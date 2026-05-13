Ajker Patrika
গান

সংগীত: ঈদ উপলক্ষে কনা-অমির ‘আমপাতা জোড়া জোড়া’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সংগীত: ঈদ উপলক্ষে কনা-অমির ‘আমপাতা জোড়া জোড়া’
কনা ও অমি। ছবি: সংগৃহীত

কোরবানির ঈদ উপলক্ষে তৈরি হলো নতুন গান ‘আমপাতা জোড়া জোড়া’। ‘আমপাতা জোড়া জোড়া, তুই আর আমি সবচেয়ে সেরা’—এমন কথায় গানটি লিখেছেন স্নেহাশীষ ঘোষ। গেয়েছেন কনা ও সৈয়দ অমি। এরই মধ্যে গানের অডিও-ভিডিওর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঈদ উপলক্ষে আগামীকাল ১৪ মে সন্ধ্যায় সৈয়দ অমির ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে গানটি।

আমপাতা জোড়া জোড়া গানটির সুর করেছেন সৈয়দ অমি। সংগীত আয়োজন করেছেন কলকাতার মিউজিক কম্পোজার কেডি। মিউজিক ভিডিওর শুটিং হয়েছে লন্ডনে। ক্যামেরায় ছিলেন আশিক মাহমুদ। মেকআপ করেছেন আঁচল আঁখি। কোরিওগ্রাফি করেছেন মো. মঞ্জুর আহমেদ। মডেল হয়েছেন অমি ও আঁচল আঁখি। প্রযোজনার পাশাপাশি গানটির ভিডিওর নির্দেশনাও দিয়েছেন সৈয়দ অমি।

গীতিকার স্নেহাশীষ বলেন, ‘সৈয়দ অমি ভাই আগে থেকেই পরিকল্পনা করেছিলেন ড্যান্স বিটের একটা গান করার। সেই কথা মাথায় রেখেই গানটি লেখা। এরপর বেশ সময় নিয়ে গানটির ভয়েস রেকর্ডিং, মিক্স মাস্টারিং করেছেন। লন্ডনে গিয়ে শুটিং করেছেন। সব মিলিয়ে এবার ঈদে একটি ধামাকা গান উপহার দেওয়ার সব রকমের চেষ্টা আছে এই গানে।’

গানটি নিয়ে সুরকার ও সংগীতশিল্পী সৈয়দ অমি বলেন, ‘আমার অন্য গানগুলোর মতো এই গানও শ্রোতাদের মন জয় করবে বলে আমার বিশ্বাস। ঈদ উৎসবকে মাথায় রেখেই ড্যান্স বিটে করা হয়েছে গানটি। রেকর্ডিং করেছিলাম প্রায় তিন মাস আগে। লন্ডনের বিখ্যাত কিছু লোকেশনে শুটিং করেছি মিউজিক ভিডিওর। আমার সঙ্গে মডেল হয়েছেন আঁচল আঁখি। সংগীতপ্রেমীদের ঈদের আনন্দকে আরও একটু বাড়িয়ে তুলতেই বেশ বড় আয়োজনে তৈরি হয়েছে আমপাতা জোড়া জোড়া গানটি। আমার খুব পছন্দের একটি গান হয়েছে। সবার ভালো লাগলেই আমাদের এই চেষ্টা সার্থক হবে।’

বিষয়:

ঈদঈদুল আজহাছাপা সংস্করণগানবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

সম্পর্কিত

নাট্যজন আতাউর রহমান আর নেই

নাট্যজন আতাউর রহমান আর নেই

আমার সিনেমাগুলো দায়সারাভাবে মুক্তি পাচ্ছে: জিয়াউল রোশান

আমার সিনেমাগুলো দায়সারাভাবে মুক্তি পাচ্ছে: জিয়াউল রোশান

নতুন সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে শুরু হচ্ছে কান চলচ্চিত্র উৎসব

নতুন সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে শুরু হচ্ছে কান চলচ্চিত্র উৎসব

২০০ পর্বে দীপ্ত টিভির ধারাবাহিক ‘খুশবু’

২০০ পর্বে দীপ্ত টিভির ধারাবাহিক ‘খুশবু’