প্রকাশ পেল ‘মোয়ানা’র ট্রেলার, চমকে দিলেন ডোয়াইন জনসন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশ পেল ‘মোয়ানা’র ট্রেলার, চমকে দিলেন ডোয়াইন জনসন
মোয়ানা সিনেমায় মাউয়ি চরিত্রে ডোয়াইন জনসন। ছবি: সংগৃহীত

অ্যানিমেশন থেকে এবার লাইভ অ্যাকশনে পর্দায় আসছে ‘মোয়ানা’। অর্থাৎ আগের মতো পুরোপুরি অ্যানিমেশনে নয়, এবার চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেছেন বাস্তবের শিল্পীরা। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে মোয়ানার ট্রেলার। ২ মিনিট ১৯ সেকেন্ডের ট্রেলারে মাউয়ি চরিত্রে চমকে দিলেন হলিউড অভিনেতা ডোয়াইন জনসন।

মোয়ানা সিনেমার দুটি অ্যানিমেশন পর্বে মাউয়ি চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন ডোয়াইন জনসন। আগেই জানা গিয়েছিল, লাইভ অ্যাকশনেও পর্দায় মাউয়ি চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। তবে এত দিন তাঁর লুক প্রকাশ করা হয়নি। অবশেষে ট্রেলারে দেখা মিলল এই অভিনেতার।

অ্যানিমেশনের মাউয়ির মতোই হাজির হয়েছেন ডোয়াইন জনসন। বিশালদেহী, পেশিবহুল সামুদ্রিক দেবদূত মাউয়ি, যার পুরো শরীরে রয়েছে জাদুকরি ট্যাটু। কোঁকড়ানো লম্বা চুল এবং তার হাতে একটি বিশাল জাদুকরি হুক। ডোয়াইন জনসনকে দেখে মনে হচ্ছে, অ্যানিমেশনের মাউয়ি যেন বাস্তবে ফিরে এসেছে।

২০১৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল মোয়ানা। ডিজনির এই মিউজিক্যাল অ্যাডভেঞ্চার সিনেমাটি ছোট-বড় সবার মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলেছিল। আট বছর পর ২০২৪ সালের নভেম্বরে ডিজনি নিয়ে আসে এর সিকুয়েল ‘মোয়ানা ২’। এবার আসছে লাইভ অ্যাকশনে। এটি ২০১৬ সালে মুক্তি পাওয়া মোয়ানা সিনেমার রিমেক।

মোয়ানা সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত
মোয়ানা সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

মোয়ানার গল্পে দেখা যায়, পলিনেশিয়ান দ্বীপের রাজকন্যা মোয়ানা মা-বাবার নির্দেশ অমান্য করে একদিন বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রা করে। তার উদ্দেশ্য নিজেদের আবাসস্থল বাঁচানো। পথে তার সঙ্গী হয় দেবতা মাউয়ি ও তার পোষা মোরগ। বিভিন্ন প্রাণী ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তারা।

অ্যানিমেশনের দুই পর্বে মোয়ানা চরিত্রে আউলি ক্রাভালিও কণ্ঠ দিলেও লাইভে অ্যাকশনে মোয়ানা হয়েছেন ক্যাথেরিন লাগাইয়া। এর আগে তাঁকে দেখা গেছে প্রাইম ভিডিওর ‘দ্য লস্ট ফ্লাওয়ারস অব অ্যালিস হার্ট’ সিরিজের তিনটি পর্বে। মোয়ানা সিনেমা দিয়ে প্রধান চরিত্রে অভিষেক হচ্ছে ক্যাথেরিন লাগাইয়ার।

মোয়ানার লাইভ অ্যাকশন রিমেক পরিচালনা করেছেন থমাস কেল। আগামী ১০ জুলাই বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে মোয়ানা।

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

ট্রাম্পকে তেল-গ্যাস সংক্রান্ত ‘বড় উপহার’ দিয়েছে ইরান

ট্রাম্পকে তেল-গ্যাস সংক্রান্ত ‘বড় উপহার’ দিয়েছে ইরান

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

বেড়াতে নিয়ে স্ত্রীকে নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী

বেড়াতে নিয়ে স্ত্রীকে নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

সম্পর্কিত

প্রকাশ পেল ‘মোয়ানা’র ট্রেলার, চমকে দিলেন ডোয়াইন জনসন

প্রকাশ পেল ‘মোয়ানা’র ট্রেলার, চমকে দিলেন ডোয়াইন জনসন

বিটিএসের ‘কামব্যাক’ ঝড়, নেটফ্লিক্সে দেখল ১৮.৪ মিলিয়ন দর্শক

বিটিএসের ‘কামব্যাক’ ঝড়, নেটফ্লিক্সে দেখল ১৮.৪ মিলিয়ন দর্শক

জটিলতা কাটিয়ে সিনেপ্লেক্সে প্রিন্সের প্রদর্শনী চালু, নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করলেন শাকিব খান

জটিলতা কাটিয়ে সিনেপ্লেক্সে প্রিন্সের প্রদর্শনী চালু, নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করলেন শাকিব খান

সাংহাইয়ে আরমীন মূসার কনসার্ট, থাকছে আব্বাসউদ্দীন আহমদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

সাংহাইয়ে আরমীন মূসার কনসার্ট, থাকছে আব্বাসউদ্দীন আহমদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি