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কোক স্টুডিও বাংলায় অঙ্কন ও নন্দিতার নতুন গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কোক স্টুডিও বাংলায় অঙ্কন ও নন্দিতার নতুন গান
সানজিদা মাহমুদ নন্দিতা ও অঙ্কন কুমার। ছবি: সংগৃহীত

হাতিরপুল সেশনের গান ‘উপ’ দিয়ে নিজের জানান দিয়েছিলেন সংগীতশিল্পী অঙ্কন কুমার। যদিও সংগীতে যাত্রা শুরু হয়েছিল তারও আগে। অঙ্কনকে বড় পরিসরে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় কোক স্টুডিও বাংলা। গত বছর কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনে প্রকাশ পাওয়া ‘লং ডিসট্যান্স লাভ’ গানটি তাঁকে এনে দেয় পরিচিতি। ইতিমধ্যে তিনি গেয়েছেন ওয়েব ফিল্ম ও সিনেমায়। এক বছর পর আবার কোক স্টুডিও বাংলায় নতুন গান নিয়ে ফিরলেন অঙ্কন।

‘মথুরা: অধরা ভালোবাসার সুর’ শিরোনামের গানটিতে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি গানের কথা ও সুর করেছেন অঙ্কন। লং ডিসট্যান্স লাভ গানে তাঁর সঙ্গে গেয়েছিলেন মুমতাহিনা মেহজাবিন আফরিন। মথুরা গানে সঙ্গী হয়েছেন সানজিদা মাহমুদ নন্দিতা।

কোক স্টুডিও বাংলার প্রথম সিজনে কাজী নজরুল ইসলামের ‘বুলবুলি’ দিয়ে আলোচনায় আসেন সানজিদা মাহমুদ নন্দিতা। দ্বিতীয় সিজনে তাঁর গাওয়া ‘আড়ালে দুয়ারে মোর’ গানটিও হয়েছে প্রশংসিত।

গতকাল কোক স্টুডিও বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে চলমান চতুর্থ সিজনের পঞ্চম গান মথুরা। কোক স্টুডিও বাংলা জানিয়েছে, সেমি-ক্লাসিক্যাল সুরে তৈরি মথুরা এমন দুজন মানুষের গল্প বলে, যাদের মন এক হলেও বাস্তবজীবন বয়ে চলে ভিন্ন পথে। ঠিক যেন সমান্তরাল দুটি রেখা পাশাপাশি চলতে থাকে, পরস্পরকে দেখা যায়, কিন্তু কখনো এক হওয়ার সুযোগ মেলে না। রাধা-কৃষ্ণ, রোমিও-জুলিয়েট কিংবা লায়লী-মজনুর প্রেমকাহিনিতে যে অপূর্ণতার গল্প যুগের পর যুগ বেঁচে আছে, মথুরাতেও উঠে এসেছে সেই আকুলতার অনুভব। জীবনে যে সম্পর্ক পূর্ণতা পায়নি, তার রেশ কীভাবে স্মৃতি ও অনুভূতিতে থেকে যায়, গানটিতে সেটিই তুলে ধরা হয়েছে। গল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সেই অনুভূতির রেশ রেখে যায় মথুরা। জীবনের পথ কখনো এক না হলেও দুটি হৃদয়ে যে প্রেম রয়ে যায়, তা-ই যেন সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রিয়েল ম্যাজিক।

মথুরা গানের সংগীত আয়োজন করেছেন শুভেন্দু দাস শুভ। অঙ্কনের লং ডিসট্যান্স লাভ গানেরও সংগীত আয়োজন তাঁর করা। এ ছাড়া কোক স্টুডিওতে নন্দিতার গাওয়া দুটি গান তৈরি হয়েছে শুভর সংগীত আয়োজনে। এবার অঙ্কন কুমার, নন্দিতা ও শুভর সম্মিলিত পরিবেশনায় মথুরাতে ফুটে উঠেছে বিরহের ব্যাকুলতা, মনের না বলা কথা আর চিরদিন বেঁচে থাকা এক ভালোবাসার গল্প।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণগানসংগীতশিল্পীকোক স্টুডিওবিনোদন
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