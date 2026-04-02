Ajker Patrika
লোক-সংস্কৃতি

আবার মঞ্চে হান্ট থিয়েটারের নাটক ‘ক্যাফে দ্য ভলতে’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আবার মঞ্চে হান্ট থিয়েটারের নাটক ‘ক্যাফে দ্য ভলতে’
‘ক্যাফে দ্য ভলতে’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: নাট্যদলের সৌজন্যে

নাট্যদল হান্ট থিয়েটার নিজেদের প্রথম প্রযোজনা ‘ক্যাফে দ্য ভলতে’ নিয়ে প্রথম মঞ্চে আসে গত বছরের নভেম্বরে। আবার মঞ্চে ফিরছে নাটকটি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে ৩ এপ্রিল বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট এবং সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে দেখা যাবে ক্যাফে দ্য ভলতে।

‘ক্যাফে দ্য ভলতে’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: নাট্যদলের সৌজন্যে
‘ক্যাফে দ্য ভলতে’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: নাট্যদলের সৌজন্যে

ক্যাফে দ্য ভলতে নাটকের গল্প একজন সফল শেফ ম্যাক্স ডি রোজারিওকে নিয়ে। সে বাঙালি ক্রিশ্চিয়ান। ক্যাফে দ্য ভলতে নামে একটি রেস্টুরেন্ট খুলেছে। সেটার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জিঞ্জিরা শহরের চার সুশীল নাগরিকের ভাগ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় ম্যাক্স। সে বদলা চায় না, চায় না ইনসাফ কায়েম করতে। তবে কেন এই সশস্ত্র ক্যু? গল্প এগিয়ে যায় আরও নাটকীয়তার দিকে।

‘ক্যাফে দ্য ভলতে’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: নাট্যদলের সৌজন্যে
‘ক্যাফে দ্য ভলতে’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: নাট্যদলের সৌজন্যে

নাটকটির মূল ভাবনা, গল্প ও নির্দেশনা দিয়েছেন ডায়না ম্যারিলিন। চিত্রনাট্য করেছেন আবিদ হাসান। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মো. শাহজাদা সম্রাট চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল জাদিদ, প্রিয়ম মজুমদার, ইয়াদ খোরশিদ ঈশান, মালিহা ফাইরুজ ফারিন মেলিসা, নূর এ জান্নাত ওরিশা, শাহিন সাঈদুর, সুপ্রিয় ঘোষ, প্রজ্ঞা চন্দ, ডায়না ম্যারিলিন ও শুভাশিস হালদার। প্রদর্শনীতে শিশুদের সঙ্গে না আনার অনুরোধ করা হয়েছে থিয়েটার হান্টের পক্ষ থেকে।

বিষয়:

মঞ্চনাটকশিল্পকলা একাডেমিলোকসংস্কৃতিনাটকবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

সন্ধ্যার পর মাল্টিপ্লেক্সে বন্ধ থাকবে প্রদর্শনী