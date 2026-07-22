১৮ বছর পর নতুন অ্যালবাম নিয়ে ফিরছেন আতিফ আসলাম

দক্ষিণ এশিয়ার জনপ্রিয় পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আতিফ আসলাম তাঁর ভক্তদের জন্য চমক নিয়ে এসেছেন। দীর্ঘ ১৮ বছর পর নিজের চতুর্থ একক স্টুডিও অ্যালবাম প্রকাশের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে প্রকাশ করেছেন অ্যালবামটির কভার ও ট্র্যাকলিস্ট। নতুন এই অ্যালবামের নাম রাখা হয়েছে ‘সুবাহ আয়ে না’।
অ্যালবামটিতে গান থাকছে আটটি। গানগুলোর শিরোনাম—‘সুবাহ আয়ে না’ (টাইটেল ট্র্যাক), ‘সফর মে হু’, ‘ইশক’, ‘লেটস হ্যাভ সাম ফান’, ‘সুন সাজনা’, ‘হু ইশক মে’, ‘চার ইয়ার’ ও ‘সাচ্চে ওয়াদে’। সংগীতের চেনা মেলোডি ধরে রাখার পাশাপাশি এই অ্যালবামের মাধ্যমে আতিফ তাঁর ক্যারিয়ারের নতুন এক অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন বলে আভাস পাওয়া গেছে।
এর আগে ২০০৮ সালে আতিফ আসলামের সর্বশেষ একক অ্যালবাম ‘মেরি কাহানি’ প্রকাশ পেয়েছিল। সেই অ্যালবামের ‘কৌন থা’, ‘কিনারা’ ও টাইটেল ট্র্যাক ‘মেরি কাহানি’ গানগুলো চার্টব্লাস্টার হয়েছিল। তারও আগে ২০০৬ সালে মুক্তি পাওয়া তাঁর দ্বিতীয় একক অ্যালবাম ‘দুরি’র ‘কুছ ইস তারাহ’ ও ‘মাহি ভে’সহ বেশ কিছু গান ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর ২০০৪ সালে আতিফের প্রথম একক অ্যালবাম ‘জল পরী’র বিপুল সাফল্য তাঁকে পপ-রক ঘরানার শীর্ষ তারকার আসনে বসিয়েছিল।
২০০৮ সালের পর বলিউড ও পাকিস্তানি সিনেমায় অসংখ্য জনপ্রিয় প্লেব্যাক এবং সিঙ্গেলস উপহার দিলেও কোনো পূর্ণাঙ্গ স্টুডিও অ্যালবাম প্রকাশ করেননি আতিফ। ফলে দীর্ঘ দেড় যুগ পর তাঁর এই নতুন অ্যালবামের ঘোষণা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোটি ভক্তের মাঝে তুমুল উন্মাদনা তৈরি করেছে।
সংগীত বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘ সময় পর অ্যালবাম ফরম্যাটে আতিফ আসলামের এই প্রত্যাবর্তন শুধু তাঁর ভক্তদের জন্যই নয়, বরং পুরো দক্ষিণ এশীয় স্বাধীন মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি বড় ঘটনা। আতিফের চেনা মেলোডি ও আধুনিক সুরের সংমিশ্রণে তৈরি সুবাহ আয়ে না অ্যালবামের গানগুলো আগামী আগস্ট মাসে বিভিন্ন ডিজিটাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে।
এদিকে ২৪ জুলাই ঢাকায় গান শোনাবেন আতিফ আসলাম। ‘মেইন স্টেজ ফিচারিং আতিফ আসলাম’ শিরোনামের কনসার্টটির আয়োজন করা হচ্ছে রাজধানীর ৩০০ ফুটের ক্রিকেটার্স একাডেমিতে। এতে আতিফের সঙ্গে আরও পারফর্ম করবে দেশের দুই ব্যান্ড মেঘদল ও লেভেল ফাইভ।
অভিনয়ের পাশাপাশি গানটাও ভালো করেন অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। সুযোগ পেলে যেকোনো আড্ডায় গিটার বাজিয়ে গান গেয়ে মাতিয়ে রাখেন বন্ধুদের। স্টেজেও পারফর্ম করতে দেখা গেছে তাঁকে। টিভি নাটক ও টেলিফিল্মেও গান করেছেন তিনি। এবার একক কনসার্টে গান শোনাবেন অপূর্ব।১ ঘণ্টা আগে
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