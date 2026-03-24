দর্শকের সঙ্গে ‘রাক্ষস’ দেখে সুস্মিতা বললেন, ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলাম

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। ছবি: সংগৃহীত

মেহেদি হাসান হৃদয় পরিচালিত ‘রাক্ষস’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন টালিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। এটি তাঁর প্রথম ঢাকাই সিনেমা। সিনেমা মুক্তির আগেই সুস্মিতা জানিয়েছিলেন ঈদের সময় দর্শকের সঙ্গে নিজের প্রথম ঢালিউড সিনেমা উপভোগ করতে চান। প্রথম দিন না পারলেও ঈদের তৃতীয় দিন দর্শকের সঙ্গে রাক্ষস দেখলেন সুস্মিতা।

সিনেমা দেখার পর সুস্মিতা বলেন, ‘বড় পর্দায় দর্শকের সঙ্গে রাক্ষস দেখে আমি খুব খুশি। হলে ভেতর ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলাম। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছে যে আমি এখানে কাজ করতে পারছি। দর্শক যদি এভাবে ভালোবাসা দেয়, এখানে আরও অনেক কাজ করতে চাই।’

সুস্মিতা আরও বলেন, ‘শুটিংয়ের সময় যখন বাংলাদেশে এসেছিলাম, তখন বলেছিলাম আমি সবার ভালোবাসা পেতে চাই। হল ভিজিটের সময় দর্শকের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে, সেটা আমি পাচ্ছি। সবাই আমাকে অনেক ভালোবাসা দিচ্ছে। দর্শকের এই ভালোবাসায় আমি খুব খুশি এবং কৃতজ্ঞ।’

‘রাক্ষস’ সিনেমার দৃশ্যে সিয়াম ও সুস্মিতা। ছবি: সংগৃহীত
রাক্ষসে সুস্মিতার নায়ক সিয়াম আহমেদ। সহশিল্পীকে নিয়েও প্রশংসা করেন অভিনেত্রী। জানালেন শুটিংয়ের সময় সিয়াম খুব সহায়তা করেছেন তাঁকে। শুটিং করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

২০২১ সালে ‘প্রেম টেম’ সিনেমা দিয়ে টালিউডে অভিষেক হয় সুস্মিতার। এরপর কাজ করেছেন ‘চেঙ্গিজ’, ‘মানুষ’সহ একাধিক সিনেমায়। এবার রাক্ষস দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন বাংলাদেশি সিনেমায়।

