Ajker Patrika
গান

অস্ট্রেলিয়ায় সম্মানিত ইমরান ও আই কিংস জুলাইয়ে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রে

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অস্ট্রেলিয়ায় সম্মানিত ইমরান ও আই কিংস জুলাইয়ে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রে
সিডনিতে মার্ক কোরের সঙ্গে সম্মাননা সনদ হাতে ইমরান ও তাঁর ব্যান্ড আই কিংসের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

২ মে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে আয়োজিত ‘ফাগুন হাওয়া ফেস্ট ২০২৬’ শিরোনামের আয়োজনে গান গেয়ে প্রশংসিত হয়েছেন ইমরান মাহমুদুল ও তাঁর ব্যান্ড আই কিংস। সিডনির প্রবাসী বাংলাদেশিদের আমন্ত্রণে এই অনুষ্ঠানের পারফরম্যান্সের কারণে ইমরান ও তাঁর ব্যান্ড আই কিংসকে সম্মাননা দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মেম্বার অব পার্লামেন্ট মার্ক কোর। দেশে ফিরে ইমরান জানিয়েছেন, সঠিক নিয়ম মেনে শোতে অংশ নেওয়া এবং সুন্দর পারফরম্যান্সের কারণে এবারই প্রথম বাংলাদেশের কোনো ব্যান্ডকে এমন সম্মাননা সনদ দেওয়া হলো। এমন সম্মাননায় ভীষণ আনন্দিত ইমরান ও তাঁর দল।

ইমরান বলেন, ‘সিডনিতে এমপি মার্ক কোরের কাছ থেকে পাওয়া এই সম্মাননা সনদ আমাদের জন্য সত্যিই অনেক বড় এক প্রাপ্তি। আমরা আন্তরিকভাবে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং যাঁরা সিডনিতে শোয়ের জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।’

সিডনির শো শেষে ফিরে ইমরান জানালেন, আগামী জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে গাইতে যাচ্ছেন তিনি ও তাঁর ব্যান্ড আই কিংস। এরই মধ্যে সবার ভিসা কনফার্ম হয়েছে। ইমরান জানান, খান মোহাম্মদ আলীর নিমন্ত্রণে ‘আনন্দমেলা ২০২৬’ অ্যাওয়ার্ড শোতে অংশ নিতে এবং আরও বেশ কিছু কনসার্টে গাইতে আগামী জুলাই মাসে তিনি ব্যান্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক স্টেটে ১৫টি কনসার্টে গাওয়ার ব্যাপারে কথা চূড়ান্ত হয়েছে। আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানে গাওয়ার বিষয়ে কথা চলছে।

আই কিংস ব্যান্ডের কণ্ঠশিল্পী ইমরান মাহমুদুল। অন্য সদস্যরা হলেন লিড গিটারে রাজীব ঘোষ, কি-বোর্ডে কাইয়ূম খান, ড্রামসে সজল কুমার সাহা ও বেজ গিটারে জাহাঙ্গীর আলম জনি।

বিষয়:

অস্ট্রেলিয়াছাপা সংস্করণসিডনিগানবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

সম্পর্কিত

‘মালিক’ সিনেমার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, সাত বছর পর ফিরছে শুভ-মিম জুটি

‘মালিক’ সিনেমার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, সাত বছর পর ফিরছে শুভ-মিম জুটি

এ সপ্তাহের ওটিটি: মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ

এ সপ্তাহের ওটিটি: মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ

মার্কিন রাজনীতি ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে সরব পেদ্রো

মার্কিন রাজনীতি ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে সরব পেদ্রো

এ সপ্তাহের সিনেমা: আদালতের অনুমতি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’, সিনেপ্লেক্সে ‘স্টার ওয়ারস’

এ সপ্তাহের সিনেমা: আদালতের অনুমতি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’, সিনেপ্লেক্সে ‘স্টার ওয়ারস’