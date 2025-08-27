Ajker Patrika
> বিনোদন
> গান

টেলর সুইফটের বিয়ের আংটির দাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯: ৩৮
পপ তারকা টেলর সুইফট ও কানসাস সিটি চিফস তারকা ট্র্যাভিস কেলস বাগদানের ঘোষণা দিয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত
পপ তারকা টেলর সুইফট ও কানসাস সিটি চিফস তারকা ট্র্যাভিস কেলস বাগদানের ঘোষণা দিয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

পপ তারকা টেলর সুইফট ও কানসাস সিটি চিফস তারকা ট্র্যাভিস কেলস দুই বছরের সম্পর্কের পর অবশেষে বাগদানের ঘোষণা দিলেন। মঙ্গলবার এক যৌথ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তাঁরা লিখেছেন, ‘আপনাদের ইংরেজি শিক্ষক ও আপনাদের জিম শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছেন।’ এই খবর প্রকাশের পর বিশ্বজুড়ে সুইফট ভক্তরা আনন্দে ভেসে যান। তবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে সুইফটের আংটি। এটি মূলত একটি ভিনটেজ অনুপ্রাণিত হিরার আংটি।

নিউ ইয়র্কের গয়না ডিজাইনার কিনড্রেড লুবেক আংটিটি ডিজাইন করেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন সুইফটের প্রতিনিধি। গায়িকার মুখপাত্র ট্রি পেইন জানিয়েছেন, এই আংটিতে ব্যবহৃত হিরাটি হলো ‘ওল্ড মাইন ব্রিলিয়ান্ট কাট’ ডায়মন্ড। যদিও এর বেশি তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

তবে এই আংটির দাম কত হতে পারে—তা নিয়ে এখন চলছে জোর আলোচনা। শুধু ছবিতে দেখে আংটিটির সঠিক দাম নির্ধারণ কঠিন হলেও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ যে অনুমান করেছেন, তাতে এটির মূল্য ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১০ লাখ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। এ হিসেবে বাংলাদেশি মুদ্রায় আংটিটির সর্বোচ্চ মূল্য হতে পারে ১২ কোটি ১৬ লাখ টাকা।

দুবাইয়ের কারা জুয়েলার্সের মেহুল পেতানি জানিয়েছেন, যদি আংটিটি সংযুক্ত আরব আমিরাতে কেনা হয়, তবে এটির দাম ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ ডলারের মধ্যে হতে পারে। তিনি ধারণা দেন, আংটিতে বসানো হিরাটি প্রায় ১০ ক্যারেটের। এস্টেট ডায়মন্ড জুয়েলারির বেঞ্জামিন খোরদিপুর জানান, আংটিটি আসলে একটি ‘অ্যান্টিক কুশন-কাট’ ডায়মন্ড, ওজন প্রায় আট ক্যারেট। এর দাম প্রায় ৫ লাখ ৫০ হাজার ডলার হতে পারে।

প্রখ্যাত জুয়েলারি ডিজাইনার স্টেফানি গটলিয়েব ভোগ ম্যাগাজিনকে জানিয়েছেন, হিরাটি আট থেকে ১০ ক্যারেটের মধ্যে এবং মূল্য ৪ লাখ থেকে ৮ লাখ ডলারের মধ্যে। জেমস অ্যালেন ও ব্লু নাইলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েলা তারানতিনো গ্ল্যামার ম্যাগাজিনকে বলেছেন, হিরাটি সম্ভবত ১০ থেকে ১৫ ক্যারেট ওজনের, হলুদ সোনার আংটিতে বসানো, আর দাম ৭ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১০ লাখ ডলার পর্যন্ত হতে পারে।

‘ওল্ড মাইন কাট হিরা’ বা হিরার এ ধরনের কাট অষ্টাদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আধুনিক রাউন্ড ব্রিলিয়ান্ট কাট চালু হওয়ার আগে এই নকশা গয়নায় ব্যবহৃত হতো। কুশন আকৃতির, নরম প্রান্তবিশিষ্ট এই হিরা বিশেষভাবে চেনা যায় এর বড় কুলেট, ছোট টেবিল এবং আয়তাকার বা বর্গাকার আকারের জন্য। এর ফলে আংটিতে ভিনটেজ ও রোমান্টিক আবহ তৈরি হয়।

দুবাইয়ের কারা জুয়েলার্সের মেহুল পেতানি বলেন, ‘ওল্ড মাইন কাট হিরা তাদের ভিনটেজ সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য বিশেষভাবে মূল্যবান। সংগ্রাহক ও পুরোনো ধাঁচের গয়নার অনুরাগীদের কাছে এগুলো খুবই জনপ্রিয়।’

বিষয়:

তারকাটেলর সুইফটসম্পর্কবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

বিতর্কিত মন্তব্যে পাকিস্তানে জনপ্রিয় আলেম ইঞ্জিনিয়ার আলি মির্জা গ্রেপ্তার

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

সরকারের কমিটি পছন্দ হয়নি, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

আন্তর্জাতিক উৎসবে পুরস্কার জিতে অস্কারের পথে ‘আ থিং অ্যাবাউট কাশেম’

আন্তর্জাতিক উৎসবে পুরস্কার জিতে অস্কারের পথে ‘আ থিং অ্যাবাউট কাশেম’

টেলর সুইফটের বিয়ের আংটির দাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা

টেলর সুইফটের বিয়ের আংটির দাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা

টেলর সুইফটের বাগ্‌দানের ঘোষণা

টেলর সুইফটের বাগ্‌দানের ঘোষণা

নেটফ্লিক্সে সর্বাধিক দেখা হয়েছে একটি অ্যানিমেশন মুভি, কেন এত জনপ্রিয়

নেটফ্লিক্সে সর্বাধিক দেখা হয়েছে একটি অ্যানিমেশন মুভি, কেন এত জনপ্রিয়