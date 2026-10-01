Ajker Patrika
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হলিউড

বন্ধ হলো স্কারলেটের রূপচর্চাবিষয়ক ব্র্যান্ড

বিনোদন ডেস্ক
বন্ধ হলো স্কারলেটের রূপচর্চাবিষয়ক ব্র্যান্ড
স্কারলেট জোহানসন

যাত্রা শুরুর মাত্র চার বছরের মাথায় আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে গেল হলিউড অভিনেত্রী স্কারলেট জোহানসনের রূপচর্চাবিষয়ক ব্র্যান্ড ‘দ্য আউটসেট’। ২৮ সেপ্টেম্বর ব্র্যান্ডটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এক বার্তার মাধ্যমে কার্যক্রম গুটিয়ে নেওয়ার এই ঘোষণা দেওয়া হয়।

বিদায়ী বার্তায় প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ‘এক অসাধারণ যাত্রার পর আউটসেট তাদের কার্যক্রম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাঁরা আমাদের পণ্য দৈনন্দিন রূপচর্চায় বেছে নিয়েছিলেন এবং এই যাত্রায় পাশে ছিলেন, তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’ ঘোষণার পর থেকেই ব্র্যান্ডের নিজস্ব ওয়েবসাইটে অনলাইন কেনাকাটা বন্ধ হয়ে গেছে, তবে আগের অর্ডারগুলোর সরবরাহ স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

২০২১ সালে ব্র্যান্ডটির শুরুর ঘোষণা দেওয়ার পর ২০২২ সালে ফ্যাশন ও সৌন্দর্য নির্বাহী কেট ফস্টারের সঙ্গে যৌথভাবে ‘দ্য আউটসেট’ প্রতিষ্ঠা করেন স্কারলেট। ক্ষতিকর উপাদানমুক্ত ও সংবেদনশীল ত্বকের উপযোগী পণ্য তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এটি বাজারে এসেছিল।

তবে গত বছর কেট ফস্টার প্রতিষ্ঠানটি থেকে পদত্যাগ করার পর থেকেই এর পরিচালনায় টানাপোড়েন শুরু হয়। সাম্প্রতিক সময়ে তারকাদের সৌন্দর্য ও প্রসাধনী ব্র্যান্ডগুলোর জন্য বাজার বেশ প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর আগে গায়িকা গুয়েন স্তেফানির ‘গিভ বিউটি’ এবং ড্রু ব্যারিমোরের ‘ফ্লাওয়ার বিউটি’র মতো বেশ কয়েকটি তারকা-উদ্যোগ বাজার থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই তালিকায় এবার যোগ হলো স্কারলেট জোহানসনের ব্র্যান্ডটিও।

বিষয়:

অভিনেত্রীছাপা সংস্করণহলিউডবিনোদন
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