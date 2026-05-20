শ্রীমঙ্গলকে ঘিরে আসিফ ও রুবাইয়াতের মিউজিক্যাল ফিল্ম

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
শ্রীমঙ্গলের চা-বাগানে (বাঁ থেকে) আসিফ আকবর, কায়েস আজিজ, রাজা কাশেফ ও রুবাইয়াত জাহান। ছবি: সংগৃহীত

ঈদ উপলক্ষে নতুন গান নিয়ে আসছেন আসিফ আকবর ও লন্ডনপ্রবাসী কণ্ঠশিল্পী রুবাইয়াত জাহান। গানের শিরোনাম ‘রূপসী শ্রীমঙ্গল’। শ্রীমঙ্গলের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ঘিরে তৈরি গানটি নিয়ে নির্মিত হয়েছে মিউজিক্যাল ফিল্ম। ২১ মে দুপুরে ধ্রুব মিউজিক স্টেশনের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে এই মিউজিক্যাল ফিল্ম।

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি তথা চায়ের দেশখ্যাত শ্রীমঙ্গলের অপরূপ সৌন্দর্য, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যকে গীতিকবিতার ভাষায় তুলে ধরেছেন লন্ডনপ্রবাসী গীতিকবি কায়েস আজিজ। গানের ভিডিও নির্মাণ করেছেন সৈকত রেজা। সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যুক্তরাজ্যের সুরকার, গীতিকার ও সংগীত পরিচালক রাজা কাশেফ। তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রের পাশাপাশি বাংলা ও উর্দু গানে সুর ও কণ্ঠ দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

রূপসী শ্রীমঙ্গল গানটি নিয়ে শিল্পী আসিফ আকবর বলেন, ‘এটি একেবারেই ভিন্নধর্মী একটি গান। এ ধরনের গান খুবই কম গাওয়া হয়েছে আমার। এই গানে শ্রীমঙ্গলের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। গানটির অন্যতম উদ্দেশ্য শ্রীমঙ্গলকে একটি নান্দনিক পর্যটন শহর হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এমন অসাধারণ একটি উদ্যোগের সঙ্গে থাকতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।’

রুবাইয়াত খান বলেন, ‘আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর কাজ করার চেষ্টা করেছি। কাজটি সবার ভালো লাগলে আমাদের চেষ্টা সার্থক হবে। সবাই ভিডিওটি দেখবেন, গানটি শুনবেন।’

রাজা কাশেফ বলেন, ‘আমরা সবাই মনপ্রাণ দিয়ে কাজটি করেছি। সবার অনেক সহযোগিতা চাই। সবার সহযোগিতায় শ্রীমঙ্গলকে তথা বাংলাদেশের সৌন্দর্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চাই।’

রূপসী শ্রীমঙ্গল শিরোনামের গান ও মিউজিক্যাল ফিল্মের প্রকাশনা উপলক্ষে ২১ মে দুপুরে রাজধানীর বনানী ক্লাবে একটি প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। আরও উপস্থিত থাকবেন সংগীতশিল্পী ও সংগীতসংশ্লিষ্ট কলাকুশলীরা।

গানটির প্রকাশক ধ্রুব মিউজিক স্টেশনের কর্ণধার সংগীতশিল্পী ধ্রুব গুহ বলেন, ‘আমি আর কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর কিছুদিন আগে লন্ডনে গিয়েছিলাম। তখনই গানটির পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে যাই। খুবই ভালো লাগছে ধ্রুব মিউজিকের ব্যানারে এমন একটি গান প্রকাশ করতে পেরে। আমি মনে করি, বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের সৌন্দর্য আর সংস্কৃতি নিয়ে এ ধরনের গান হওয়া উচিত। তাহলে পুরো দেশের সৌন্দর্য আর ঐতিহ্যের কথা জানতে পারবে বিশ্বের মানুষ।’

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ঢাকার ওয়েব ফিল্মে টালিউডের সৃজা দত্ত

দুই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ‘রাক্ষস’

কানের মঞ্চে ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনায় সেবাস্তিয়ান স্ট্যান

ইরানে আবার বিচারের মুখোমুখি নির্মাতা জাফর পানাহি

