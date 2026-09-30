Ajker Patrika
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হলিউড

নতুন দৃশ্যসহ আবার মুক্তি পাচ্ছে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’

বিনোদন ডেস্ক
নতুন দৃশ্যসহ আবার মুক্তি পাচ্ছে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’
‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ সিনেমার দৃশ্য

বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড গড়া ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ নতুন দৃশ্যসহ আবার প্রেক্ষাগৃহে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সনি ও মার্ভেল। খবরটি নিশ্চিত করেছে ভ্যারাইটি।

সম্প্রতি ডিজনির ‘অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম’-এর বিশেষ রি-রিলিজ (এনকোর) বিশ্বজুড়ে মাত্র এক সপ্তাহান্তেই ৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার আয় করে। ধারণা করা হচ্ছে, সেই সাফল্য দেখেই স্পাইডার-ম্যানকে নতুন করে প্রেক্ষাগৃহে আনার এই কৌশল নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে এককভাবে উত্তর আমেরিকার বাজার থেকেই প্রথম সিনেমা হিসেবে ১ বিলিয়ন ডলার আয়ের ইতিহাস গড়তে চায় সনি ও মার্ভেল।

গত ৩১ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর থেকেই বিশ্বজুড়ে রাজত্ব করছে স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে। এ পর্যন্ত প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার আয় করে সর্বকালের তৃতীয় সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল সিনেমার রেকর্ড গড়েছে এটি। ব্র্যান্ড নিউ ডের ওপরে এখন রয়েছে মাত্র দুটি সিনেমা—‘অ্যাভাটার’ ও ‘অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম’।

ডেস্টিন ড্যানিয়েল ক্রেটন পরিচালিত স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডের নতুন সংস্করণে যুক্ত বাড়তি দৃশ্যে দেখা যাবে মার্ভেল টিভি সিরিজের জনপ্রিয় নার্স ক্লেয়ার টেম্পল চরিত্রটিকে, অভিনয় করেছেন রোজারিও ডসন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি আগেই জানিয়েছিলেন, দৃশ্যধারণে অংশ নিলেও মূল সিনেমা থেকে তাঁর অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। নতুন এই সংস্করণে ডসনের দৃশ্যের পাশাপাশি আরও একাধিক চমক থাকবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

কবে নাগাদ বাড়তি ফুটেজসহ নতুন করে প্রেক্ষাগৃহে আসবে ব্র্যান্ড নিউ ডে, তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। ধারণা করা হচ্ছে, বক্স অফিসের তুলনামূলক কম চাপের মৌসুমে এই সংস্করণ মুক্তি পেতে পারে।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসিনেমাহলিউডবিনোদন
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