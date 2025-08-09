হাঁটুর সমস্যায় ভুগছেন আফরান নিশো, শুটিংয়ের আগে করাতে হবে অস্ত্রোপচার

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দুই বছর আগে রায়হান রাফীর ‘সুড়ঙ্গ’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় আফরান নিশোর। প্রথম সিনেমাতেই বাজিমাত করেন তিনি। গত কোরবানির ঈদে রাফীর ‘তাণ্ডব’ সিনেমায় বিশেষ চরিত্রে হাজির হয়েছিলেন নিশো। ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তৈরি হবে ‘সুড়ঙ্গ ২’। এর পর থেকেই সিনেমাটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় নিশোর ভক্তরা।
তবে ভক্তদের কিছুটা হতাশ করলেন আফরান নিশো। জানালেন, শুটিংয়ে যেতে আরও কিছুটা দেরি হবে। কারণ, ইদানীং হাঁটুর সমস্যায় ভুগছেন নিশো। এখন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছেন যদিও, কিন্তু এ অবস্থায় শুটিংয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। সুড়ঙ্গ ২ সিনেমার শুটিং শুরুর আগে তাই নিশোকে যেতে হবে ছুরি-কাঁচির নিচে। করাতে হবে হাঁটুর অস্ত্রোপচার।
আজ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ১০ম ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস জিনিয়াস বাংলাদেশ শিরোনামের অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হাজির হয়েছিলেন নিশো। শিক্ষার্থীরা জানতে চেয়েছিলেন সুড়ঙ্গ ২ কবে আসবে? উত্তরে নিজের হাঁটুর সমস্যার কথা জানান অভিনেতা।
আফরান নিশো বলেন, ‘সুড়ঙ্গ ২ কবে আসবে সেটা নির্মাতা রাফী জানে। আমাকেও ফিজিক্যালি ফিট হতে হবে। পুরোপুরি অ্যাকটিভ লাইফ লিড করতে হলে আমাকে একটা নি সার্জারি করাতে হবে।’ এরপর মজা করে নিশো বলেন, ‘এটা এর আগে কখনো বলা হয়নি। এই প্রথমবার এখানে শেয়ার করলাম। এটা জানলে অনেকেই আমাকে কাজে নেবে না। বলবে, তোমার তো পা ভাঙা।’
অনুষ্ঠানে নিজের অভিনয়জীবনের শুরুর দিকের কথাও জানান আফরান নিশো। বলেন, ‘আমি কখনোই ভাবিনি অভিনেতা হব। কিন্তু যখন অভিনয়ের বিষয়টা আমার মধ্যে আসে, তখন থেকে খুব মনোযোগ দিয়ে করার চেষ্টা করেছি। আমি কোনো থিয়েটার থেকে আসিনি। আমার ব্যাকগ্রাউন্ড মঞ্চনাটক না। টিভি নাটক থেকেই শেখার চেষ্টা করেছি। আমার কাছে মনে হয়, টিভি নাটক, মঞ্চনাটক এগুলো আলাদা সেক্টর। ভিজ্যুয়াল কাজের ক্ষেত্রে লেন্সের ব্যবহার হয়। দূর থেকে সংলাপ বললেও সেটা দর্শক পর্যন্ত পৌঁছায়। কারণ সেটা ডাবিং করা হয়। এ ছাড়া ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, লাইটের ব্যবহারসহ জানার অনেক বিষয় থাকে। মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজেকশন নিয়ে কাজ করতে হয়। সেখানেও শেখার অনেক কিছু আছে।’
এরপর নিজের সিনেমা এবং ওয়েব সিরিজের জনপ্রিয় সংলাপ শোনান নিশো। দর্শকেরা হাসিতে ফেটে পড়ে। মুহুর্মুহু করতালিতে মুখর হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়াম। নিশো সম্প্রতি যুক্ত হয়েছেন রেদওয়ান রনির ‘দম’ সিনেমায়। এতে আরও আছেন চঞ্চল চৌধুরী। চলতি বছরের শেষ দিকে সিনেমার শুটিং শুরু হবে। আগামী রোজার ঈদ উপলক্ষে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে দম।
