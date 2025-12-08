‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সংগীতশিল্পী আসিফ আকবরের আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানী। তিনি বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও চিত্রনায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে তাঁর সংসার নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার আসিফের নেই। সাহস থাকলে আসিফকে সামনাসামনি কথা বলার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন
সম্প্রতি এক টেলিভিশন পডকাস্টে ওমর সানীকে ‘নারী শাসিত পুরুষ’ বলে সম্বোধন করায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ওমর সানী এক ভিডিও বার্তায় আসিফকে বেশ শাসিয়েছেন। সুপরিচিত চলচ্চিত্র অভিনেতা ও সংগীতশিল্পীর মধ্যে পাল্টাপাল্টি মন্তব্যের শুরু গত নভেম্বরে।
তখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন পরিচালক হিসেবে যোগ দেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। যোগ দিয়েই ফুটবল নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে তোপের মুখে পড়েন। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় আসিফের সমালোচনা করেন অভিনেতা ওমর সানী। সেই ভিডিওর ক্যাপশনে সানী লিখেছিলেন, ‘সব দোষ চেয়ারের’।
প্রায় এক মাস পর ওমর সানীর সমালোচনার জবাব দিলেন আসিফ আকবর। পডকাস্টে ওমর সানীকে নারীশাসিত পুরুষ বলে মন্তব্য করেন আসিফ। জানান, তিনি সংসারটাই ঠিকমতো করতে পারছেন না।
আসিফ আকবর বলেন, ‘উনি (ওমর সানী) আসলে সহজ-সরল মানুষ তো। চাপটাপ বিক্রি করে, ভাবছে এমন কিছু বললে বাফুফে তাঁর চাপটাপ কিনতে পারে। নিজেই সংসার ঠিকভাবে করতে পারছে না। উনি একজন নারীশাসিত পুরুষ। এই ফেসবুকটা হচ্ছে উনার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। ওই লেভেলের কোনো সমালোচক উনি নন। উনার যেটা মনে হয়, গাধার মতো বলতে থাকে। উনারে সমালোচনা করো, গালি দাও, কোনো বিকার নেই। এ রকম একটা ক্লিব লিঙ্গের মতো মানুষকে নিয়ে কথা না বলাই ভালো। কিন্তু আমি ওমর সানী ভাইকে ভালোবাসি।’
আসিফের এমন আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিতে সময় নেননি ওমর সানী। ফেসবুকে শেয়ার করা এক ভিডিওতে ওমর সানী বলেন, ‘আসিফ আকবর মাছরাঙা টেলিভিশনে আমার সম্পর্কে কিছু বাজে মন্তব্য করেছে। আমি ওর সম্পর্কে বলেছিলাম, চেয়ারের গরম। ওর ব্যক্তিগত ও পরিবার নিয়ে কোনো কথা বলি নাই। ওকে আমি খারাপ বলি নাই। ব্যক্তিজীবনে ও কী করে না করে, সবই আমি জানি। কিন্তু ওর নোংরা জীবন নিয়ে কোনো কথাই আমি বলি নাই। আমি শুধু চেয়ারের কথা বলেছি। কিন্তু আসিফ মাছরাঙা টেলিভিশনে আমার সম্পর্কে বলল, আমি নারীশাসিত।’
একপর্যায়ে সানী আরও বলেন, ‘আসিফ তুই গিয়ে মৌসুমীকে জিজ্ঞেস কর, আমার অবস্থান কোথায়? আমার ব্যক্তিজীবন নিয়ে তোর কোনো কথা বলার দরকার আছে? তুই চাপ নিয়ে কথা বলিস, ব্যক্তিজীবন নিয়ে কথা বলিস, সংসার নিয়ে কথা বলিস। তোর কী অবস্থা যে আমাকে নিয়ে কথা বলিস? হাতটা দেখছস? আমি ঢাকাতেই আছি, সাহস থাকলে আমার সামনে এসে কথা বল!’
সব শেষ এই অভিনেতা বলেন, ‘আমি তোরে “তুমি”, “আপনি” করে কথা বলছি, ভদ্রভাবে কথা বলছি।...আমি ফুটবল নিয়ে কথা বলছি। চেয়ার নিয়ে কথা বলছি, ক্ষমতা নিয়ে কথা বলেছি। দ্যাটস ইট।...তোর (আসিফের) কোনো ব্যক্তিত্ব আছে? তুই আমার সম্পর্কে কথা বলিস। আমার আর মৌসুমীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারবি? এখনো সময় আছে ভালো হয়ে যা, ভদ্র হয়ে যা। ব্যক্তিজীবন নিয়ে কথা বলবি না।’
আসিফের প্রতি পরামর্শ দিয়ে ওমর সানি বললেন, ‘আল্লাহ সম্মান দিয়েছে। বয়স হইছে। ভাবী (আসিফ আকবের স্ত্রী) অনেক ভালো একজন মানুষ। বাচ্চারা অনেক ভালো, বিয়েশাদি দিছিস, দাদা হইছিস। ভালো হ, ভদ্র হ। ব্যক্তিজীবন নিয়ে কথা বলবি না, আসিফ। এগুলো ভালো না। একদমই ভালো না।’
সংগীতশিল্পী আসিফ আকবরের আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানী। তিনি বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও চিত্রনায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে তাঁর সংসার নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার আসিফের নেই। সাহস থাকলে আসিফকে সামনাসামনি কথা বলার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন
সম্প্রতি এক টেলিভিশন পডকাস্টে ওমর সানীকে ‘নারী শাসিত পুরুষ’ বলে সম্বোধন করায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ওমর সানী এক ভিডিও বার্তায় আসিফকে বেশ শাসিয়েছেন। সুপরিচিত চলচ্চিত্র অভিনেতা ও সংগীতশিল্পীর মধ্যে পাল্টাপাল্টি মন্তব্যের শুরু গত নভেম্বরে।
তখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন পরিচালক হিসেবে যোগ দেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। যোগ দিয়েই ফুটবল নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে তোপের মুখে পড়েন। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় আসিফের সমালোচনা করেন অভিনেতা ওমর সানী। সেই ভিডিওর ক্যাপশনে সানী লিখেছিলেন, ‘সব দোষ চেয়ারের’।
প্রায় এক মাস পর ওমর সানীর সমালোচনার জবাব দিলেন আসিফ আকবর। পডকাস্টে ওমর সানীকে নারীশাসিত পুরুষ বলে মন্তব্য করেন আসিফ। জানান, তিনি সংসারটাই ঠিকমতো করতে পারছেন না।
আসিফ আকবর বলেন, ‘উনি (ওমর সানী) আসলে সহজ-সরল মানুষ তো। চাপটাপ বিক্রি করে, ভাবছে এমন কিছু বললে বাফুফে তাঁর চাপটাপ কিনতে পারে। নিজেই সংসার ঠিকভাবে করতে পারছে না। উনি একজন নারীশাসিত পুরুষ। এই ফেসবুকটা হচ্ছে উনার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। ওই লেভেলের কোনো সমালোচক উনি নন। উনার যেটা মনে হয়, গাধার মতো বলতে থাকে। উনারে সমালোচনা করো, গালি দাও, কোনো বিকার নেই। এ রকম একটা ক্লিব লিঙ্গের মতো মানুষকে নিয়ে কথা না বলাই ভালো। কিন্তু আমি ওমর সানী ভাইকে ভালোবাসি।’
আসিফের এমন আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিতে সময় নেননি ওমর সানী। ফেসবুকে শেয়ার করা এক ভিডিওতে ওমর সানী বলেন, ‘আসিফ আকবর মাছরাঙা টেলিভিশনে আমার সম্পর্কে কিছু বাজে মন্তব্য করেছে। আমি ওর সম্পর্কে বলেছিলাম, চেয়ারের গরম। ওর ব্যক্তিগত ও পরিবার নিয়ে কোনো কথা বলি নাই। ওকে আমি খারাপ বলি নাই। ব্যক্তিজীবনে ও কী করে না করে, সবই আমি জানি। কিন্তু ওর নোংরা জীবন নিয়ে কোনো কথাই আমি বলি নাই। আমি শুধু চেয়ারের কথা বলেছি। কিন্তু আসিফ মাছরাঙা টেলিভিশনে আমার সম্পর্কে বলল, আমি নারীশাসিত।’
একপর্যায়ে সানী আরও বলেন, ‘আসিফ তুই গিয়ে মৌসুমীকে জিজ্ঞেস কর, আমার অবস্থান কোথায়? আমার ব্যক্তিজীবন নিয়ে তোর কোনো কথা বলার দরকার আছে? তুই চাপ নিয়ে কথা বলিস, ব্যক্তিজীবন নিয়ে কথা বলিস, সংসার নিয়ে কথা বলিস। তোর কী অবস্থা যে আমাকে নিয়ে কথা বলিস? হাতটা দেখছস? আমি ঢাকাতেই আছি, সাহস থাকলে আমার সামনে এসে কথা বল!’
সব শেষ এই অভিনেতা বলেন, ‘আমি তোরে “তুমি”, “আপনি” করে কথা বলছি, ভদ্রভাবে কথা বলছি।...আমি ফুটবল নিয়ে কথা বলছি। চেয়ার নিয়ে কথা বলছি, ক্ষমতা নিয়ে কথা বলেছি। দ্যাটস ইট।...তোর (আসিফের) কোনো ব্যক্তিত্ব আছে? তুই আমার সম্পর্কে কথা বলিস। আমার আর মৌসুমীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারবি? এখনো সময় আছে ভালো হয়ে যা, ভদ্র হয়ে যা। ব্যক্তিজীবন নিয়ে কথা বলবি না।’
আসিফের প্রতি পরামর্শ দিয়ে ওমর সানি বললেন, ‘আল্লাহ সম্মান দিয়েছে। বয়স হইছে। ভাবী (আসিফ আকবের স্ত্রী) অনেক ভালো একজন মানুষ। বাচ্চারা অনেক ভালো, বিয়েশাদি দিছিস, দাদা হইছিস। ভালো হ, ভদ্র হ। ব্যক্তিজীবন নিয়ে কথা বলবি না, আসিফ। এগুলো ভালো না। একদমই ভালো না।’
চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। গত মাসে সানীর একটি মন্তব্যের পাল্টায় তাঁকে তিনি ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লিব লিঙ্গের মতো মানুষ’ আখ্যা দিয়েছেন। একটি টেলিভিশন পডকাস্টে আসিফের এমন মন্তব্যে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।৪ ঘণ্টা আগে
স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সের পক্ষ থেকে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির মুভি স্টুডিও এবং জনপ্রিয় এইচবিও স্ট্রিমিং নেটওয়ার্কগুলো ৭২ বিলিয়ন ডলার মূল্যে অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের জনপ্রিয় গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গী। আশি-নব্বইয়ের দশকে যাঁরা ব্যান্ডের গান শুনেছেন, তাঁরা নামটির সঙ্গে বেশি পরিচিত। সোলস, রেনেসাঁ, এলআরবি ছাড়াও তিনি গান লিখেছেন একক অনেক শিল্পীর জন্য।১৩ ঘণ্টা আগে
মাত্র ১০ বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে ব্রিটেনে চলে যান টমি মিয়া। ছাত্রাবস্থায় একটি রেস্তোরাঁয় থালা-বাসন ধোয়ার কাজ দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। সে সময় সিদ্ধান্ত নেন রান্নাকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়ার। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শেফ।১৩ ঘণ্টা আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। গত মাসে সানীর একটি মন্তব্যের পাল্টায় তাঁকে তিনি ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লিব লিঙ্গের মতো মানুষ’ আখ্যা দিয়েছেন। একটি টেলিভিশন পডকাস্টে আসিফের এমন মন্তব্যে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।
ওমর সানী ও আসিফের দ্বন্দ্বের শুরু গত নভেম্বরে। সে সময় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন পরিচালক হিসেবে যোগ দেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। যোগ দিয়েই ফুটবল নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে তোপের মুখে পড়েছিলেন।
সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় আসিফের সমালোচনা করেন অভিনেতা ওমর সানী। সেই ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, ‘সব দোষ চেয়ারের’।
প্রায় এক মাস পর ওমর সানীর সমালোচনার জবাব দিলেন আসিফ আকবর। পডকাস্টে ওমর সানীকে ‘নারীশাসিত পুরুষ’ আখ্যা দিয়ে আসিফ বলেন, তিনি ‘সংসারটাই ঠিকমতো’ করতে পারছেন না।
ওমর সানীর সমালোচনা প্রসঙ্গে আসিফ আকবর বলেন, ‘উনি (ওমর সানী) আসলে সহজ-সরল মানুষ তো। চাপটাপ বিক্রি করে, ভাবছে এমন কিছু বললে বাফুফে তার চাপটাপ কিনতে পারে। নিজেই সংসার ঠিকভাবে করতে পারছে না। উনি একজন নারীশাসিত পুরুষ।’
এই সংগীতশিল্পী আরো বলেন, ‘এই ফেসবুকটা হচ্ছে উনার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। ওই লেভেলের কোনো সমালোচক উনি নন। উনার যেটা মনে হয় গাধার মতো বলতে থাকে। উনারে সমালোচনা করো, গালি দাও, কোনো বিকার নেই। এ রকম একটা ক্লিব লিঙ্গের মতো মানুষকে নিয়ে কথা না বলাই ভালো। কিন্তু আমি ওমর সানী ভাইকে ভালোবাসি।’
আসিফের এমন মন্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ফেসবুকে পলাশ নামে একজ লিখেছেন, ‘প্রিয় শিল্পী অহংকার পতনের মূল, নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না।’ অনেক আসিফকে ‘বেয়াদব’ বলে সম্বোধন করেছেন। আফরোজা আমিন লিখেছেন, ‘আপনি আমার প্রিয় শিল্পী। তাই আশা করি, কোনো প্রকার দ্বন্দ্বে আপনি জড়াবেন না। এতে নিজের ইমেজ নষ্ট হয়।’
চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। গত মাসে সানীর একটি মন্তব্যের পাল্টায় তাঁকে তিনি ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লিব লিঙ্গের মতো মানুষ’ আখ্যা দিয়েছেন। একটি টেলিভিশন পডকাস্টে আসিফের এমন মন্তব্যে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।
ওমর সানী ও আসিফের দ্বন্দ্বের শুরু গত নভেম্বরে। সে সময় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন পরিচালক হিসেবে যোগ দেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। যোগ দিয়েই ফুটবল নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে তোপের মুখে পড়েছিলেন।
সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় আসিফের সমালোচনা করেন অভিনেতা ওমর সানী। সেই ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, ‘সব দোষ চেয়ারের’।
প্রায় এক মাস পর ওমর সানীর সমালোচনার জবাব দিলেন আসিফ আকবর। পডকাস্টে ওমর সানীকে ‘নারীশাসিত পুরুষ’ আখ্যা দিয়ে আসিফ বলেন, তিনি ‘সংসারটাই ঠিকমতো’ করতে পারছেন না।
ওমর সানীর সমালোচনা প্রসঙ্গে আসিফ আকবর বলেন, ‘উনি (ওমর সানী) আসলে সহজ-সরল মানুষ তো। চাপটাপ বিক্রি করে, ভাবছে এমন কিছু বললে বাফুফে তার চাপটাপ কিনতে পারে। নিজেই সংসার ঠিকভাবে করতে পারছে না। উনি একজন নারীশাসিত পুরুষ।’
এই সংগীতশিল্পী আরো বলেন, ‘এই ফেসবুকটা হচ্ছে উনার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। ওই লেভেলের কোনো সমালোচক উনি নন। উনার যেটা মনে হয় গাধার মতো বলতে থাকে। উনারে সমালোচনা করো, গালি দাও, কোনো বিকার নেই। এ রকম একটা ক্লিব লিঙ্গের মতো মানুষকে নিয়ে কথা না বলাই ভালো। কিন্তু আমি ওমর সানী ভাইকে ভালোবাসি।’
আসিফের এমন মন্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ফেসবুকে পলাশ নামে একজ লিখেছেন, ‘প্রিয় শিল্পী অহংকার পতনের মূল, নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না।’ অনেক আসিফকে ‘বেয়াদব’ বলে সম্বোধন করেছেন। আফরোজা আমিন লিখেছেন, ‘আপনি আমার প্রিয় শিল্পী। তাই আশা করি, কোনো প্রকার দ্বন্দ্বে আপনি জড়াবেন না। এতে নিজের ইমেজ নষ্ট হয়।’
সংগীতশিল্পী আসিফ আকবরের আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানী। তিনি বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও চিত্রনায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে তাঁর সংসার নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার আসিফের নেই। সাহস থাকলে আসিফকে সামনাসামনি কথা বলার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে...১ ঘণ্টা আগে
স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সের পক্ষ থেকে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির মুভি স্টুডিও এবং জনপ্রিয় এইচবিও স্ট্রিমিং নেটওয়ার্কগুলো ৭২ বিলিয়ন ডলার মূল্যে অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের জনপ্রিয় গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গী। আশি-নব্বইয়ের দশকে যাঁরা ব্যান্ডের গান শুনেছেন, তাঁরা নামটির সঙ্গে বেশি পরিচিত। সোলস, রেনেসাঁ, এলআরবি ছাড়াও তিনি গান লিখেছেন একক অনেক শিল্পীর জন্য।১৩ ঘণ্টা আগে
মাত্র ১০ বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে ব্রিটেনে চলে যান টমি মিয়া। ছাত্রাবস্থায় একটি রেস্তোরাঁয় থালা-বাসন ধোয়ার কাজ দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। সে সময় সিদ্ধান্ত নেন রান্নাকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়ার। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শেফ।১৩ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সের পক্ষ থেকে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির মুভি স্টুডিও এবং জনপ্রিয় এইচবিও স্ট্রিমিং নেটওয়ার্কগুলো ৭২ বিলিয়ন ডলার মূল্যে অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
স্থানীয় সময় রোববার (৭ ডিসেম্বর) ওয়াশিংটন ডিসিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, নেটফ্লিক্সের বিশাল মার্কেট শেয়ার রয়েছে এবং দুটি প্রতিষ্ঠানের মিলিত আকার ‘একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে’। এই চুক্তিটি অনুমোদনের বিষয়াদিতে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকার কথাও জানান ট্রাম্প।
গত শুক্রবার নেটফ্লিক্স এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্স ঘোষণা করে, তারা চুক্তিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। এই চুক্তির ফলে হ্যারি পটার, গেম অব থ্রোনস, লুনি টিউনস দ্য ম্যাট্রিক্স এবং লর্ড অব দ্য রিংস-এর মতো জনপ্রিয় গ্লোবাল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো নেটফ্লিক্সের মালিকানায় চলে আসবে।
১৯৯৭ সালে পোস্টাল ডিভিডি ভাড়া ব্যবসা হিসেবে যাত্রা শুরু করা নেটফ্লিক্স এখন বিশ্বের বৃহত্তম সাবস্ক্রিপশন স্ট্রিমিং পরিষেবা। চলচ্চিত্র শিল্পে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় চুক্তি। এই চুক্তি সম্পাদন হলে নেটফ্লিক্সের শীর্ষস্থান আরও সুসংহত হবে।
জানা যায়, ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ওয়ার্নার ব্রাদার্স তার ব্যবসা ভাগাভাগি করার পরেই এই চুক্তিটি সম্পন্ন হবে।
মার্কিন বিচার বিভাগের প্রতিযোগিতা বিভাগ এত বড় ধরনের একীভূতকরণ প্রক্রিয়া তদারকি করে। তাদের মতে, যদি একীভূত ব্যবসা স্ট্রিমিং মার্কেটের খুব বেশি অংশ দখল করে, তাহলে সেখানে আইন লঙ্ঘন হতে পারে।
জন এফ কেনেডি সেন্টারের অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বারবার নেটফ্লিক্সের মার্কেট শেয়ারের আকার তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদি চুক্তিটি হয়, তাহলে নেটফ্লিক্সের খুব বড় মার্কেট শেয়ার আরও অনেক বেড়ে যাবে।
তিনি আরও জানান, নেটফ্লিক্সের সহ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টেড সারান্ডোস সম্প্রতি ওভাল অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তিনি তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন। ট্রাম্প বলেন, ‘তার প্রতি আমার অনেক সম্মান আছে। তিনি সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম সেরা কাজ করেছেন।’
টেড সারান্ডোস এর আগে স্বীকার করেন, চুক্তিটি বিনিয়োগকারীদের জন্য বড় ধাক্কা হতে পারে, তবে এটি নেটফ্লিক্সকে ‘আগামী দশকগুলোতে’ সাফল্যের জন্য অবস্থান তৈরি করার একটি সুযোগ।
কমকাস্ট এবং প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্সের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে নেটফ্লিক্স ওয়ার্নার ব্রাদার্সের সঙ্গে চুক্তিটি করতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্সের প্রধান ডেভিড এলিসন এর আগে পুরো ওয়ার্নার ব্রাদার্স কেনার চেষ্টা করেছিলেন। ডেভিড এলিসনের বাবা ল্যারি এলিসন ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র।
এদিকে, এই চুক্তিকে রুখে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে রাইটার্স গিল্ড অব আমেরিকা-এর ইস্ট ও ওয়েস্ট শাখা। শুক্রবার এক বিবৃতিতে তারা জানায়, বিশ্বের বৃহত্তম স্ট্রিমিং কোম্পানি তার অন্যতম বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বীকে গিলে ফেলা ঠিক সে ধরনের কাজ, যা একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধের জন্য তৈরি আইনকে (অ্যান্টি ট্রাস্ট ল) বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো।
রাইটার্স গিল্ড সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, এই চুক্তির ফলে অনেক চাকরি বিলুপ্ত হবে, মজুরি কমবে, বিনোদন কর্মীদের সবার পরিস্থিতি খারাপ হবে, গ্রাহকদের খরচ বাড়বে এবং সব দর্শকের জন্য কনটেন্টের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য কমবে।
স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সের পক্ষ থেকে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির মুভি স্টুডিও এবং জনপ্রিয় এইচবিও স্ট্রিমিং নেটওয়ার্কগুলো ৭২ বিলিয়ন ডলার মূল্যে অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
স্থানীয় সময় রোববার (৭ ডিসেম্বর) ওয়াশিংটন ডিসিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, নেটফ্লিক্সের বিশাল মার্কেট শেয়ার রয়েছে এবং দুটি প্রতিষ্ঠানের মিলিত আকার ‘একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে’। এই চুক্তিটি অনুমোদনের বিষয়াদিতে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকার কথাও জানান ট্রাম্প।
গত শুক্রবার নেটফ্লিক্স এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্স ঘোষণা করে, তারা চুক্তিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। এই চুক্তির ফলে হ্যারি পটার, গেম অব থ্রোনস, লুনি টিউনস দ্য ম্যাট্রিক্স এবং লর্ড অব দ্য রিংস-এর মতো জনপ্রিয় গ্লোবাল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো নেটফ্লিক্সের মালিকানায় চলে আসবে।
১৯৯৭ সালে পোস্টাল ডিভিডি ভাড়া ব্যবসা হিসেবে যাত্রা শুরু করা নেটফ্লিক্স এখন বিশ্বের বৃহত্তম সাবস্ক্রিপশন স্ট্রিমিং পরিষেবা। চলচ্চিত্র শিল্পে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় চুক্তি। এই চুক্তি সম্পাদন হলে নেটফ্লিক্সের শীর্ষস্থান আরও সুসংহত হবে।
জানা যায়, ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ওয়ার্নার ব্রাদার্স তার ব্যবসা ভাগাভাগি করার পরেই এই চুক্তিটি সম্পন্ন হবে।
মার্কিন বিচার বিভাগের প্রতিযোগিতা বিভাগ এত বড় ধরনের একীভূতকরণ প্রক্রিয়া তদারকি করে। তাদের মতে, যদি একীভূত ব্যবসা স্ট্রিমিং মার্কেটের খুব বেশি অংশ দখল করে, তাহলে সেখানে আইন লঙ্ঘন হতে পারে।
জন এফ কেনেডি সেন্টারের অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বারবার নেটফ্লিক্সের মার্কেট শেয়ারের আকার তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদি চুক্তিটি হয়, তাহলে নেটফ্লিক্সের খুব বড় মার্কেট শেয়ার আরও অনেক বেড়ে যাবে।
তিনি আরও জানান, নেটফ্লিক্সের সহ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টেড সারান্ডোস সম্প্রতি ওভাল অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তিনি তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন। ট্রাম্প বলেন, ‘তার প্রতি আমার অনেক সম্মান আছে। তিনি সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম সেরা কাজ করেছেন।’
টেড সারান্ডোস এর আগে স্বীকার করেন, চুক্তিটি বিনিয়োগকারীদের জন্য বড় ধাক্কা হতে পারে, তবে এটি নেটফ্লিক্সকে ‘আগামী দশকগুলোতে’ সাফল্যের জন্য অবস্থান তৈরি করার একটি সুযোগ।
কমকাস্ট এবং প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্সের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে নেটফ্লিক্স ওয়ার্নার ব্রাদার্সের সঙ্গে চুক্তিটি করতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্সের প্রধান ডেভিড এলিসন এর আগে পুরো ওয়ার্নার ব্রাদার্স কেনার চেষ্টা করেছিলেন। ডেভিড এলিসনের বাবা ল্যারি এলিসন ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র।
এদিকে, এই চুক্তিকে রুখে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে রাইটার্স গিল্ড অব আমেরিকা-এর ইস্ট ও ওয়েস্ট শাখা। শুক্রবার এক বিবৃতিতে তারা জানায়, বিশ্বের বৃহত্তম স্ট্রিমিং কোম্পানি তার অন্যতম বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বীকে গিলে ফেলা ঠিক সে ধরনের কাজ, যা একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধের জন্য তৈরি আইনকে (অ্যান্টি ট্রাস্ট ল) বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো।
রাইটার্স গিল্ড সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, এই চুক্তির ফলে অনেক চাকরি বিলুপ্ত হবে, মজুরি কমবে, বিনোদন কর্মীদের সবার পরিস্থিতি খারাপ হবে, গ্রাহকদের খরচ বাড়বে এবং সব দর্শকের জন্য কনটেন্টের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য কমবে।
সংগীতশিল্পী আসিফ আকবরের আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানী। তিনি বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও চিত্রনায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে তাঁর সংসার নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার আসিফের নেই। সাহস থাকলে আসিফকে সামনাসামনি কথা বলার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে...১ ঘণ্টা আগে
চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। গত মাসে সানীর একটি মন্তব্যের পাল্টায় তাঁকে তিনি ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লিব লিঙ্গের মতো মানুষ’ আখ্যা দিয়েছেন। একটি টেলিভিশন পডকাস্টে আসিফের এমন মন্তব্যে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের জনপ্রিয় গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গী। আশি-নব্বইয়ের দশকে যাঁরা ব্যান্ডের গান শুনেছেন, তাঁরা নামটির সঙ্গে বেশি পরিচিত। সোলস, রেনেসাঁ, এলআরবি ছাড়াও তিনি গান লিখেছেন একক অনেক শিল্পীর জন্য।১৩ ঘণ্টা আগে
মাত্র ১০ বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে ব্রিটেনে চলে যান টমি মিয়া। ছাত্রাবস্থায় একটি রেস্তোরাঁয় থালা-বাসন ধোয়ার কাজ দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। সে সময় সিদ্ধান্ত নেন রান্নাকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়ার। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শেফ।১৩ ঘণ্টা আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশের জনপ্রিয় গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গী। আশি-নব্বইয়ের দশকে যাঁরা ব্যান্ডের গান শুনেছেন, তাঁরা নামটির সঙ্গে বেশি পরিচিত। সোলস, রেনেসাঁ, এলআরবি ছাড়াও তিনি গান লিখেছেন একক অনেক শিল্পীর জন্য। তিনি লিখেছেন ‘হৃদয় কাদামাটির কোনো মূর্তি নয়’, ‘আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে’, ‘আমি ভুলে যাই তুমি আমার নও’, ‘একদিন ঘুমভাঙা শহরে’, ‘যতীন স্যারের ক্লাসে’, ‘তৃতীয় বিশ্ব’, ‘সময় যেন কাটে না’র মতো কালজয়ী অনেক গান। লিখছেন এখনো। আগামী বছরের ৬ ফেব্রুয়ারিতে পূর্ণ হবে শহীদ মাহমুদের ৭০ বছর। গান ও আড্ডায় এই গীতিকবির সাত দশকের জীবন পরিক্রমা উদ্যাপন করতে আয়োজন করা হয়েছে একটি অনুষ্ঠানের। ১২ ডিসেম্বর ‘আপন আলোয় শহীদ মাহমুদ জঙ্গী: গানে গানে সত্তর’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে আজব কারখানা।
ধানমন্ডির রাশান হাউসে বিকেল ৫টায় শুরু হবে আয়োজন। সূচনা বক্তব্য এবং গীতিকারকে নিয়ে অতিথিদের স্মৃতিচারণার পর মোড়ক উন্মোচন করা হবে ‘আপন আলোয় শহীদ মাহমুদ জঙ্গী: গানে গানে সত্তর’ নামের স্মৃতিচারণা গ্রন্থের। জয় শাহরিয়ারের সম্পাদনায় এই গ্রন্থে গীতিকারকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন নকীব খান, সামিনা চৌধুরী, ফয়সাল সিদ্দিকী বগি, ফোয়াদ নাসের বাবু, কুমার বিশ্বজিৎ, পিলু খান, নাসিম আলী খান, পার্থ বড়ুয়া, লিটন অধিকারী রিন্টু, গোলাম মোরশেদ, বাপ্পী খানসহ অনেকে। এতে উঠে এসেছে গীতিকারের জীবনের নানা ঘটনা।
সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শহীদ মাহমুদ জঙ্গীর লেখা গান শোনাবেন রফিকুল আলম, নাসিম আলী খান, বাপ্পা মজুমদার, পান্থ কানাই, সুমন কল্যাণ, জয় শাহরিয়ার, কিশোর দাশ, ব্যান্ড সোলস, রেনেসাঁসহ অনেকে।
উৎসব উদ্যাপন পর্ষদে দায়িত্ব পালন করছেন নকীব খান, পার্থ বড়ুয়া, পিলু খান, জয় শাহরিয়ার, শামীম আহমেদ, এনাম এলাহী টন্টি, সুমন কল্যাণ, শাকিল খান, হাসান আসাদ প্রমুখ।
বাংলাদেশের জনপ্রিয় গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গী। আশি-নব্বইয়ের দশকে যাঁরা ব্যান্ডের গান শুনেছেন, তাঁরা নামটির সঙ্গে বেশি পরিচিত। সোলস, রেনেসাঁ, এলআরবি ছাড়াও তিনি গান লিখেছেন একক অনেক শিল্পীর জন্য। তিনি লিখেছেন ‘হৃদয় কাদামাটির কোনো মূর্তি নয়’, ‘আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে’, ‘আমি ভুলে যাই তুমি আমার নও’, ‘একদিন ঘুমভাঙা শহরে’, ‘যতীন স্যারের ক্লাসে’, ‘তৃতীয় বিশ্ব’, ‘সময় যেন কাটে না’র মতো কালজয়ী অনেক গান। লিখছেন এখনো। আগামী বছরের ৬ ফেব্রুয়ারিতে পূর্ণ হবে শহীদ মাহমুদের ৭০ বছর। গান ও আড্ডায় এই গীতিকবির সাত দশকের জীবন পরিক্রমা উদ্যাপন করতে আয়োজন করা হয়েছে একটি অনুষ্ঠানের। ১২ ডিসেম্বর ‘আপন আলোয় শহীদ মাহমুদ জঙ্গী: গানে গানে সত্তর’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে আজব কারখানা।
ধানমন্ডির রাশান হাউসে বিকেল ৫টায় শুরু হবে আয়োজন। সূচনা বক্তব্য এবং গীতিকারকে নিয়ে অতিথিদের স্মৃতিচারণার পর মোড়ক উন্মোচন করা হবে ‘আপন আলোয় শহীদ মাহমুদ জঙ্গী: গানে গানে সত্তর’ নামের স্মৃতিচারণা গ্রন্থের। জয় শাহরিয়ারের সম্পাদনায় এই গ্রন্থে গীতিকারকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন নকীব খান, সামিনা চৌধুরী, ফয়সাল সিদ্দিকী বগি, ফোয়াদ নাসের বাবু, কুমার বিশ্বজিৎ, পিলু খান, নাসিম আলী খান, পার্থ বড়ুয়া, লিটন অধিকারী রিন্টু, গোলাম মোরশেদ, বাপ্পী খানসহ অনেকে। এতে উঠে এসেছে গীতিকারের জীবনের নানা ঘটনা।
সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শহীদ মাহমুদ জঙ্গীর লেখা গান শোনাবেন রফিকুল আলম, নাসিম আলী খান, বাপ্পা মজুমদার, পান্থ কানাই, সুমন কল্যাণ, জয় শাহরিয়ার, কিশোর দাশ, ব্যান্ড সোলস, রেনেসাঁসহ অনেকে।
উৎসব উদ্যাপন পর্ষদে দায়িত্ব পালন করছেন নকীব খান, পার্থ বড়ুয়া, পিলু খান, জয় শাহরিয়ার, শামীম আহমেদ, এনাম এলাহী টন্টি, সুমন কল্যাণ, শাকিল খান, হাসান আসাদ প্রমুখ।
সংগীতশিল্পী আসিফ আকবরের আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানী। তিনি বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও চিত্রনায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে তাঁর সংসার নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার আসিফের নেই। সাহস থাকলে আসিফকে সামনাসামনি কথা বলার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে...১ ঘণ্টা আগে
চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। গত মাসে সানীর একটি মন্তব্যের পাল্টায় তাঁকে তিনি ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লিব লিঙ্গের মতো মানুষ’ আখ্যা দিয়েছেন। একটি টেলিভিশন পডকাস্টে আসিফের এমন মন্তব্যে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।৪ ঘণ্টা আগে
স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সের পক্ষ থেকে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির মুভি স্টুডিও এবং জনপ্রিয় এইচবিও স্ট্রিমিং নেটওয়ার্কগুলো ৭২ বিলিয়ন ডলার মূল্যে অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।৫ ঘণ্টা আগে
মাত্র ১০ বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে ব্রিটেনে চলে যান টমি মিয়া। ছাত্রাবস্থায় একটি রেস্তোরাঁয় থালা-বাসন ধোয়ার কাজ দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। সে সময় সিদ্ধান্ত নেন রান্নাকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়ার। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শেফ।১৩ ঘণ্টা আগে
রন্ধনশিল্পীকে নিয়ে সিনেমা
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মাত্র ১০ বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে ব্রিটেনে চলে যান টমি মিয়া। ছাত্রাবস্থায় একটি রেস্তোরাঁয় থালা-বাসন ধোয়ার কাজ দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। সে সময় সিদ্ধান্ত নেন রান্নাকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়ার। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শেফ। বাংলাদেশের রন্ধনশিল্পীদের নিয়েও কাজ করেছেন তিনি। ঢাকা, সিলেটসহ বেশ কয়েকটি স্থানে টমি মিয়াস হসপিটালিটি ইনস্টিটিউট থেকে গড়ে তুলেছেন আন্তর্জাতিক মানের শেফ। এবার এই রন্ধনশিল্পীর জীবনী আসছে বড় পর্দায়। ‘সিটিএম’ নামের এই বায়োপিক পরিচালনা করবেন মনিরুজ্জামান মনির।
আগামী বছর টমি মিয়া এমবিইর সহযোগিতায় আয়োজন করা হচ্ছে ‘টমি মিয়াস ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড ২০২৬’। অক্টোবর মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে এই আয়োজন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন দেশের একঝাঁক জনপ্রিয় তারকা। গতকাল এ উপলক্ষে এফডিসিতে আয়োজন করা হয় সংবাদ সম্মেলনের। সেখানেই নিজের বায়োপিকের ঘোষণা দেন টমি মিয়া।
পর্দায় টমি মিয়ার চরিত্রে অভিনয় করবেন সাজ্জাদ হোসেন। অভিনয়ে আসার আগে যিনি নিজেও কাজ করেছেন শেফ হিসেবে। ২০০৭ সালে টমি মিয়াস ইনস্টিটিউট ম্যানেজমেন্ট থেকে ট্রেনিং করেন সাজ্জাদ। এরপর লন্ডনের রেস্টুরেন্টে কাজ করেছেন শেফ হিসেবে। পরবর্তী সময়ে অভিনয়ের টানে চলে আসেন দেশে।
সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ‘২০০৭ সালে কোর্স করার সময় টমি ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। এই পরিচয় তাঁর জীবনী নিয়ে সিনেমা করতে কাজে লাগবে আমার। এ ছাড়া শেফ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় পর্দায় তাঁর চরিত্রটি উপস্থাপন করা একটু সহজ হবে আমার জন্য।’
সাজ্জাদ আরও বলেন, ‘এটি বায়োপিক হলেও সুন্দর একটি গল্প আছে, প্রেম আছে, ট্র্যাজেডি আছে। সব মিলিয়ে দর্শকের জন্য উপভোগ্য একটি সিনেমা হবে। চেষ্টা করব পর্দায় পরিপূর্ণভাবে নিজেকে টমি মিয়া হিসেবে উপস্থাপন করতে। ইতিমধ্যে টমি ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর জীবনের নানা দিক নিয়ে কথা বলা শুরু করেছি।’
‘এমআরনাইন’ সিনেমা দিয়ে ঢালিউডে অভিষেক সাজ্জাদের। এরপর অভিনয় করেছেন ‘মোনা: জ্বীন-২’, ‘মেঘনা কন্যা’ সিনেমায়। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে সাজ্জাদ অভিনীত ‘প্রেম পুরাণ’ সিনেমাটি।
জানা গেছে, লন্ডনে বড় একটি অংশের শুটিং হবে সিটিএম সিনেমার। টমি মিয়ার সঙ্গে সহপ্রযোজনায় থাকবেন বাংলাদেশ ও লন্ডনের কয়েকজন। নতুন বছরের শুরুতে মহরত অনুষ্ঠান করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত তুলে ধরা হবে এই সিনেমার।
মাত্র ১০ বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে ব্রিটেনে চলে যান টমি মিয়া। ছাত্রাবস্থায় একটি রেস্তোরাঁয় থালা-বাসন ধোয়ার কাজ দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। সে সময় সিদ্ধান্ত নেন রান্নাকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়ার। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শেফ। বাংলাদেশের রন্ধনশিল্পীদের নিয়েও কাজ করেছেন তিনি। ঢাকা, সিলেটসহ বেশ কয়েকটি স্থানে টমি মিয়াস হসপিটালিটি ইনস্টিটিউট থেকে গড়ে তুলেছেন আন্তর্জাতিক মানের শেফ। এবার এই রন্ধনশিল্পীর জীবনী আসছে বড় পর্দায়। ‘সিটিএম’ নামের এই বায়োপিক পরিচালনা করবেন মনিরুজ্জামান মনির।
আগামী বছর টমি মিয়া এমবিইর সহযোগিতায় আয়োজন করা হচ্ছে ‘টমি মিয়াস ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড ২০২৬’। অক্টোবর মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে এই আয়োজন। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন দেশের একঝাঁক জনপ্রিয় তারকা। গতকাল এ উপলক্ষে এফডিসিতে আয়োজন করা হয় সংবাদ সম্মেলনের। সেখানেই নিজের বায়োপিকের ঘোষণা দেন টমি মিয়া।
পর্দায় টমি মিয়ার চরিত্রে অভিনয় করবেন সাজ্জাদ হোসেন। অভিনয়ে আসার আগে যিনি নিজেও কাজ করেছেন শেফ হিসেবে। ২০০৭ সালে টমি মিয়াস ইনস্টিটিউট ম্যানেজমেন্ট থেকে ট্রেনিং করেন সাজ্জাদ। এরপর লন্ডনের রেস্টুরেন্টে কাজ করেছেন শেফ হিসেবে। পরবর্তী সময়ে অভিনয়ের টানে চলে আসেন দেশে।
সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ‘২০০৭ সালে কোর্স করার সময় টমি ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। এই পরিচয় তাঁর জীবনী নিয়ে সিনেমা করতে কাজে লাগবে আমার। এ ছাড়া শেফ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় পর্দায় তাঁর চরিত্রটি উপস্থাপন করা একটু সহজ হবে আমার জন্য।’
সাজ্জাদ আরও বলেন, ‘এটি বায়োপিক হলেও সুন্দর একটি গল্প আছে, প্রেম আছে, ট্র্যাজেডি আছে। সব মিলিয়ে দর্শকের জন্য উপভোগ্য একটি সিনেমা হবে। চেষ্টা করব পর্দায় পরিপূর্ণভাবে নিজেকে টমি মিয়া হিসেবে উপস্থাপন করতে। ইতিমধ্যে টমি ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর জীবনের নানা দিক নিয়ে কথা বলা শুরু করেছি।’
‘এমআরনাইন’ সিনেমা দিয়ে ঢালিউডে অভিষেক সাজ্জাদের। এরপর অভিনয় করেছেন ‘মোনা: জ্বীন-২’, ‘মেঘনা কন্যা’ সিনেমায়। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে সাজ্জাদ অভিনীত ‘প্রেম পুরাণ’ সিনেমাটি।
জানা গেছে, লন্ডনে বড় একটি অংশের শুটিং হবে সিটিএম সিনেমার। টমি মিয়ার সঙ্গে সহপ্রযোজনায় থাকবেন বাংলাদেশ ও লন্ডনের কয়েকজন। নতুন বছরের শুরুতে মহরত অনুষ্ঠান করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত তুলে ধরা হবে এই সিনেমার।
সংগীতশিল্পী আসিফ আকবরের আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানী। তিনি বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও চিত্রনায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে তাঁর সংসার নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার আসিফের নেই। সাহস থাকলে আসিফকে সামনাসামনি কথা বলার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে...১ ঘণ্টা আগে
চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। গত মাসে সানীর একটি মন্তব্যের পাল্টায় তাঁকে তিনি ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লিব লিঙ্গের মতো মানুষ’ আখ্যা দিয়েছেন। একটি টেলিভিশন পডকাস্টে আসিফের এমন মন্তব্যে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।৪ ঘণ্টা আগে
স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সের পক্ষ থেকে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির মুভি স্টুডিও এবং জনপ্রিয় এইচবিও স্ট্রিমিং নেটওয়ার্কগুলো ৭২ বিলিয়ন ডলার মূল্যে অধিগ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের জনপ্রিয় গীতিকার শহীদ মাহমুদ জঙ্গী। আশি-নব্বইয়ের দশকে যাঁরা ব্যান্ডের গান শুনেছেন, তাঁরা নামটির সঙ্গে বেশি পরিচিত। সোলস, রেনেসাঁ, এলআরবি ছাড়াও তিনি গান লিখেছেন একক অনেক শিল্পীর জন্য।১৩ ঘণ্টা আগে