এবার ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ ট্যুর ঘোষণা ম্যাকলেমোরের, পুরো টাকা পাবেন ফিলিস্তিনিরা

কনসার্টের মঞ্চে ফিলিস্তিনের পক্ষে বক্তব্য দেওয়ার কারণে ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী এড শিরানের ট্যুর থেকে মার্কিন র্যাপার ম্যাকলেমোর বাদ পড়ার পর অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। এমনকি খোদ এড শিরান এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং এই প্রথম মঞ্চে তিনি ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি গণহত্যার সমালোচনা করেছেন। এবার এককভাবে ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’ নামে সংগীত সফরের ঘোষণা দিয়েছেন ম্যাকলেমোর।
গতকাল বৃহস্পতিবার এই সফরের ঘোষণা দেওয়ার সময় মার্কিন এই শিল্পী রসিকতা করে বলেন, ‘যেমনটা আপনারা সবাই জানেন, আমার শিডিউল এখন কিছুটা ফাঁকা!’
ম্যাকলেমোরের আসল নাম বেঞ্জামিন হ্যাগার্টি। তিনি জানিয়েছেন, আগামী মাসে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে শুরু হতে যাওয়া এই ট্যুর থেকে অর্জিত সমস্ত অর্থ ফিলিস্তিনিদের সহায়তায় নিয়োজিত বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায় দান করা হবে।
এক বিবৃতিতে ম্যাকলেমোর বলেন, গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনা তাঁকে দেখিয়েছে যে ‘ফিলিস্তিনের মুক্তির দাবি এবং সেই কণ্ঠ স্তব্ধ করতে চাওয়া শত কোটিপতিদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে একটি সম্মিলিত জাগরণ তৈরি হয়েছে’।
তিনি বলেন, ‘আমার সঙ্গে যা ঘটেছে তা কেবল কোনো একজন শিল্পী বা একটি মঞ্চের বিষয় নয়। বিলিয়নিয়ার শ্রেণি যখন নির্ধারণ করে দেয় কোন কথা মঞ্চে বলা যাবে আর কোনটি শোনা খুব বিপজ্জনক, তখন বিষয়টি সবারই গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।’
তিনি আরও জানান, পরিণতির কথা চিন্তা না করে যেসব শিল্পী ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সংহতি প্রকাশ করেছেন, গত এক সপ্তাহে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।
আগামী ২৬ অক্টোবর ডাবলিনে ম্যাকলেমোরের এই নতুন সফর শুরু হবে। এরপর ২৯ অক্টোবর প্যারিস এবং ৩০ অক্টোবর লন্ডনে তিনি পারফর্ম করবেন। পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরেও কনসার্ট করবেন বলে জানিয়েছেন এই শিল্পী।
চলতি সেপ্টেম্বরের শুরুতে নিউ জার্সিতে এড শিরানের কনসার্টে উদ্বোধনী শিল্পী হিসেবে পারফর্ম করার সময় ম্যাকলেমোর উপস্থিত হাজার হাজার দর্শকের উদ্দেশে বলেন, ‘এই ট্যুরে যুক্ত হওয়ার প্রধান কারণই ছিল এমন একটি স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে দুটি কথা বলা, যা আমার হৃদয়ের খুব কাছের—“ফ্রি প্যালেস্টাইন”।’
এরপর ‘থ্রিফট শপ’ খ্যাত এই র্যাপার নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে আন্দোলনরত ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের উৎসর্গ করে তাঁর লেখা একটি গান পরিবেশন করেন।
এ ঘটনার পর ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁকে এড শিরানের ‘লুপ ট্যুর’ থেকে বাদ দেওয়া হয়। ম্যাকলেমোর অভিযোগ করেন, স্টেডিয়ামের ধনকুবের মালিকেরা একজোটে তাঁকে কনসার্ট থেকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছেন। এ ছাড়া স্টেডিয়ামের অন্যতম মালিক রবার্ট ক্রাফট ম্যাকলেমোরের বিরুদ্ধে ইসরায়েল-গাজা ইস্যুতে ঘৃণা ছড়ানো এবং ইহুদিবিদ্বেষী বক্তব্যের অভিযোগ তোলেন।
ম্যাকলেমোরকে বাদ দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত এড শিরানের কনসার্ট ট্যুরে বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনে। প্রমোটারদের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শিরানের ট্যুরে থাকা অন্য সব সহ-শিল্পী একযোগে শো বয়কট করেন। একই সঙ্গে ক্ষুব্ধ ভক্তদের পর্যুদস্ত হওয়ার কারণে কনসার্টের টিকিটের দাম ব্যাপকভাবে পড়ে যায়।
পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলে ফিলাডেলফিয়ার কনসার্টে এ বিষয়ে মুখ খোলেন এড শিরান। তিনি স্পষ্ট করেন, ম্যাকলেমোরকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তটি তাঁর নিজের ছিল না, বরং কনসার্ট প্রমোটার ‘মেসিনা ট্যুরিং গ্রুপ’ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ঘটনাটি সামলাতে নিজের কিছু ‘ভুল’ হয়েছিল স্বীকার করে ভক্তদের কাছে ক্ষমা চান এই ব্রিটিশ গায়ক। একই সঙ্গে গাজা সংঘাতকে একটি ‘মানবিক সংকট’ হিসেবে বর্ণনা করে শিরান বলেন, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা যেমন ‘ভয়াবহ’ ছিল, তেমনি গাজায় ইসরায়েলের বর্তমান পরিস্থিতিও ‘অযৌক্তিক ও বাড়াবাড়ি’।
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