রথমে স্থিতিশীলতা, এরপর আস্থা, আর তার পর টেকসই বৃদ্ধি।’

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনগানসংগীতশিল্পীবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তারেক রহমানের নেতৃত্বেই বিনির্মিত হবে আগামীর বাংলাদেশ, মোদির প্রত্যাশা

বাংলাদেশ ইস্যুতে কঠিন চাপে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ

মানুষ মনে করে, ৫ আগস্টের আগের পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে, কেন রাস্তা ছাড়তে বলবে—আইজিপির আক্ষেপ

আযাদ, জারাসহ ৫১ জন ফিরে পেলেন প্রার্থিতা

গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গ্যাবার্ডকে মাদুরো উৎখাতের পরিকল্পনার বাইরে রেখেছিলেন ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভৈরব নদে পাওয়া লাশটি ‘ঘাউড়া রাজীবের’

ভৈরব নদে পাওয়া লাশটি ‘ঘাউড়া রাজীবের’

তাহসান-রোজার সংসারে ভাঙনের সুর

তাহসান-রোজার সংসারে ভাঙনের সুর

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন খলিলুর

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

সম্পর্কিত

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

‘মুজিব ভাই’ ও ‘খোকা’র নির্মাণ ব্যয় নিয়ে বিস্মিত পরিচালক

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজকের সিনেমা

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজকের সিনেমা

ইউসিবি নাইট মাতালেন রুনা লায়লা, হাবিব, প্রীতম ও দোলা

ইউসিবি নাইট মাতালেন রুনা লায়লা, হাবিব, প্রীতম ও দোলা

প্রেক্ষাগৃহে ব্যর্থ হলেও ওটিটিতে হিট

প্রেক্ষাগৃহে ব্যর্থ হলেও ওটিটিতে হিট