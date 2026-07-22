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গান

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে মৌলিক গানের প্রতিযোগিতা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২২ জুলাই ২০২৬, ০৯: ৩১
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে মৌলিক গানের প্রতিযোগিতা

২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল গান। বিভিন্ন শিল্পীর তৈরি প্রতিবাদী গানগুলো প্রাণসঞ্চার করেছিল আন্দোলনে। এবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে মৌলিক গানের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। পৃষ্ঠপোষকতা করছে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

‘তোমার গানে জাগবে জুলাই’ শীর্ষক এই আয়োজনে গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নতুন ও মৌলিক গানের অডিও এবং ভিডিও আহ্বান করা হয়েছে।

অংশগ্রহণের নিয়মাবলি ও শর্তসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে, গানটি অবশ্যই ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, শহীদদের আত্মত্যাগ, আহতদের বীরত্ব এবং নতুন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে হতে হবে। গানের কথা ও সুর সম্পূর্ণ মৌলিক হতে হবে। পূর্বে কোনো মাধ্যম বা প্রতিযোগিতায় প্রকাশিত গান গ্রহণযোগ্য হবে না। স্পষ্ট অডিওসহ গান গাওয়ার সম্পূর্ণ ভিডিও/অডিও ধারণ করে পাঠাতে হবে শিল্পকলা একাডেমির ই-মেইলে। গান পাঠানোর শেষ সময় ২৫ জুলাই রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। নির্বাচিত সেরা ১০টি গানের জন্য থাকবে আর্থিক পুরস্কার, ক্রেস্ট ও সনদপত্র।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে এই আয়োজন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘জুলাই আমাদের সকলের অধিকার আদায়ের মাস। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে স্মরণে রেখে তোমার গানে জাগবে জুলাই প্রতিযোগিতার এই আয়োজন। যাঁরা বিজয়ী হবেন, তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে, তাঁদের গান নিয়ে আমরা আলাদা অনুষ্ঠানের আয়োজন করব।’

বিষয়:

ছাপা সংস্করণগানসংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়বিনোদন
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