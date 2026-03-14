প্রেমের গল্পে জুটি বাঁধলেন রোশান ও চমক

প্রেমের গল্প মিউজিক্যাল ফিল্মে চমক ও রোশান। ছবি: সংগৃহীত

রোজার ঈদ উপলক্ষে তৈরি হয়েছে মিউজিক্যাল ফিল্ম ‘প্রেমের গল্প’। ভালোবাসার আবেগ, আকুলতা আর হৃদয়ের গভীর অনুভূতিকে ঘিরে নির্মিত এই মিউজিক্যাল ফিল্মে পর্দায় প্রথমবার জুটি হয়েছেন চিত্রনায়ক জিয়াউল রোশান ও মডেল-অভিনেত্রী রুকাইয়া জাহান চমক। পরিচালনা করেছেন মাহিন আওলাদ।

রোমান্টিক ঘরানার গানটি গেয়েছেন দিলশাদ নাহার কনা ও শেখ লিমন। গানটির কথা, সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন আভরাল সাহির। মিউজিক্যাল ফিল্মটির দৃশ্যধারণ করা হয়েছে সুনামগঞ্জের মনোরম নীলাদ্রি লেক ও তাহিরপুরের বিভিন্ন লোকেশনে।

মিউজিক্যাল ফিল্মটি নিয়ে জিয়াউল রোশান বলেন, ‘প্রেমের গল্প গানটি যখন শুনলাম খুব ভালো লেগেছে। পাশাপাশি পরিচালক মাহিন আওলাদ ভাইয়ের কাছে ভিডিওর পরিকল্পনা শোনার পর মনে হলো আমার করা উচিত। এখানে আমার চরিত্রটি ভিন্ন ঘরানার। চরিত্রটির জন্য নিজের লুক অনেকটাই চেঞ্জ করেছি। আশা করছি, দর্শকেরা আমাকে নতুনভাবে চিনবে।’

চমক বলেন, ‘গানের সঙ্গে মিল রেখে দারুণ একটি ভিডিও বানিয়েছেন মাহিন আওলাদ ভাই। আমার চরিত্রটি অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। পুরো টিম কাজটির জন্য অনেক কষ্ট করেছে। আমার বিশ্বাস, সবার ভালো লাগবে।’

নির্মাতা মাহিন আওলাদ জানান, ঈদের দিন সন্ধ্যায় সান প্রোডাকশন হাউস ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে মিউজিক্যাল ফিল্ম প্রেমের গল্প।

নদীর পাড়ে পড়ে ছিল অজ্ঞাতনামা যুবকের গলাকাটা ও মাথাবিহীন লাশ

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবীর দিকে তাক করা ‘মহাকাশ লেজার’ শনাক্ত

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

এমপিকে অভ্যর্থনার পর হত্যা মামলার আসামির পোস্ট ‘এয়ারপোর্টে ভাইকে রিসিভ করলাম’

এলাকার খবর
Loading...

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ঈদে চালু হচ্ছে নতুন সিনেপ্লেক্স খুলছে বন্ধ হল

সম্পদ কিছুটা কমলেও এখনো ভারতের শীর্ষ ধনী অভিনেতা শাহরুখ

অমিতাভ রেজা ও মুশফিকা দম্পতির পরিচালনায় ‘লাভ সিটার’

