সিনেমা

চ্যানেল আইয়ে জাতীয় পুরস্কারজয়ী ৪ সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮: ২৪
২০২৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে বিভিন্ন শাখায় পুরস্কার পাওয়া চারটি সিনেমা প্রচার করবে চ্যানেল আই। আজ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিনেমাগুলো এ চ্যানেলে প্রচারিত হবে প্রতিদিন বেলা ৩টা ৫ মিনিটে। সিনেমাগুলো হলো ‘সাঁতাও’, ‘সুড়ঙ্গ’, ‘রক্তজবা’ ও ‘লাল শাড়ি’।

আজ রোববার প্রচারিত হবে ‘সাঁতাও’। খন্দকার সুমন পরিচালিত সিনেমাটি চারটি শাখায় পুরস্কার পেয়েছে। সেরা সিনেমা ছাড়াও পরিচালক, অভিনেত্রী ও শব্দগ্রাহক বিভাগে সেরা হয়েছে সাঁতাও। উত্তরাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প নিয়ে গণ-অর্থায়নে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন আইনুন নাহার পুতুল ও ফজলুল হক।

২ ফেব্রুয়ারি প্রচারিত হবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৩-এ সর্বোচ্চ ৮টি বিভাগে পুরস্কারজয়ী সিনেমা ‘সুড়ঙ্গ’। রায়হান রাফী পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পায় ২০২৩ সালে। সুড়ঙ্গ দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় আফরান নিশোর। প্রথম সিনেমাতেই দর্শকপ্রিয়তার পাশাপাশি তিনি অর্জন করলেন জাতীয় পুরস্কার। সুড়ঙ্গ তৈরি হয়েছে বাস্তব ঘটনার অনুপ্রেরণায়। মাসুদ নামের এক ইলেকট্রিশিয়ান প্রেমে পড়ে ময়না নামের এক মেয়ের। বিয়ের পর অভাব-অনটন দেখা দেওয়ায় শ্রমিকের চাকরি নিয়ে বিদেশে যায় মাসুদ। একপর্যায়ে সে বুঝতে পারে, স্ত্রী তার সঙ্গে প্রতারণা করছে। এতে নিশোর নায়িকা তমা মির্জা।

৩ ফেব্রুয়ারি প্রচারিত হবে শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য বিভাগে পুরস্কারজয়ী ইমপ্রেস টেলিফিল্মের সিনেমা ‘রক্তজবা’। একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের কাছে আসা একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সিনেমাটির গল্প। পরিচালনায় নিয়ামুল মুক্তা; অভিনয়ে নুসরাত ইমরোজ তিশা, শরিফুল রাজ, লুৎফর রহমান জর্জ প্রমুখ।

বৃহস্পতিবার ৫ ফেব্রুয়ারি দেখানো হবে ‘লাল শাড়ি’। বন্ধন বিশ্বাস পরিচালিত সিনেমাটি শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে। সরকারি অনুদান পাওয়া সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন অপু বিশ্বাস। তাঁতিদের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে লাল শাড়ি।

