Ajker Patrika
সিনেমা

‘প্রেশার কুকার’ বানিয়ে নিজেকে সার্থক বলছেন নির্মাতা রাফী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘প্রেশার কুকার’ বানিয়ে নিজেকে সার্থক বলছেন নির্মাতা রাফী
'প্রেশার কুকার' সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

‘পোড়ামন ২’ দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে অভিষেক রায়হান রাফীর। প্রথম সিনেমাতেই নিজের জাত চেনাতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ২০২২ সালে ‘পরাণ’ সিনেমার পরে তাঁর পরিচালিত বেশির ভাগ সিনেমাই মুক্তির পর দর্শকের আগ্রহ, প্রশংসা ও বক্স অফিসে সাফল্য পেয়েছে। গত চার বছর সিনেমা মুক্তি দেওয়ার জন্য কোরবানির ঈদকে বেছে নিলেও এবার রোজার ঈদে ‘প্রেশার কুকার’ মুক্তি দিয়েছেন রাফী। এবারও ঈদের প্রথম দিন থেকে প্রশংসিত হচ্ছে তাঁর পরিচালিত সিনেমাটি। দর্শকের প্রতিক্রিয়া দেখে রাফী জানালেন প্রেশার কুকার বানিয়ে তিনি সার্থক।

ঈদের দিন থেকে অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে দর্শকের প্রতিক্রিয়া দেখতে হলে হলে ঘুরছেন রাফী। সিনেমা হল থেকে বের হওয়া দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখে মুগ্ধ এই নির্মাতা। রোববার রাতে ফেসবুক একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন রায়হান রাফী। সেখানে দেখা যাচ্ছে, সিনেমা দেখে বের হওয়া দর্শকেরা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাঁদের ভালো লাগার কথা জানাচ্ছেন।

রায়হান রাফী। ছবি: সংগৃহীত
রায়হান রাফী। ছবি: সংগৃহীত

ক্যাপশনে রাফী লেখেন, ‘দর্শক যখন বলে এটা আপনার সেরা সিনেমা তখনই মনে হয়, প্রেশার কুকার বানিয়ে আমি সত্যিই সার্থক। আমার “পরাণ” সিনেমাটি ধীরে ধীরে মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল, এবারও এটা হচ্ছে। ধন্যবাদ দর্শক।’

চার নারীর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন গল্প দিয়ে সাজানো হয়েছে প্রেশার কুকারের কাহিনি। প্রধান চার চরিত্রে অভিনয় করেছেন শবনম বুবলী, নাজিফা তুষি, মারিয়া শান্ত ও স্নিগ্ধ চৌধুরী।

প্রেশার কুকার দিয়ে প্রযোজক হিসেবে নাম লেখাচ্ছেন রায়হান রাফী। নিজের প্রযোজিত প্রথম সিনেমা রাফী উৎসর্গ করেছেন প্রয়াত নির্মাতা তারেক মাসুদকে। সিনেমাটি রাফীর সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন ফরিদুর রেজা সাগর।

বিষয়:

চলচ্চিত্রঢালিউডসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘রাফার আব্বু তুমি আমারে মাফ করিয়া দিয়ো’

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

বিদ্যুৎ-জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা করলে যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে ইরান, তালিকা দিল আইআরজিসি

ইরান যুদ্ধ: কোন দেশগুলোর অর্থনীতি সর্বাধিক ক্ষতির মুখে, নাজুক অবস্থানে কারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

সম্পর্কিত

চেন্নাইয়ে অস্ত্রোপচার শেষে আজ দেশে ফিরছেন তানিয়া বৃষ্টি, ছিলেন লাইফ সাপোর্টে

চেন্নাইয়ে অস্ত্রোপচার শেষে আজ দেশে ফিরছেন তানিয়া বৃষ্টি, ছিলেন লাইফ সাপোর্টে

‘প্রেশার কুকার’ বানিয়ে নিজেকে সার্থক বলছেন নির্মাতা রাফী

‘প্রেশার কুকার’ বানিয়ে নিজেকে সার্থক বলছেন নির্মাতা রাফী

বিটিএস ব্যান্ডের জাংকুকের সঙ্গে অরিজিৎ সিং

বিটিএস ব্যান্ডের জাংকুকের সঙ্গে অরিজিৎ সিং

বিরতি কাটিয়ে ফিরছেন আনুশকা শর্মা

বিরতি কাটিয়ে ফিরছেন আনুশকা শর্মা