আবার শুরু হচ্ছে ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আবার শুরু হচ্ছে ফোক রিয়েলিটি শো ’ম্যাজিক বাউলিয়ানা’। ‘বাউল সুরে দেখাও তোমার ম্যাজিক’—প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত হতে যাচ্ছে এই প্রতিযোগিতার পঞ্চম আসর। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন আয়োজকেরা।
সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকেরা জানান, ম্যাজিক বাউলিয়ানা কেবল গান নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বাংলার আদি সংগীত ধারাগুলোর—বাউল, লালনগীতি, মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালি ও পালাগানের চর্চা, সংরক্ষণ ও আধুনিক উপস্থাপন নিয়ে কাজ করে এ আয়োজন। এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা অডিশনের পর গ্রুমিং সেশনে অংশ নেবেন। সেখানে গান, পরিবেশনা ও মঞ্চে নিজেকে উপস্থাপনের নানা দিক শেখানো হবে অভিজ্ঞ মেন্টরদের তত্ত্বাবধানে। এরপর ‘মাস্টার সিলেকশন’ ও ‘স্টুডিও রাউন্ড’-এর মধ্য দিয়ে এগোবে প্রতিযোগিতা, যার চূড়ান্ত রূপ পাবে গ্র্যান্ড ফিনালেতে। পুরো আয়োজন সম্প্রচারিত হবে মাছরাঙা টেলিভিশনে।
এবারের আসরে বিচারক হিসেবে থাকছেন লোকসংগীতশিল্পী শফি মণ্ডল, সোলস ব্যান্ডের পার্থ বড়ুয়া এবং ব্যান্ড লালনের ভোকাল নিগার সুলতানা সুমি। আয়োজকেরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার এই তিন বিচারক প্রতিযোগীদের মূল্যায়নে আনবেন নতুন গভীরতা ও ভারসাম্য।
২০১৩ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে তরুণ প্রতিভাকে মঞ্চে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে এবং বাউল ও লোকসংগীতের মূল ধারাকে পুনর্জীবিত করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে ম্যাজিক বাউলিয়ানা। এ আয়োজন থেকে উঠে এসেছেন অনেক প্রতিভাবান শিল্পী। যেমন ইতি ইব্রাহীম, কামরুজ্জামান রাব্বী ও নয়ন সূত্রধর, যাঁরা এখন দেশে-বিদেশে লোকগানের নতুন ধারা তৈরি করছেন। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আগ্রহীরা ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আবেদন করতে পারবেন। এ ছাড়া কল করা যাবে ০৮০০০৮৮৮০০০ এই নম্বরেও।
