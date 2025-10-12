ইলিয়াস কাঞ্চনের জন্য দোয়া চাইলেন শাকিব খান ও অপু বিশ্বাস

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত চলচ্চিত্র অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন। লন্ডনে অস্ত্রোপচারের পর এখন চলছে কেমোথেরাপি। এ খবর প্রকাশ্যে আসার পর তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্ন শিল্পী থেকে ভক্ত সবাই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইলিয়াস কাঞ্চনের জন্য দোয়া চেয়ে শাকিব খান জানালেন, অভিনেতার পাশে আছেন তিনি। এ ছাড়া সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে গিয়ে সবার কাছে ইলিয়াস কাঞ্চনের জন্য দোয়া চেয়েছেন অপু বিশ্বাস।
ফেসবুক পেজে ইলিয়াস কাঞ্চনের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করে আজ শাকিব খান লিখেছেন, ‘ইলিয়াস কাঞ্চন, আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই, যার জীবনটাই এক আন্দোলনের প্রতীক, এক আলোর যাত্রা। রুপালি পর্দায় তিনি সবার ভালোবাসার নায়ক, বাস্তবজীবনে মানবতার সৈনিক। কাঞ্চন ভাই আজ দূর লন্ডনে চিকিৎসাধীন। দেশের কোটি মানুষের প্রার্থনা আছে তাঁর সঙ্গে। যেন আবার তিনি ফিরে আসেন আগের মতো উদ্যমী, হাস্যোজ্জল, প্রেরণাদায়ী একজন মানুষ হয়ে। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, কাঞ্চন ভাইকে দ্রুত আরোগ্য দান করুন; তাঁর জীবন হোক আরও সুস্থ শান্তিময়। আমরা সবাই কাঞ্চন ভাইয়ের পাশে আছি ভালোবাসা ও দোয়ার বন্ধনে।’
সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে ইলিয়াস কাঞ্চনের জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন অপু বিশ্বাস। সেই অনুষ্ঠানে অপু বলেন, ‘চলচ্চিত্রের সুপারস্টার আমাদের ইলিয়াস কাঞ্চন ভাই গুরুতর অসুস্থ। আমি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে তাঁর জন্য দোয়া চাই। তিনি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন।’
এ বছরের শুরু থেকে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন ইলিয়াস কাঞ্চন। অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, ইলিয়াস কাঞ্চনের মাথায় টিউমার রয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ২৬ এপ্রিল লন্ডনে যান ইলিয়াস কাঞ্চন। সেখানে চলছে তাঁর চিকিৎসা।
