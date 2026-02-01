চ্যানেল আইয়ে জাতীয় পুরস্কারজয়ী ৪ সিনেমা

২০২৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে বিভিন্ন শাখায় পুরস্কার পাওয়া চারটি সিনেমা প্রচার করবে চ্যানেল আই। আজ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিনেমাগুলো এ চ্যানেলে প্রচারিত হবে প্রতিদিন বেলা ৩টা ৫ মিনিটে। সিনেমাগুলো হলো ‘সাঁতাও’, ‘সুড়ঙ্গ’, ‘রক্তজবা’ ও ‘লাল শাড়ি’।
আজ রোববার প্রচারিত হবে ‘সাঁতাও’। খন্দকার সুমন পরিচালিত সিনেমাটি চারটি শাখায় পুরস্কার পেয়েছে। সেরা সিনেমা ছাড়াও পরিচালক, অভিনেত্রী ও শব্দগ্রাহক বিভাগে সেরা হয়েছে সাঁতাও। উত্তরাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প নিয়ে গণ-অর্থায়নে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন আইনুন নাহার পুতুল ও ফজলুল হক।
২ ফেব্রুয়ারি প্রচারিত হবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৩-এ সর্বোচ্চ ৮টি বিভাগে পুরস্কারজয়ী সিনেমা ‘সুড়ঙ্গ’। রায়হান রাফী পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পায় ২০২৩ সালে। সুড়ঙ্গ দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় আফরান নিশোর। প্রথম সিনেমাতেই দর্শকপ্রিয়তার পাশাপাশি তিনি অর্জন করলেন জাতীয় পুরস্কার। সুড়ঙ্গ তৈরি হয়েছে বাস্তব ঘটনার অনুপ্রেরণায়। মাসুদ নামের এক ইলেকট্রিশিয়ান প্রেমে পড়ে ময়না নামের এক মেয়ের। বিয়ের পর অভাব-অনটন দেখা দেওয়ায় শ্রমিকের চাকরি নিয়ে বিদেশে যায় মাসুদ। একপর্যায়ে সে বুঝতে পারে, স্ত্রী তার সঙ্গে প্রতারণা করছে। এতে নিশোর নায়িকা তমা মির্জা।
৩ ফেব্রুয়ারি প্রচারিত হবে শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য বিভাগে পুরস্কারজয়ী ইমপ্রেস টেলিফিল্মের সিনেমা ‘রক্তজবা’। একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের কাছে আসা একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সিনেমাটির গল্প। পরিচালনায় নিয়ামুল মুক্তা; অভিনয়ে নুসরাত ইমরোজ তিশা, শরিফুল রাজ, লুৎফর রহমান জর্জ প্রমুখ।
বৃহস্পতিবার ৫ ফেব্রুয়ারি দেখানো হবে ‘লাল শাড়ি’। বন্ধন বিশ্বাস পরিচালিত সিনেমাটি শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে। সরকারি অনুদান পাওয়া সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন অপু বিশ্বাস। তাঁতিদের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে লাল শাড়ি।
সম্প্রতি ২০২৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিজয়ীদের তালিকা প্রকাশ করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। তাতে ‘শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার’ বিভাগে রয়েছে নিয়ামুল মুক্তার নাম। ‘রক্তজবা’ সিনেমার জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে নিয়ামুল মুক্তা এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন।২ ঘণ্টা আগে
২০২৪ সালে কিংবদন্তি ইংলিশ রক ব্যান্ড ‘দ্য বিটলস’-এর গল্প নিয়ে বায়োপিক বানানোর ঘোষণা দিয়েছিল সনি পিকচারস। গত বছর প্রকাশ করা হয় অভিনয়শিল্পীদের নাম। এবার এল ফার্স্ট লুক। গত শুক্রবার সনি পিকচারস ফার্স্ট লুক প্রকাশ করতেই বিশ্বজুড়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
২০ বছর পূর্ণ করল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গানচিল। এ উপলক্ষে গত ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশান ক্লাবের ক্রিস্টাল প্যালেস হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কণ্ঠশিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও কলাকুশলীদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে আয়োজন।২ ঘণ্টা আগে
গত মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসর। এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে ‘আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব’-এর ২৪তম আসর। ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) শুরু হচ্ছে ‘আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব ১৪৩২’।২ ঘণ্টা আগে