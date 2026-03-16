দুই বাংলার শিল্পীদের মেলবন্ধনে ঈদের গান

প্রতি ঈদের মতো এবারের ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রকাশ পাচ্ছে একগুচ্ছ নতুন গান। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের মেলবন্ধনে এবার ঈদে দেশে মুক্তি পাচ্ছে দুটি নতুন গান। একটি গানে বেলাল খানের সুরে গেয়েছেন নচিকেতা চক্রবর্তী। আরেকটি গানে আকাশ সেনের সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন দিলশাদ নাহার কনা।
বেলাল খান ও নচিকেতার ‘ভালো থেকো’
বেলাল খানের সুরে ‘ভালো থেকো’ শিরোনামের গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কলকাতার নচিকেতা চক্রবর্তী। গানের কথা লিখেছেন কবির বকুল। সংগীতায়োজন করেছেন শোভন রয়। মিউজিক ভিডিও পরিচালনা করেছেন চন্দন রয় চৌধুরী। মডেল হয়েছেন তাপস রায় চৌধুরী ও প্রথমা দাস। সাউন্ডটেকের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে মিউজিক ভিডিও।
নতুন এই গান নিয়ে নচিকেতা বলেন, ‘বাংলাদেশের অনেকের সুরে গান করেছি। তবে এ গানের সুরে অন্য রকম আমেজ পেয়েছি। একটি গান কথার পাশাপাশি ভালো সুরের কারণেও শ্রোতার মনে দাগ কাটে। গানটির কথা ও সুর শ্রোতাদের সেই ভালোর তালিকায় থাকবে।’
বেলাল খান বলেন, ‘নচিকেতা দুই বাংলায় সমানভাবে জনপ্রিয় একজন শিল্পী। জেন-জি প্রজন্মও তাঁর গানে নিজেদের খুঁজে নেয়। জীবনমুখী গানের এ শিল্পীর জন্য সুর করা আমার জন্য একটু চ্যালেঞ্জের ছিল। নির্মাতা চন্দন রয় চৌধুরী গানের কথার সঙ্গে সমন্বয় করে দারুণ একটি ভিডিও নির্মাণ করেছেন। আশা করছি, গানটি শুনে এবং এর ভিডিও দেখে দর্শক-শ্রোতারা হতাশ হবেন না।’
কনা ও আকাশ সেনের ‘ঈদ এসেছে’
ভাওয়াল মিউজিক ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে দিলশাদ নাহার কনা ও পশ্চিমবঙ্গের আকাশ সেনের গাওয়া নতুন গান ‘ঈদ এসেছে’। পুরোপুরি ঈদের আমেজে তৈরি হয়েছে গানটি। সালাহউদ্দিন সাগরের লেখা গানটি সুর করেছেন আকাশ সেন। সংগীতায়োজনে এ এন ফরহাদ। ভিডিও বানিয়েছেন বি কে শাহীন।
কনা বলেন, ‘এটি পুরোপুরিই ঈদের গান। গানের ভিডিওতেও ঈদের আনন্দ, উৎসবের আমেজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরই মধ্যে অনেকে গানটির প্রশংসা করেছেন। আমার বিশ্বাস, ঈদের এই গান ভালো লাগবে সবার।’
