তাজিকিস্তানের মেহেরনিগরকে সঙ্গে নিয়ে হাবিবের ‘জাদু’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ছন্দে ফিরেছে কোক স্টুডিও বাংলা। এক বছরের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর হাশিম মাহমুদের ‘বাজি’ গান দিয়ে আবার শুরু হয়েছে কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের কার্যক্রম। এরপর প্রকাশ পেয়েছে অংকন কুমার ও শেখ মুমতাহিনা মেহজাবিনের গাওয়া ‘লং ডিসট্যান্স লাভ’। এবার কোক স্টুডিওতে আসছেন সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদ। গানের শিরোনাম ‘জাদু’। এতে হাবিবের সঙ্গে একটি অংশে গাইবেন তাজিকিস্তানের গায়িকা মেহেরনিগর রুস্তম। আজ কোক স্টুডিও বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে গানটি।
গত মঙ্গলবার রাতে কোক স্টুডিও বাংলার ফেসবুক পেজে একটি পোস্টে জানানো হয়েছে, ‘এই সিজনে গানের ম্যাজিক চলছেই। এরপর কে আসবে জাদু নিয়ে?’ এ ঘোষণায় ভক্তরা উচ্ছ্বাসে মেতেছেন। তবে কোক স্টুডিও আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্পীর নাম প্রকাশ করেনি।
আজকের পত্রিকাকে কোক স্টুডিও বাংলার একটি সূত্র জানিয়েছে, জাদু শিরোনামের গানটি গেয়েছেন হাবিব ওয়াহিদ। ‘লাগাইয়া পিরিতের ডুরি, আলগা থাকি টানেরে, আমার বন্ধু মহা জাদু জানে’—এমন কথার গানটির কথা ও সুর বাউল শাহ খোয়াজ মিয়ার। এর আগে অনেক শিল্পী গেয়েছেন জনপ্রিয় এই গান। এবার বাউল শাহ খোয়াজ মিয়ার কথা ও সুরের জাদু শোনা যাবে কোক স্টুডিও বাংলার প্ল্যাটফর্মে। কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি গানের সংগীতায়োজনও করেছেন হাবিব। জানা গেছে, জাদু গানের একটি অংশ তৈরি হয়েছে ফরাসি ভাষায়। সেই অংশটুকু গেয়েছেন তাজিকিস্তানের মেহেরনিগর রুস্তম।
জাদু কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের ষষ্ঠ গান। টানা দুই সিজনের সাফল্যের পর ২০২৪ সালে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল তৃতীয় সিজনের প্রথম গান ‘তাঁতি’। ওই বছরের ৩ মে আসে দ্বিতীয় গান ‘মা লো মা’। এরপর ২৫ মে ওয়ারফেজ ব্যান্ডের ‘অবাক ভালোবাসা’ প্রকাশের পর থেমে গিয়েছিল কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের কার্যক্রম।
