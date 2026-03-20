Ajker Patrika
গান

ঘরে ফেরা মানুষের অনুভূতি নিয়ে কুহুর গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ১১: ২৫
‘ফেরা’ গানের পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

শিকড়ের টানে ঘরমুখী মানুষের ঘরে ফেরার অনুভূতি নিয়ে গান গাইলেন সংগীতশিল্পী নাবিলা নূর কুহু। গানের শিরোনাম ‘ফেরা’। গানের কথা লিখেছেন শিল্পী কুহু নিজেই। সংগীতায়োজন করেছেন অটমনাল মুন। সম্প্রতি কুহুর নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল, স্পটিফাই ও অন্যান্য স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে গানটি প্রকাশিত হয়েছে।

নতুন এই গান নিয়ে নাবিলা নূর কুহু বলেন, ‘আমার গানের কথা ও সুরে সাধারণত নস্টালজিয়া, অপেক্ষা এবং নগরজীবনের নানা অনুভূতি প্রতিফলিত হয়। ফেরা গানটিতেও ফিরে আসার আবেগ ও স্মৃতিমাখা অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। ঘর ছেড়ে দূরে থাকা মানুষের মনে যে নস্টালজিয়া জন্ম নেয় ও দীর্ঘদিন পর নিজের ঘরে কিংবা দেশে ফেরার যে আবেগ ও অনুভূতি, তা ধারণ করেই তৈরি হয়েছে গানটি।’

ফেরা গানে ব্লুজ ও জ্যাজের অনুপ্রেরণা নিয়েছেন অটমনাল মুন, যা গানটিতে একটি ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে। গতানুগতিক মিউজিক ভিডিওর বাইরে গিয়ে স্কেচ অ্যানিমেশন ব্যবহার করে গানটির ভিডিও চিত্র নির্মাণ করেছেন মীর হিশাম।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে স্নাতক সম্পন্ন করার পর নাবিলা নূর কুহু উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট আর্লিংটন থেকে সিটি অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর বর্তমানে তিনি টেক্সাসের অন্যতম বৃহৎ শহর সিটি অব গার্লেন্ডের প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যেও সংগীতচর্চা অব্যাহত রেখে সমানতালে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কুহু।

নাবিলা নূর কুহু। ছবি: সংগৃহীত

ছায়ানট থেকে নজরুলগীতিতে প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জনের মাধ্যমে শিল্পী নাবিলা নূর কুহু তাঁর সংগীত শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া তিনি শুদ্ধ সংগীতের তালিম নিয়েছেন অনুপ বডুয়ার কাছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসেবেও দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি নিজের মৌলিক গান নিয়ে কাজ শুরু করেছেন, যার অধিকাংশের কথা ও সুর তাঁর নিজের করা।

বিষয়:

বাংলা গানগানবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাবা বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ, স্ত্রী হাসপাতালে, নিথর দেহে বাড়িতে ফিরলেন সোহেল

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

সম্পর্কিত

ঘরে ফেরা মানুষের অনুভূতি নিয়ে কুহুর গান

ঘরে ফেরা মানুষের অনুভূতি নিয়ে কুহুর গান

চাঁদরাতের নাটক ‘ছায়াসঙ্গী’

চাঁদরাতের নাটক ‘ছায়াসঙ্গী’

চট্টগ্রামে স্টার সিনেপ্লেক্সের নতুন শাখা

চট্টগ্রামে স্টার সিনেপ্লেক্সের নতুন শাখা

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমির ‘চাঁদ রাতের ঈদ আনন্দ উৎসব’

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমির ‘চাঁদ রাতের ঈদ আনন্দ উৎসব’