Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

নতুন সিনেমায় রুবেল

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
রুবেল। ছবি: সংগৃহীত
রুবেল। ছবি: সংগৃহীত

‘মার্শাল কিং’ নামের নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা রুবেল। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন মিজানুর রহমান শামীম। শুটিং সেটে তোলা বেশ কয়েকটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নতুন এই সিনেমার খবর জানিয়েছেন পরিচালক।

নির্মাতা জানান, সিনেমায় ভয়ংকর এক চরিত্রে দেখা যাবে রুবেলকে। গল্পে দেখা যাবে, পাঁচজন বন্ধু রাঙামাটির একটি কারাতে স্কুলে ভর্তি হয়। রুবেল ওই স্কুলের ফাইট মাস্টার। কেবল কয়েকটি কসরত তারা শিখেছে। এরপরেই ওই এলাকার এক গুন্ডার সঙ্গে তাদের মারামারি হয়। একদিন ওই পাঁচ বন্ধু মার খাওয়ার পর তাদের অবস্থা দেখে রুবেল তাদের কারাতে কিং বা মার্শাল কিং বানানোর দায়িত্ব নেন। এভাবেই এগিয়ে যায় গল্প।

‘মার্শাল কিং’ সিনেমার শুটিংয়ে রুবেল। ছবি: সংগৃহীত
‘মার্শাল কিং’ সিনেমার শুটিংয়ে রুবেল। ছবি: সংগৃহীত

শুটিং সেটের ছবি শেয়ার করে ফেসবুকে মিজানুর রহমান শামীম লেখেন, ‘ইয়াং ড্রাগন মার্শাল আর্ট সেন্টার প্রযোজিত মার্শাল কিং সিনেমার শুটিং করেছি। সিনেমাটি ধারাবাহিক সিনেমা। সব ঠিক থাকলে এর প্রথম গল্প অক্টোবরে সিনেমা হলে দেখতে পারবেন।’

মার্শাল কিং সিনেমায় আরও অভিনয় করছেন চিতা, মার্শাল জনি প্রমুখ। প্রযোজনা করছে ইয়াং ড্রাগন মার্শাল আর্ট সেন্টার।

সর্বশেষ রুবেলকে দেখা গেছে রায়হান রাফীর ‘ব্ল্যাক মানি’ ওয়েব সিরিজে। এটি ছিল তাঁর প্রথম ওয়েব কনটেন্ট। গত জানুয়ারিতে মুক্তি পেয়েছিল সিরিজটি।

বিষয়:

বাংলা সিনেমাচলচ্চিত্ররুবেলসিনেমাবিনোদন
