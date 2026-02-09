Ajker Patrika
সিনেমা

পরীমণির ক্ষোভ, সাবিলার সতর্কবার্তা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯: ৫৩
পরীমণি ও সাবিলা নূর। ছবি: সংগৃহীত

এবার জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, সমর্থকদের পাশাপাশি শোবিজ তারকারাও নানা বিষয়ে পোস্ট শেয়ার করছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ প্রতারণার শিকার হচ্ছেন, কেউ পাচ্ছেন হুমকি। সম্প্রতি এমন দুটি ঘটনা ঘটেছে অভিনেত্রী পরীমণি ও সাবিলা নূরের সঙ্গে।

গতকাল দুপুরে একটি খবরের ভিডিও নিজের ফেসবুক পেজে শেয়ার করেন পরীমণি। তাতে দেখা যায়, রাঙামাটির দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় হেলিকপ্টারে করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানো শুরু হয়েছে। ভিডিও শেয়ার করার পর একটি অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন করে হুমকি দেওয়া হয় পরীমণিকে। নির্বাচন নিয়ে কোনো কিছু শেয়ার করা যাবে না বলে অভিনেত্রীকে শাসানো হয়। এরপর আরও একটি নম্বর থেকে ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় তাঁকে, দেওয়া হয় গুলি করে হত্যার হুমকি। সেই কলরেকর্ড ফেসবুকে শেয়ার করে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

এ বিষয়ে আজকের পত্রিকাকে পরীমণি বলেন, ‘দুর্গম এলাকায় ভোটের সরঞ্জাম পাঠিয়েছে, সেখানে একজন নারী অফিসার কথা বলছিলেন। এটা দেখে খুব ভালো লাগছিল। তাই শেয়ার করেছিলাম ফেসবুকে। এরপরেই শুরু হলো হুমকি-ধমকি। কেন, আমাকে কি তাদের জিজ্ঞাসা করে শেয়ার দিতে হবে? আমি জানতে চাই, এরা কারা?’

অন্যদিকে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআইয়ের সাহায্যে সাবিলা নূরের ছবি ও কণ্ঠ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ভিডিও। সেটি নজরে আসতে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে সাবিলা জানালেন, এ ধরনের কোনো প্রচার তিনি করেননি।

ফেসবুকে সাবিলা লেখেন, ‘আমাকে জড়িয়ে একটি ভুয়া ফটোকার্ড প্রচার করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, যদি কখনো আমি কোনো বিষয়ে বক্তব্য দিই, তা কেবল মূলধারার গণমাধ্যমের মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে। পাশাপাশি আরও উল্লেখ করতে চাই, সম্প্রতি এআই দিয়ে তৈরি ছবি ও ভিডিওর কারণে আমার মতো অনেক আর্টিস্টকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে; যা একেবারেই কাম্য নয়।’

সাবিলা আরও লিখেছেন, ‘অনেকে হয়তো ভালোবাসা বা আবেগ থেকে এসব তৈরি করেন। তবে সেগুলো সামগ্রিকভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং ভুল বার্তা ছড়িয়ে দেয়। অনুগ্রহ করে এসব বিষয়ে সচেতন থেকে বিভ্রান্তিকর তথ্য না ছড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।’

