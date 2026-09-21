Ajker Patrika
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সিনেমা

সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন সাফানা নমনি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন সাফানা নমনি
সাফানা নমনি। ছবি: সংগৃহীত

দীপ্ত টিভির দীর্ঘ ধারাবাহিক ‘মাশরাফি জুনিয়র’-এ অভিনয় করে পরিচিতি পান সাফানা নমনি। শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা আছে বিজ্ঞাপন, নাটক ও সিনেমায়। এবার সিনেমার নায়িকা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন নমনি। সব ঠিক থাকলে অনন্য মামুনের ‘দানব’ সিনেমায় নায়িকা হিসেবে বড় পর্দায় অভিষেক হবে তাঁর।

বিজ্ঞাপন দিয়ে শোবিজে ক্যারিয়ার শুরু হয় সাফানা নমনির। আদনান আল রাজীবের ‘বিকাল বেলার পাখি’ নাটকে নজর কাড়েন। অভিনয়ে করেন সিনেমাতেও। ‘পোড়ামন ২’ সিনেমায় পূজা চেরীর ছোটবেলার চরিত্রে হাজির হন পর্দায়। ২০২০ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় যুক্ত হন দীপ্ত টিভির মাশরাফি জুনিয়র ধারাবাহিকে। নাটকটি যখন শেষ হয়, তখন তিনি দশম শ্রেণির ছাত্রী। পাঁচ বছর ধরে একই নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের ভালোবাসা ও প্রশংসা পেয়েছেন তিনি।

ধারাবাহিকটি শেষ হওয়ার পর নতুন কোনো কাজে যুক্ত না হয়ে পড়ালেখায় মনোযোগ দেন নমনি। পাশাপাশি প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন নতুনভাবে পর্দায় ফেরার। এবার তাঁর ফেরার পালা। ফিরছেন সিনেমার নায়িকা হয়ে। অস্বীকার না করলেও দানব সিনেমায় নমনির অভিনয়ের বিষয়ে এখনই কোনো কথা বলতে চাইলেন না নির্মাতা অনন্য মামুন। জানালেন, শিগগির বড় আয়োজন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে নায়িকার নাম। তবে সম্প্রতি নির্মাতা তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে শাকিব খানের সঙ্গে নমনির ছোটবেলার একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, ‘দানব সিনেমার নায়িকা শাকিব খানের সঙ্গেও কাজ করেছে।’ ছবিটি ছিল ‘লাভ ২০১৪’ সিনেমার শুটিংয়ের। যদিও নানা জটিলতার কারণে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায়নি সিনেমাটি।

নির্মাতার মতো নমনির পরিবারও সিনেমায় অভিনয়ের বিষয়টি এখনই জানাতে চাইছে না। তবে জানা গেছে, দানব সিনেমা নিয়ে নমনির সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়েছে। শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হবেন। এখন নিজেকে প্রস্তুত করছেন নমনি।

২০২৪ সালের শেষ দিকে দানব সিনেমার ঘোষণা দেন অনন্য মামুন। সে সময় গুঞ্জন উঠেছিল, এতে অভিনয় করবেন শরিফুল রাজ। তবে এখনো নির্মাতা আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাননি। এ বছরের শেষ দিকে দানবের শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

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