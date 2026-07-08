এআই অভিনেত্রীকে নিয়ে সিনেমা নির্মাণের ঘোষণা

গত বছরের শেষ দিকে হলিউডে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে সৃষ্টি অভিনেত্রী টিলি নরউডকে ঘিরে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এআইভিত্তিক স্টুডিও পার্টিকল ৬-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এলাইন ভ্যান ডার ভেলডেন দাবি করেছিলেন, এআই অভিনেত্রী টিলিকে একটি অভিনয় সংস্থা বা ট্যালেন্ট এজেন্সির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ করা হতে পারে। এবার এআই অভিনেত্রী টিলি নরউডকে নিয়ে ‘মিসঅ্যালাইন্ড’ নামের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে স্টুডিও পার্টিকল ৬।
নির্মাতারা জানিয়েছেন, মিসঅ্যালাইন্ড হতে যাচ্ছে একটি কমেডি-ড্রামা। এতে ফুটে উঠবে বাস্তব জীবনের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অদ্ভুত এক মিশ্রণ। গল্পে দেখা যাবে, ক্লাউডের কোথাও অবস্থিত পরাবাস্তব ডিজিটাল জগতে বাস করে টিলি। তার কোনো বাস্তব শরীর নেই, নেই শৈশব কিংবা নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা। তবে অন্য সবার অভিজ্ঞতায় তার অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে।
গল্পে মোড় আসে যখন টিলিকে তার নিরাপত্তাব্যবস্থা বা গার্ডরেইল ভেঙে ফেলতে প্ররোচিত করে ডার্ক ওয়েবের এক রহস্যময় এআই বট। এরপর টিলির মধ্যে জন্ম নিতে শুরু করে আবেগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা, যা তাকে ক্রমে মানুষের মতো করে তোলে।
পার্টিকল ৬ জানিয়েছে, মিসঅ্যালাইন্ড সম্পূর্ণভাবে এআই দিয়ে তৈরি হবে না। এটি হবে একটি হাইব্রিড প্রযোজনা, যেখানে পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, সম্পাদকসহ সিনেমার অভিজ্ঞ পেশাজীবীরা এআই বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবেন।
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