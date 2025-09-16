আসছে অর্থহীনের ‘ফিনিক্সের ডায়েরি-২’, প্রথমবার সংগীতসফরে যুক্তরাষ্ট্রে

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ফিনিক্সের ডায়েরি’ অ্যালবাম প্রকাশের তিন বছর পর ‘ফিনিক্সের ডায়েরি-২’ নিয়ে হাজির হচ্ছে অর্থহীন ব্যান্ড। দুই বছর আগে ফেসবুক লাইভে এই অ্যালবামের ঘোষণা দিয়েছিলেন দলটির প্রধান সাইদুস সালেহীন খালেদ সুমন, যিনি সবার কাছে বেজবাবা সুমন নামে পরিচিত। এবার অর্থহীন জানালো ফিনিক্সের ডায়েরি-২-এর মুক্তির সময়। আগামী অক্টোবরে প্রকাশ পাবে নতুন অ্যালবামটি।
ফেসবুকে একটি মোশন পোস্টার শেয়ার করে ফিনিক্সের ডায়েরি-২ অ্যালবামের মুক্তির ঘোষণা দেয় অর্থহীন। সেখানে দেখা যায়, ডানা ঝাপ্টাচ্ছে একটি ফিনিক্স পাখি। চারদিকে দাউ দাউ আগুন। হঠাৎ বিকট বিস্ফোরণে ঝলসে যায় ফিনিক্স পাখির দুই ডানা। সাদা রঙের দুই ডানা আগুনে ঝলসে লাল হয়ে যায়। ঝরতে থাকে রক্ত। এরপর ইংরেজি অক্ষরে পর্দায় ভেসে ওঠে কিছু কথা যার অর্থ—‘জীবনে মাঝেমধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষটির সঙ্গেও ভালো কিছু হয়।’ শেষে জানানো হয়, ২০২৬ সালের অক্টোবর নয়—২০২৫ সালের অক্টোবরেই আসছে ফিনিক্সের ডায়েরি-২। তবে ফিনিক্সের নতুন এই অ্যালবামে মোট কয়টি গান থাকছে, তা জানানো হয়নি।
২০২২ সালে প্রকাশ পেয়েছিল ফিনিক্সের ডায়েরি। আটটি গান দিয়ে সাজানো হয়েছিল অ্যালবামটি। ছয় বছরের বিরতি কাটিয়ে অর্থহীন প্রকাশ করেছিল তাদের নতুন অ্যালবাম। মূলত দলপ্রধান সুমনের অসুস্থতার কারণেই নতুন গান প্রকাশ করছিল না অর্থহীন। ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই, একের পর এক অস্ত্রোপচারের কারণে সুমন ওই সময় অনেক দিন গান থেকে দূরে ছিলেন।
এর আগে ২০১৬ সালে প্রকাশ পেয়েছিল অর্থহীন ব্যান্ডের পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম ‘ক্যানসারের নিশিকাব্য’। এরপর ২০১৮ সালে প্রকাশ পেয়েছিল ‘কারণ তুমি অমানুষ’ শিরোনামে সিঙ্গেল ট্র্যাক।
অন্যদিকে, অক্টোবরেই প্রথমবারের মতো সংগীতসফরে যুক্তরাষ্ট্র যাবে অর্থহীন। গত জুলাইয়ে এই সফরের কথা জানিয়েছিল ব্যান্ডটি। এবার জানালো সময়সূচি। অর্থহীন ব্যান্ডের ব্যবস্থাপক এহসানুল হক টিটো জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দেশে কনসার্টের কথা চলছিল; কিন্তু সুমনের অসুস্থতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র সফর দিয়ে আবার বিদেশযাত্রা শুরু হচ্ছে অর্থহীনের।
২৫ অক্টোবর বোস্টন থেকে শুরু হবে অর্থহীনের যুক্তরাষ্ট্র সফর। এরপর ১ নভেম্বর ভার্জিনিয়া, ২ নভেম্বর নিউইয়র্ক, ১৪ নভেম্বর হিউস্টন, ১৬ নভেম্বর ডালাস এবং ২২ নভেম্বর ইন্ডিয়ানায় গান শোনাবে অর্থহীন। এই সফরে আরও কয়েকটি শো যুক্ত হতে পারে। কনসার্ট ট্যুরের আয়োজক মিউজিক বাংলা ও ভেরিতাস ইভেন্টস। জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে সফরে যাওয়ার আগেই ফিনিক্সের ডায়েরি-২ প্রকাশ করবে অর্থহীন।
অর্থহীন ব্যান্ডের বর্তমান লাইনআপ: সুমন (কণ্ঠ ও বেজ গিটার), মার্ক ডন (ড্রামস) ও এহতেশাম আলী (গিটার)।
