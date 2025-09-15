এমিতে বাজিমাত করল ‘অ্যাডোলেসেন্স’, সর্বোচ্চ পুরস্কার পেল ‘দ্য স্টুডিও’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিনোদন জগতের সম্মানজনক পুরস্কার ‘এপি অ্যাওয়ার্ড—এর ৭৭তম আসর। বরাবরের মতোই এবারও লস অ্যাঞ্জেলেসের পি-কক থিয়েটারে বসেছে আসর। এবারের আসরে তাক লাগিয়ে দিয়েছে নেটফ্লিক্সের মিনি সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’। মোট ছয়টি বিভাগে জিতে নিয়েছে সেরার পুরস্কার। সেরা লিমিটেড বা অ্যান্থলজি, সেরা অভিনেতা, সেরা পরিচালক, সেরা স্ক্রিপ্ট, সেরা পার্শ্ব অভিনেতা, সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী—এই ছয় ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছে সিরিজটি।
এই সিরিজে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য সবচেয়ে কম বয়সী পুরুষ অভিনেতা হিসেবে এমি জিতে রেকর্ড গড়লেন ১৫ বছর বয়সী আওয়েন কুপার। ‘অ্যাডোলেসেন্স’-এ জেমি মিলার চরিত্রে অভিনয় করেছিল আওয়েন। লিমিটেড সিরিজ়ে সেরা সহ-অভিনেতা হিসেবে পুরস্কার জিতেছেন তিনি। এমি জেতার অভিজ্ঞতাকে ‘অবিশ্বাস্য’ বলেছে আওয়েন। শুটিংয়ের সময় এই অভিনেতার বয়স ছিল ১৪ বছর।
‘অ্যাডোলেসেন্স’-এর ঝুলিতে থাকা ৬টি পুরষ্কারের দু’টি জিতেছেন স্টিফেন গ্রাহাম। অ্যান্থলজি সিরিজের সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন স্টিফেন গ্রাহাম। আর ‘অ্যাডোলেসেন্স’ রচনার জন্য সেরা লেখকের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন স্টিফেন গ্রাহাম ও জ্যাক থর্ন। এই সেরা অ্যান্থলজি সিরিজ রচনার অ্যাওয়ার্ডটিও এখন ‘অ্যাডোলেসেন্স’-এর ঝুলিতে। স্টিফেন ‘অ্যাডোলেসেন্স’-এ জেমি মিলারের বাবা এডি মিলারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই সিরিজের জন্য সেরা সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন এরিন ডুহার্টি। সেরা অ্যান্থলজি সিরিজের পরিচালক হিসেবে পুরস্কার জিতে নিয়েছেন ফিলিপ বারান্তিনি।
মোট ৮টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিল ‘অ্যাডোলেসেন্স’। ২৭টি বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিল ‘সেভারেন্স’। এ বছর সর্বোচ্চ ১৩টি পুরস্কার জিতেছে ‘দ্য স্টুডিও’।
৭৭তম এমি অ্যাওয়ার্ডস বিজয়ীর তালিকা
ড্রামা সিরিজ: ‘দ্য পিট’
কমেডি সিরিজ: ‘দ্য স্টুডিও’
লিমিটেড বা অ্যান্থলজি সিরিজ: ‘অ্যাডোলেসেন্স’
অভিনেতা (ড্রামা সিরিজ): নোয়া হয়াইল, ‘দ্য পিট’
অভিনেতা (কমেডি সিরিজ): সেঠ রোগেন, ‘দ্য স্টুডিও’
অভিনেতা (লিমিটেড/অ্যান্থলজি সিরিজ): স্টিফেন গ্রাহাম, ‘অ্যাডোলেসেন্স’
অভিনেত্রী (ড্রামা সিরিজ): ব্রিট লোয়ার, ‘সেভারেন্স’
অভিনেত্রী (কমেডি সিরিজ): জিন স্মার্ট, হ্যাকস
অভিনেত্রী (লিমিটেড সিরিজ/মুভি): ক্রিস্টিন মিলিওতি, ‘দ্য পেঙ্গুইন’
পরিচালক (ড্রামা সিরিজ): অ্যাডাম র্যানডাল, ‘স্লো হর্সেস’ (‘হ্যালো গুডবাই’)
পরিচালক (কমেডি সিরিজ): সেঠ রোগেন ও ইভান গোল্ডবার্গ, ‘দ্য স্টুডিও’ (‘দ্য অনার’)
পরিচালক (লিমিটেড সিরিজ): ফিলিপ বারান্তিনি, ‘অ্যাডোলেসেন্স’
