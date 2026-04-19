নগর বাউল ছাড়লেন রানা, যুক্ত হলেন এলিন

নগর বাউল ব্যান্ড ছাড়লেন গিটারিস্ট সুলতান রায়হান খান রানা। দেড় দশকের বেশি সময় নগর বাউলে বাজিয়েছেন এই গিটারিস্ট। দেশ-বিদেশের বহু কনসার্টের মঞ্চে জেমসের সঙ্গী ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্প্রতি ব্যক্তিগত কারণে দল ছেড়েছেন। তাঁর জায়গায় যুক্ত হয়েছেন ইসমামুল ফরহাদ এলিন।
অনেক দিন ধরেই নগর বাউলের সঙ্গে দেখা মিলছিল না রানার। সর্বশেষ পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে পাবনায় অনুষ্ঠিত কনসার্টেও নগর বাউলের সঙ্গে ছিলেন না তিনি। জেমসের সঙ্গে গিটার বাজাতে দেখা যায় এলিনকে। রানার নগর বাউল ছাড়ার বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন জেমসের মুখপাত্র রবিন ঠাকুর। তিনি জানান, ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় দলকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছিলেন না রানা। তাই সবার সঙ্গে কথা বলে ব্যান্ড ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তাঁর জায়গায় নগর বাউলে যুক্ত হয়েছেন এলিন।
গত মার্চে আনুষ্ঠানিকভাবে নগর বাউলে যোগ দিয়েছেন ইসমামুল ফরহাদ এলিন। এর আগে ২০২০ সালে অতিথি আর্টিস্ট হিসেবে নগর বাউলে বাজানোর অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। শূন্য ব্যান্ডের গিটারিস্ট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন এলিন। সর্বশেষ চিরকুট ব্যান্ডে অতিথি সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে নগর বাউলে যুক্ত হওয়ায় উচ্ছ্বসিত এই গিটারিস্ট।
নগর বাউল ব্যান্ডের বর্তমান লাইনআপ:
মাহফুজ আনাম জেমস (ভোকাল ও গিটার), আহসান এলাহী ফান্টি (ড্রামস), তালুকদার সাব্বির শাওন (গিটার) এবং ইসমামুল ফরহাদ এলিন (গিটার)।
