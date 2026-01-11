প্রেক্ষাগৃহে ব্যর্থ হলেও ওটিটিতে হিট

বিনোদন ডেস্ক
প্রেক্ষাগৃহে ততটা সুবিধা করতে পারেনি ইমরান হাশমি ও ইয়ামি গৌতম অভিনীত ‘হক’। গত ৭ নভেম্বর মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি সমালোচকদের বিস্তর প্রশংসা পেয়েছিল। কিন্তু সাধারণ দর্শকদের সাড়া সেভাবে পাননি নির্মাতা সুপর্ণ ভার্মা। সেই ব্যর্থতা মাথায় নিয়েই ২ জানুয়ারি নেটফ্লিক্সে আসে হক। তবে সব হিসাব উল্টে গেছে ওটিটিতে মুক্তির পর।
নেটফ্লিক্সের উইকলি রিপোর্ট অনুযায়ী, হক সিনেমাটি এখন ভারতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। আর অ-ইংরেজি ভাষার সিনেমা হিসেবে গ্লোবাল চার্টে রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে। এ ছাড়া বিশ্বের পাঁচটি দেশে ১ নম্বরে রয়েছে হক। ১৪টি দেশে রয়েছে শীর্ষ দশে। বাংলাদেশের দর্শকদেরও মন জয় করেছে এই গল্প। চলতি সপ্তাহে নেটফ্লিক্সে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশিবার দেখা হয়েছে সিনেমাটি। সব মিলিয়ে হিন্দি ভাষার এই কোর্টরুম ড্রামা প্রভাব বিস্তার করেছে আন্তর্জাতিক পরিসরেও।
হক তৈরি হয়েছে বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লেখা ‘বানু: ভারত কি বেটি’ বই অবলম্বনে। ঘটনাটি ১৯৬৭ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের। আইনজীবী আব্বাস খানের সঙ্গে বিয়ে হয় সাজিয়া বানুর। প্রথম দিকে ভালোই চলছিল সংসার। তাদের ঘর আলো করে আসে দুই সন্তান। একবার একটি কাজে মাসখানেকের জন্য বাইরে যায় আব্বাস। ফিরে আসে নতুন বউ নিয়ে। সাজিয়া বানুর সুখের সংসার তছনছ হওয়ার সেই শুরু। সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য আদালতে মামলার সিদ্ধান্ত নেয় সাজিয়া।
কিন্তু আদালত তাকে পাঠান মুসলিম পারিবারিক আদালতে। সেখানে প্রত্যাখ্যানের শিকার হয় সাজিয়া। একপর্যায়ে সাজিয়াকে তালাক দেয় আব্বাস খান। তবু হাল ছাড়ে না সাজিয়া। প্রায় এক দশকের সংগ্রামের পর সুপ্রিম কোর্টে নিজের অধিকার ফিরে পায় সে। ভারতে এ রায় ছিল এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
সিনেমাটি নিয়ে ইয়ামি গৌতম বলেন, ‘এই গল্প আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এটি শুধু সাজিয়ার লড়াই নয়, অসংখ্য নারীর শক্তি, সহনশীলতা ও ন্যায়বোধের প্রতিফলন।’
ইমরান হাশমি বলেন, ‘এখনো আমরা একটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করি। নারীর মর্যাদা নানা ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। হক সিনেমায় আমরা যতটা সম্ভব সেনসিটিভভাবে বিষয়টি পরিবেশন করেছি।’
ওটিটিতে হক সিনেমার সাফল্যে আপ্লুত নির্মাতা সুপর্ণ ভার্মা। তিনি বলেন, ‘আমি কখনো এমন সিনেমা বানাতে চাইনি, যা ট্রেন্ডিং হবে। বরং যা টিকে থাকবে, সে রকম কাজ করতে চেয়েছি। হক সিনেমা নিয়ে দর্শকদের এই প্রতিক্রিয়া আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, যখন কোনো গল্প সৎভাবে বলা হয়, সেটা মানুষের মন জয় করে।’
