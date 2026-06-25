আতিফ আসলামের স্থগিত হওয়া কনসার্ট হবে ২৪ জুলাই

নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় গত বছর শেষ দিকে স্থগিত হয় বিদেশি শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত বেশ কয়েকটি কনসার্ট। এর মধ্যে ছিল মেইন স্টেজ আয়োজিত পাকিস্তানের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আতিফ আসলামের কনসার্টও। অবশেষে আগামী ২৪ জুলাই আয়োজন করা হচ্ছে ‘মেইন স্টেজ শো ফিচারিং আতিফ আসলাম’ শিরোনামের সেই কনসার্ট।
গত ১৩ ডিসেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা মাঠে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল আতিফের কনসার্ট। অনুষ্ঠানটির সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল, টিকিট বিক্রি চলছিল পুরোদমে। হাজারো দর্শক অপেক্ষায় ছিলেন সেই বিশেষ সন্ধ্যার জন্য। মাত্র দুই দিন আগে স্থগিত করা হয় কনসার্টটি। এমন সিদ্ধান্তে হতাশ হয়েছিলেন দর্শক, শিল্পী ও আয়োজক—সব পক্ষই। তবে সে সময় আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ জানিয়েছিল, অনুষ্ঠানটি বাতিল নয়; বরং উপযুক্ত সময়ে পুনরায় আয়োজন করা হবে।
আয়োজকেরা জানান, এরই মধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে মেইন স্টেজ শো ফিচারিং আতিফ আসলাম কনসার্টের ভেন্যু। নেওয়া হয়েছে সরকারি অনুমোদন, নিরাপত্তাসংক্রান্ত ছাড়পত্র এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অন্যান্য অনুমতি। শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে কনসার্টের ভেন্যুর নাম।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত বছর আতিফের কনসার্টের জন্য যাঁরা টিকিট কিনেছিলেন কিন্তু রিফান্ড নেননি, তাঁদের নতুন করে টিকিট কেনার প্রয়োজন নেই। মেইন স্টেজের ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্ধারিত রি-অ্যাপলাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আবেদন যাচাই শেষে তাঁদের নামে নতুন টিকিট ইস্যু করা হবে এবং কোনো অতিরিক্ত অর্থ ছাড়াই হোম ডেলিভারির মাধ্যমে তা পৌঁছে দেওয়া হবে।
আর যাঁরা টিকিট ফেরত দিয়ে রিফান্ডের আবেদন করেছিলেন কিন্তু এখনো রিফান্ড পাননি, তাঁরাও রিফান্ড আবেদন প্রত্যাহার করে টিকিট পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদন যাচাই শেষে তাঁদের জন্যও নতুন টিকিট ইস্যু করা হবে। এ ছাড়া শিগগির গেটমাই টিকিট ওয়েবসাইটে শুরু হবে নতুন টিকিট বিক্রি।
মেইন স্টেজের পরিচালক কাজী রাফসান বলেন, ‘গত বছর কনসার্টটি স্থগিত হওয়ার পর আমরা দর্শকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সুযোগ পেলেই এই কনসার্ট পুনরায় আয়োজন করা হবে। কয়েক মাসে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছি। যাঁরা আমাদের ওপর আস্থা রেখেছেন এবং অপেক্ষা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। ২৪ জুলাই আমরা গত বছরের অসমাপ্ত অধ্যায়টি পূর্ণতা দিতে চাই।’
সর্বশেষ ২০২৪ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশে ওপেন এয়ার কনসার্টে দর্শকদের সামনে পারফর্ম করেছিলেন আতিফ আসলাম। তবে গত বছর মেইন স্টেজ আয়োজিত কনসার্টে গাইতে না পারলেও একাধিক প্রাইভেট কনসার্টে পারফর্ম করেছিলেন আতিফ।
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