৭৮তম ডিজিএ অ্যাওয়ার্ড: অস্কারের দৌড়ে এগিয়ে গেলেন পল থমাস অ্যান্ডারসন

হলিউডের পরিচালকদের সংগঠন ডিরেক্টরস গিল্ড অব আমেরিকা প্রতিবছর সিনেমা ও টেলিভিশনের সেরা পরিচালকদের পুরস্কৃত করে। ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলসে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো ডিরেক্টরস গিল্ড অব আমেরিকা অ্যাওয়ার্ডের (সংক্ষেপে ডিজিএ অ্যাওয়ার্ড) ৭৮তম আসর। ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ সিনেমার জন্য এবার সেরার পুরস্কার পেলেন পল থমাস অ্যান্ডারসন। তাঁর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন সিনেমাটির অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও।
ডিজিএ অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার মধ্য দিয়ে অস্কারের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেলেন পল থমাস অ্যান্ডারসন। কারণ, অতীতের উদাহরণ বলছে, এতে সেরা পরিচালকের পুরস্কার পাওয়া মানে অস্কারেও সেরা পরিচালক হওয়া। ডিজিএ অ্যাওয়ার্ডের এত বছরের ইতিহাসে সেটাই হয়ে এসেছে প্রতিবার। গত বছর ‘আনোরা’ সিনেমার জন্য শন বেকার সেরা হয়েছিলেন ডিজিএ অ্যাওয়ার্ডে। পরে অস্কারেও সেরা পরিচালকসহ চারটি বিভাগে পুরস্কার পান তিনি।
তবে ব্যতিক্রমও আছে। ডিজিএ অ্যাওয়ার্ডে সেরা হলেও অস্কার পাননি এমনটা হয়েছে মাত্র আটবার। সব শেষ এমনটা ঘটেছিল ২০১৯ সালে। ওই বছর ডিরেক্টরস গিল্ড সেরার পুরস্কার দিয়েছিল স্যাম মেন্ডিসকে ‘১৯১৭’ সিনেমার জন্য। তবে অস্কারে সেরা পরিচালক হয়েছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ান নির্মাতা বোং জুন হো, তাঁর ‘প্যারাসাইট’ সে বছর সেরা সিনেমার পুরস্কারও পেয়েছিল। এবারও ব্যতিক্রম কিছু ঘটবে নাকি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে, তা জানা যাবে স্থানীয় সময় আগামী ১৫ মার্চ। ওই দিন ঘোষিত হবে ৯৮তম অস্কারের বিজয়ীদের নাম।
ডিজিএ অ্যাওয়ার্ডে সেরা সিনেমা ছাড়া এবার আরও ১১টি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ‘দ্য প্লেগ’ বানিয়ে নতুন নির্মাতার পুরস্কার পেয়েছেন চার্লি পোলিঙ্গার, ‘দ্য পিট’-এর জন্য ড্রামা সিরিজ বিভাগে আমান্দা মার্সেলিস, ‘দ্য স্টুডিও’র জন্য কমেডি সিরিজ বিভাগে শেঠ রোজেন ও ইভান গোল্ডবার্গ, ‘ডাইং ফর সেক্স’-এর জন্য লিমিটেড অ্যান্ড অ্যান্থলজি সিরিজ বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন শ্যানন মারফি।
এ ছাড়া টেলিফিল্ম, ভ্যারাইটি শো, স্পোর্টস, রিয়েলিটি-কুইজ-গেম শো, বিজ্ঞাপন ও তথ্যচিত্রে সেরা নির্মাতাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
‘মাস্টার’ নিয়ে নেদারল্যান্ডসের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামের ৫৫তম আসরের শুরু থেকেই উপস্থিত ছিলেন নির্মাতা রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত ও তিন অভিনয়শিল্পী আজমেরী হক বাঁধন, জাকিয়া বারী মম ও নাসির উদ্দিন খান। উৎসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও ছিলেন তাঁরা। আজ দেশে ফেরার কথা তাঁদের।২ ঘণ্টা আগে
এবার জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, সমর্থকদের পাশাপাশি শোবিজ তারকারাও নানা বিষয়ে পোস্ট শেয়ার করছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ প্রতারণার শিকার হচ্ছেন, কেউ পাচ্ছেন হুমকি। সম্প্রতি এমন দুটি ঘটনা ঘটেছে অভিনেত্রী পরীমণি ও সাবিলা নূরের সঙ্গে।২ ঘণ্টা আগে
মারা গেছেন যাত্রাশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ মিলন কান্তি দে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। গত শনিবার বেলা ৩টা ২৫ মিনিটে চট্টগ্রামের পটিয়ার কলিশহরে নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয় তাঁর। লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ও গবেষক আমিনুর রহমান সুলতান জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন মিলন কান্তি দে।২ ঘণ্টা আগে
রাজপাল যাদবের এই বিপত্তির শুরু প্রায় ১৬ বছর আগে। ২০১০ সালে নিজের পরিচালিত প্রথম ছবি ‘আতা পাতা লাপাতা’ নির্মাণের জন্য দিল্লির মুরলি প্রজেক্টস নামের একটি সংস্থা থেকে ৫ কোটি রুপি ঋণ নিয়েছিলেন তিনি। ২০১২ সালে ছবিটি মুক্তি পেলেও বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে। এর পর থেকে শুরু হয় ঋণ পরিশোধের টানাপোড়েন।১৭ ঘণ্টা আগে