Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন সৃজিত মুখার্জি

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ৫৩
শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ উপন্যাসের শতবর্ষ উপলক্ষে সিনেমা বানাচ্ছেন সৃজিত মুখার্জি। ছবি: সংগৃহীত
শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ উপন্যাসের শতবর্ষ উপলক্ষে সিনেমা বানাচ্ছেন সৃজিত মুখার্জি। ছবি: সংগৃহীত

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় পরিচালক সৃজিত মুখার্জির নতুন সিনেমার বিষয়— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর আলোচিত উপন্যাস ‘পথের দাবী’। আগামী বছরের আগস্টে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা পথের দাবী উপন্যাস প্রকাশের শতবর্ষ পূর্তি হবে। এ উপলক্ষকে সামনে রেখে সৃজিত বানাচ্ছেন ‘এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’ নামের সিনেমা। আজ সিনেমাটির ঘোষণা দিয়েছেন নির্মাতা।

পথের দাবী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সব্যসাচীকে সেই সময়ের এক বিখ্যাত বিপ্লবীর আদলে গড়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সব্যসাচী ইংরেজদের নাকের ডগায় বসে একের পর এক বিপ্লবী কাজ করে যায়, কিন্তু তাকে ধরার সাধ্য ছিল না তৎকালীন শাসকের। ১৯২৬ সালের ৩১ আগস্ট শরৎচন্দ্রের পথের দাবী প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন আরও জোরালো হয়েছিল। যার জেরে ১৯২৭ সালের জানুয়ারিতে বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

পথের দাবী উপন্যাস নিষিদ্ধ হওয়া, সেই সময় কিংবা শাসকের বিরুদ্ধাচারণ আজও কীভাবে ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়— এই বিষয়গুলোকে পটভূমিকায় রেখে এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র সিনেমার গল্প সাজিয়েছেন সৃজিত। এতে শরৎচন্দ্র ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশসহ ওই সময়ের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বরাও থাকবেন চরিত্র হিসেবে।

সৃজিত বলেন, ‘পথের দাবীর রচনাকাল, সেই সময়ের রাজনীতি, উপন্যাসটি নিষিদ্ধ হওয়াকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনা এবং ব্যক্তিত্বদের নিয়েই সিনেমাটি বানাচ্ছি।’ এম্পেরর ভার্সেস শরৎচন্দ্র সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করছে এসভিএফ এবং দাগ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া।

সৃজিত বলেন, ‘সেই সময় শুধু বাংলার নয়, পুরো ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর লেখা থেকে মঞ্চসফল নাটক হচ্ছে, সিনেমা হচ্ছে, তাঁর উপন্যাস ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে বের হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে। সেরকম সাফল্যের তুরীয় পর্যায়ে বসে সেই মানুষটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেভাবে গর্জে উঠেছেন, সেটা ভীষণ ইন্সপায়ারিং।’

এরইমধ্যে চিত্রনাট্য লেখার কাজ শেষ। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরের নভেম্বরে শুটিং শুরু করবেন সৃজিত। ২০২৬ সালের ১ মে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। অভিনয়ে কারা থাকছেন, তা এখনই প্রকাশ করতে চাইছেন না পরিচালক। জানিয়েছেন, অভিনয়শিল্পী বাছাইপর্ব চলছে।

এর আগে, পথের দাবী নিয়ে ১৯৭৭ সালে ‘সব্যসাচী’ নামে সিনেমা বানিয়েছিলেন পীযুষ বসু। তাতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার। আরও ছিলেন সুপ্রিয়া দেবী, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণ কুমার প্রমুখ। সৃজিত বলেন, ‘উত্তমকুমার অভিনীত সিনেমাটি শুধুই পথের দাবী উপন্যাস নিয়ে তৈরি হয়েছিল। আর আমার সিনেমায় ওই সময়ের বাংলা, বাংলার রাজনীতি, উপন্যাস নিষিদ্ধ হওয়া—এ বিষয়গুলো থাকছে। দুটো সিনেমার গল্পে কোনো মিল নেই।’

বিষয়:

বাংলা সিনেমাসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

ভারতসহ একসঙ্গে তিন দেশ সামলাবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, দিল্লিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নারীর সঙ্গে ঝগড়ার পর রূপসা সেতু থেকে নিচে লাফ দেন সাংবাদিক বুলু: কোস্ট গার্ড

ডাকসু প্রার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের হুমকি, সমালোচনার ঝড়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

ওটিটি ও প্রেক্ষাগৃহে আসছে জয়ার দুই সিনেমা

ওটিটি ও প্রেক্ষাগৃহে আসছে জয়ার দুই সিনেমা

রাহাত ফতেহ আলী খান ও রুবাইয়াতের দ্বৈত গান মুক্তি পাচ্ছে আজ

রাহাত ফতেহ আলী খান ও রুবাইয়াতের দ্বৈত গান মুক্তি পাচ্ছে আজ

সিনেমার প্রচার নিয়ে মুখোমুখি অভিনেতা ও নির্মাতা

সিনেমার প্রচার নিয়ে মুখোমুখি অভিনেতা ও নির্মাতা

বিনা অনুমতিতে শাহ আবদুল করিমের গান, ২০ কোটি ক্ষতিপূরণ দাবি

বিনা অনুমতিতে শাহ আবদুল করিমের গান, ২০ কোটি ক্ষতিপূরণ দাবি