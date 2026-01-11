ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজকের সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর পাঁচটি মিলনায়তন এবং কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী বিচ পয়েন্টে ১০ জানুয়ারি থেকে চলছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই আয়োজনে দেখানো হচ্ছে দেশ-বিদেশের নির্মাতাদের কাজ। আজ যেসব সিনেমা প্রদর্শিত হবে, রইল সে তালিকা।
জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: স্নিগমা সে (বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা), টেম্পেলস অব বার্তিওগা (ব্রাজিল); বেলা ১টা: আ বিউটিফুল এক্সকিউজ ফর আর ডেডলি সিন (বাহরাইন), রাভেন (বেলজিয়াম), নট অ্যালোন (বেলজিয়াম); বেলা ৩টা: মাই ফাদারস সন (চীন); বিকেল ৫টা: কালারস অব হোপ, ইন অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড, প্রত্যাবর্তন, অদৃশ্য দেয়াল, ময়া (বাংলাদেশ), ইন্টিমেট অবজেক্টস (যুক্তরাজ্য); সন্ধ্যা ৭টা: উৎসব (বাংলাদেশ)
জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: ফাগনেস ১৯৮৬ (বেলজিয়াম), দ্য বানানা গার্ডেন (ইরান); বেলা ১টা: দ্য লাস্ট নাইট অব দ্য স্কাই (গুয়াতেমালা), ড্রিমি, আনসার্টেইন অ্যান্ড ডাইং এভরিডে (মিসর), ফর ইয়োর শেক (আর্জেন্টিনা); বেলা ৩টা: ভয়েসেস অব দ্য মাউন্টেইনস (তাজিকিস্তান), লিটল সিরিয়া (জার্মানি); বিকেল ৫টা: কুইংটন অ্যান্ড কুইহুয়া (চীন); সন্ধ্যা ৭টা: সম্পর্ক, ইনবর্ন, লাফ লাইনস, আবহমান, দ্য ফার্স্ট চাইল্ড, অ্যান ইভেনিং উইথ আর্টিস্ট মনিরুল ইসলাম (বাংলাদেশ)
শিল্পকলা একাডেমি (জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: কনসার্টো (দক্ষিণ আফ্রিকা), আজুর (ভারত); বেলা ১টা: আল বাকোউস (তিউনিসিয়া), দিস প্লেস (ফিলিপাইনস); বেলা ৩টা: দ্য ক্যানন (স্পেন), রেইনবোস টেল (চেক রিপাবলিক); বিকেল ৫টা: মাদারস লাভ (জার্মানি), ওউন্ড অব দ্য পাস্ট (মরক্কো), আল আউদা (সিঙ্গাপুর)
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ
সকাল সাড়ে ১০টা: দ্য আনসাং অ্যান্টলিয়ন সং (শ্রীলঙ্কা); বেলা আড়াইটা: দিস প্লেস (ফিলিপাইনস); বিকেল সাড়ে ৪টা: ফিশ অন দ্য হুক (তাজিকিস্তান)
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি মিলনায়তন
সকাল ১১টা: পাপা বুকা (ভারত); বেলা ১টা: দ্য লেটার (রাশিয়া); বেলা ৩টা: দ্য শোর অব লাইফ (চীন); বিকেল ৫টা: দ্য বানানা গার্ডেন (ইরান)
লাবণী পয়েন্ট, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত
বিকেল ৪টা: বার্নিং (কিরগিজস্তান), সন্ধ্যা ৬টা: আগন্তুক (বাংলাদেশ)
