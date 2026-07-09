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ফাহমিদা নবীর নতুন গান ‘খেয়ালী সুর’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাহমিদা নবীর নতুন গান ‘খেয়ালী সুর’
ফাহমিদা নবী। ছবি: সংগৃহীত

নতুন গান প্রকাশ করলেন সংগীতশিল্পী ফাহমিদা নবী। গানের শিরোনাম ‘খেয়ালী সুর’। প্রকাশিত হয়েছে ফাহমিদা নবী নামের ইউটিউব চ্যানেলে। গানের কথা লিখেছেন আমিরুল ইসলাম অরুণ, সুর করেছেন ফোয়াদ নাসের বাবু।

গানটি প্রসঙ্গে ফাহমিদা নবী বলেন, ‘সবার মনোযোগ এখন ভিউ-বাণিজ্যে। কী করে ভাইরাল হওয়া যায়, সবার মাঝে এখন সেই চেষ্টা স্পষ্ট। আমি মনে করি বিষয়টা সাময়িক। তবে এই প্রবণতার কারণে আমাদের সংস্কৃতির ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আমি ভাইরাল হওয়ার চেয়ে বরাবরই সুস্থ সংগীত চর্চার চেষ্টা করি। এই গানটাও সেই ধারাবাহিকতায় গাওয়া। ভাইরালের দুনিয়ায় এই গান কতটা সাড়া ফেলবে জানি না, তবে গানের সমঝদার শ্রোতাদের কাছে ভালো লাগলেই আমার চেষ্টা সার্থক হবে। আমি বিশ্বাস করি, যাঁরা গান ভালোবাসেন, যাঁরা গানের প্রকৃত শ্রোতা, তাঁরা ঠিকই খুঁজে খুঁজে ভালো গান শোনেন। তাঁরাই আমার গানের প্রকৃত শ্রোতা। খেয়ালী সুর তাঁদের ভালো লাগবে।’

বেশ কয়েক বছর ধরেই গান গাওয়ার পাশাপাশি নিজে সুর করছেন ফাহমিদা নবী। ইতিমধ্যে তাঁর সুর করা বেশ কিছু গান প্রকাশিত হয়েছে। যদিও খেয়ালী সুর গানটি তাঁর সুর করা নয়, তবে অন্যের সুর করা ও লেখা গান নিজের পছন্দ হলেই তাতে কণ্ঠ দেন তিনি। ফাহমিদা নবী বলেন, ‘আমার গাওয়া অনেক গানের সুর আমার নিজে করা। এতে একধরনের আত্মতৃপ্তি পাই। তবে আমাদের অনেক মেধাবী সুরকার আছেন, যাঁদের সুরে গান করতে পারা যেকোনো শিল্পীর জন্য সৌভাগ্যের। ফোয়াদ নাসের বাবু তেমনই একজন সুরকার। আমিরুল ইসলাম অরুণের কথাগুলো খুবই সুন্দর, সেই কথাগুলো সুরে বেঁধে সুন্দর একটা গান বেঁধেছেন ফোয়াদ নাসের বাবু। আমার ভীষণ মনে ধরেছে।’

বিষয়:

ছাপা সংস্করণগানসংগীতশিল্পীবিনোদন
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