বাংলাদেশের ‘দেলুপি’ সিনেমায় যুক্ত হলেন ভারতের অনুরাগ কশ্যপ

‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’খ্যাত নির্মাতা মোহাম্মদ তাওকীর ইসলামের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘দেলুপি’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় গত বছর। দেশ-বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে সিনেমাটি। প্রদর্শিত হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। এবার দেলুপির সঙ্গে যুক্ত হলেন ভারতের প্রখ্যাত নির্মাতা অনুরাগ কশ্যপ। এখন থেকে আন্তর্জাতিক পরিসরে সিনেমাটি ‘অনুরাগ কশ্যপ নিবেদিত দেলুপি’ শিরোনামে উপস্থাপিত হবে।
দেলুপির সঙ্গে অনুরাগ কশ্যপের যুক্ত হওয়ার ঘটনাকে বাংলাদেশের স্বাধীন চলচ্চিত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে দেখছেন পরিচালক তাওকীর ইসলাম। তিনি জানান, সিনেমাটি দেখার পর অনুরাগ কশ্যপ এটি নিয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর গল্প, নির্মাণশৈলী এবং সিনেমার ভিজ্যুয়াল ভাষা তাঁর এতটাই ভালো লাগে যে তিনি দেলুপির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।
তাওকীর ইসলাম বলেন, ‘আমরা খুবই আনন্দিত ও অভিভূত। অনুরাগ কশ্যপের মতো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার আমাদের সঙ্গে এই যাত্রায় যুক্ত হচ্ছেন, এটি শুধু দেলুপির জন্য নয়, বাংলাদেশের সিনেমার জন্যও বড় সুখবর। তাঁর প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।’
নির্মাতা আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের সিনেমার প্রতি বিশ্ব সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নজর এবং সেই সঙ্গে তাঁদের অংশগ্রহণ আমাদের সিনেমার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। ভবিষ্যতে আরও অনেককেই হয়তো পাওয়া যাবে আমাদের সিনেমার সঙ্গে।’
চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম লেটারবক্সড-এ দেলুপি নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অনুরাগ কশ্যপ। তিনি লেখেন, ‘ক্ষমতার রাজনীতি যে কত ক্ষুদ্র স্তরেও কাজ করে, সেটাই দেখা যায় দেলুপি গ্রামের গল্পে। শাসনব্যবস্থা বদলের পর বন্যায় দেশের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ছোট্ট এই গ্রাম। গল্পটা এতটাই মানবিক যে মনে হয় যেন আমাদের নিজেরই পাশের গ্রামকে দেখছি। ভীষণ ভালো লেগেছে।’
২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর মুক্তি পাওয়া ‘দেলুপি’ নির্মিত হয়েছে খুলনার দক্ষিণাঞ্চলের বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করে। নদীভাঙন, জলবায়ু পরিবর্তন, স্থানীয় রাজনীতিতে জাতীয় রাজনীতির প্রভাব এবং প্রান্তিক মানুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম উঠে এসেছে সিনেমাটিতে।
ফুটপ্রিন্ট প্রোডাকশনসের ব্যানারে নির্মিত দেলুপি ইতিমধ্যে রটারডমসহ একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। অনুরাগ কশ্যপের সম্পৃক্ততা সিনেমাটির আন্তর্জাতিক যাত্রাকে আরও বিস্তৃত করবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
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