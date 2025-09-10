Ajker Patrika
> বিনোদন
> হলিউড

শিল্পী‌দের প্রতিবাদ

ইসরা‌য়ে‌লের স‌ঙ্গে কাজ না করার ঘোষণা ১২ শর বে‌শি শিল্পী ও নির্মাতার

বিনোদন ডেস্ক
ইয়র্গোস ল্যান্থিমোস, অলিভিয়া কোলম্যান, আয়ো এডিবেরি ও জশ ও’কনর। ছবি: সংগৃহীত
ইয়র্গোস ল্যান্থিমোস, অলিভিয়া কোলম্যান, আয়ো এডিবেরি ও জশ ও’কনর। ছবি: সংগৃহীত

ফি‌লি‌স্তি‌নের ওপর ইসরা‌য়ে‌লের বর্বরতা ও গণহত‌্যার বিরু‌দ্ধে শিল্পী‌দের প্রতিবাদ এবার আরও ক‌ঠোর হ‌লো। আরও শক্ত অবস্থান নি‌লেন শিল্পীরা। হ‌লিউডসহ সারা বি‌শ্বের বি‌ভিন্ন ইন্ডা‌স্ট্রির ১২ শর বে‌শি শিল্পী ঘোষণা দিয়েছেন, এখন থে‌কে ইসরা‌য়ে‌লি কো‌নো ইনস্টি‌টিউশন কিংবা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠা‌নের স‌ঙ্গে কাজ কর‌বেন না তাঁরা।

এসব শিল্পী ও নির্মাতা‌দের অনেকে আছেন, যাঁরা অস্কার, বাফটা, এমি, পাম দ‌্যরসহ বি‌ভিন্ন পুরস্কার‌ বিজয়ী। গত সোমবার ফিল্ম ওয়ার্কার্স ফর প‌্যা‌লেস্টাইন না‌মের এক‌টি সংগঠন এক‌টি বিবৃ‌তি প্রকাশ ক‌রে জা‌নি‌য়ে‌ছে এ সিদ্ধা‌ন্তের কথা। বিবৃ‌তি‌তে স্বাক্ষর ক‌রে‌ছেন ১২ শর বে‌শি অভিনয়শিল্পী ও নির্মাতা।

নির্মাতা‌দের তা‌লিকায় আছেন ইয়র্গোস ল্যান্থিমোস, আভা ডুভার্নে, অ্যাডাম ম্যাককে, বুটস রিলে, এমা সেলিগম্যান, জোশুয়া ওপেনহাইমার, মাইক লেই প্রমুখ। অভিনয়‌শিল্পীদের তালিকায় আছেন এমা স্টোন, অলিভিয়া কোলম্যান, আয়ো এডিবেরি, লিলি গ্ল্যাডস্টোন, মার্ক রাফেলো, হানাহ এইনবাইন্ডার, পিটার সারসগার্ড, আইমি লু উড, পাপা এসিডু, গ‌্যা‌য়েল গার্সিয়া বার্নাল, রিজ আহমেদ, মেলিসা বারেরা, সিনথিয়া নিক্সন, টিল্ডা সুইনটন, জেভিয়ের বারডেম, জো অ্যালউইন, জশ ও’কনর প্রমুখ।

বিবৃ‌তি‌তে তাঁরা জা‌নি‌য়ে‌ছেন, ইসরা‌য়ে‌লি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠা‌নের সি‌নেমায় অভিনয় থে‌কে বিরত থাকার পাশাপা‌শি দেশ‌টি‌তে আ‌য়ো‌জিত কো‌নো চল‌চ্চিত্র উৎস‌বেও অংশ নে‌বেন না তাঁরা। ফ‌লে জেরুজা‌লেম ফিল্ম ফে‌স্টিভ‌্যাল, হাইফা ইন্টারন‌্যাশনাল ফিল্ম ফে‌স্টিভ‌্যাল, ডোকা‌ভিভ বা তেলআবিব ইন্টারন‌্যাশনাল ডকু‌মেন্টা‌রি ফিল্ম ফে‌স্টিভ‌্যাল এবং টিএল‌ভি ফে‌স্টের ম‌তো গুরুত্বপূর্ণ উৎস‌বে দেখা যা‌বে না এসব শিল্পী‌কে। থাক‌বে না তাঁদের নির্মিত কিংবা অভিনীত কো‌নো সি‌নেমা। ফিল্ম ওয়ার্কার্স ফর প্যালেস্টাইনের বিবৃ‌তি‌তে বলা হ‌য়ে‌ছে, ‘এমন সংকটময় মুহূ‌র্তে, যখন বি‌ভিন্ন দে‌শের সরকার এই গণহত‌্যায় মদদ জুগি‌য়ে যা‌চ্ছে, সেই মুহূর্তে দাঁড়ি‌য়ে এই ভয়াবহতাকে রু‌খে দি‌তে আমরা সবকিছু ‌করব। ইসরায়েলি সি‌নেমার প্রযোজনা ও প‌রি‌বেশক প্রতিষ্ঠান, বিক্রয় এজেন্টসহ দেশ‌টির সি‌নেমার স‌ঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগু‌লো কখনো ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকারকে সমর্থন করেনি।’

অভি‌নেত্রী হান্না আইনবাইন্ডার ব‌লেন, ‘দুই বছর ধরে গাজায় আমরা যা দেখছি, তা বিবেককে নাড়ি‌য়ে দেয়। একজন ইহুদি আমেরিকান নাগরিক হিসেবে আমি মনে করি, গণহত্যা বন্ধ করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, আমাদের নেতাদের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। ইসরা‌য়ে‌লের স‌ঙ্গে কাজ বন্ধ ক‌রে দি‌তে হ‌বে।’

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনহলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

সংগীতের সঙ্গে কনকচাঁপার সাড়ে তিন দশক

সংগীতের সঙ্গে কনকচাঁপার সাড়ে তিন দশক

ইসরা‌য়ে‌লের স‌ঙ্গে কাজ না করার ঘোষণা ১২ শর বে‌শি শিল্পী ও নির্মাতার

ইসরা‌য়ে‌লের স‌ঙ্গে কাজ না করার ঘোষণা ১২ শর বে‌শি শিল্পী ও নির্মাতার

বাংলাদেশের সিনেমা নিয়ে কাজ করবেন কিরণ রাও

বাংলাদেশের সিনেমা নিয়ে কাজ করবেন কিরণ রাও

কাজ হারিয়ে হতাশায় ভুগছিলেন সাফা

কাজ হারিয়ে হতাশায় ভুগছিলেন সাফা