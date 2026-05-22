এ সপ্তাহের সিনেমা: আদালতের অনুমতি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’, সিনেপ্লেক্সে ‘স্টার ওয়ারস’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ সিনেমার পোস্টার

আজ শুক্রবার দেশের হলে মুক্তি পাচ্ছে দেশ-বিদেশের নতুন দুই সিনেমা। দেশের ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’-এর সঙ্গে সিনেপ্লেক্সে দেখা যাবে হলিউডের ‘স্টার ওয়ারস’ সিরিজের নতুন সিনেমা।

কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ

দেশ ছেড়ে প্রবাসজীবন বেছে নেওয়ার পর বাস্তবতা কখনো কখনো কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয়। সেই গল্প নিয়ে হাসান জাহাঙ্গীর বানিয়েছেন ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন মৌসুমী। আরও আছেন হাসান জাহাঙ্গীর, জেবা জান্নাত, কাজী হায়াৎ প্রমুখ।

১৫ মে মুক্তির কথা ছিল সিনেমাটি। মুক্তির ঘোষণার পর অভিনেত্রী মৌসুমী জানান, সিনেমা নয়, নাটক হিসেবে কাজ করেছেন এতে। বিষয়টি প্রতারণা বলে দাবি করেন তিনি। একই অভিযোগ করেন অভিনেত্রী জেবা জান্নাত। তাঁর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সিনেমার সেন্সর সাময়িকভাবে স্থগিত করে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড। এমন সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে রিট করেন হাসান জাহাঙ্গীর। গতকাল কন্ট্রাক্ট ম্যারেজের সেন্সর বাতিলের সিদ্ধান্ত তিন মাসের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। আদালতের এই সিদ্ধান্তের পর আজই দেশের প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হাসান জাহাঙ্গীর।

স্টার ওয়ারস: দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান অ্যান্ড গ্রোগু

হলিউডের জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘স্টার ওয়ারস’ ভক্তদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। পর্দায় আসছে স্টার ওয়ারসের নতুন সিনেমা। আজ সারা বিশ্বে মুক্তি পাচ্ছে ‘স্টার ওয়ারস: দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান অ্যান্ড গ্রোগু’। একই দিন থেকে বাংলাদেশের সিনেপ্লেক্সে সিনেমাটি দেখার সুযোগ পাচ্ছে দর্শক।

ডিজনির ‘স্টার ওয়ারস’ ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ‘দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান’ সিরিজের অংশ এই সিনেমা। জন ফাভরো পরিচালিত তারকাবহুল সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন পেদ্রো প্যাসকল, জেরেমি অ্যালেন হোয়াইট, সিগুর্নি ওয়েভার প্রমুখ। গল্পে দেখা যাবে ডিন ডিজারিন ও তার ছোট শিষ্য গ্রোগু নতুন মিশনে বের হয়; কিন্তু কাজটা সহজ না, পদে পদে তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে নতুন বিপদ। তবে এসব চ্যালেঞ্জ একসঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে ডিন ও গ্রোগুর সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। শেষে ইঙ্গিত দেওয়া হয় স্টার ওয়ারস জগতে আরও বড় সংঘাত সামনে অপেক্ষা করছে।

