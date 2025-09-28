Ajker Patrika
মেহজাবীনের ‘সাবা’ অস্কারে না পাঠানোয় আদনান আল রাজীবের ক্ষোভ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মেহজাবীন চৌধুরী ও আদনান আল রাজীব। ছবি: সংগৃহীত
গত শুক্রবার দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে মেহজাবীন চৌধুরী অভিনীত সিনেমা ‘সাবা’। হলে মুক্তির আগে প্রায় ডজনখানেক আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে মাকসুদ হোসেন পরিচালিত সিনেমাটি। বাংলাদেশ থেকে অস্কারের বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম বিভাগে পাঠানোর জন্য জমা পড়েছিল সিনেমাটি। শেষ পর্যন্ত বাদ পড়েছে সাবা। আর তাতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মেহজাবীনের স্বামী নির্মাতা আদনান আল রাজীব।

আগামী বছর মার্চে বসবে একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের (অস্কার) ৯৮তম আসর। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে একটি সিনেমা পাঠানো হয় অস্কারের বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম বিভাগে প্রতিযোগিতার জন্য। এ বছর বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে লিসা গাজী পরিচালিত ‘বাড়ির নাম শাহানা’।

গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে অস্কার বাংলাদেশ কমিটি ‘বাড়ির নাম শাহানা’ চলচ্চিত্রকে অস্কারে পাঠানোর ঘোষণা দেয়। সাবা বাদ পড়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় হতাশা প্রকাশ করেন আদনান আল রাজীব।

ফেসবুকে রাজীব লেখেন, ‘একটা চলচ্চিত্র যখন টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আসরে স্বীকৃতি পায়, অথচ বাংলাদেশের অস্কার কমিটি সেটিকে গুরুত্ব দেয় না, এটা সত্যিই হতাশাজনক। বাড়ির নাম শাহানা চলচ্চিত্রটির বিরুদ্ধে বলছি না, নিশ্চয়ই এটি একটি সুন্দর কাজ। কিন্তু যদি লক্ষ্য হয় অস্কারে দেশের প্রতিনিধিত্বকে শক্তভাবে দাঁড় করানো, তাহলে সাবা নিঃসন্দেহে আরও শক্তিশালী একটি নাম।’

অস্কার বাংলাদেশ কমিটির সমালোচনা করে আদনান আল রাজীব লিখেছেন, ‘কষ্টের বিষয় হলো, তাদের কাজকর্ম দেখে মনে হয়, আমাদের এসব কমিটি প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে না। যে দেশ নিজের শিল্প-সংস্কৃতিকে কীভাবে বিশ্বমঞ্চে উপস্থাপন করতে হয়, সেই কৌশলই বোঝে না, সে দেশ কোনোদিন এগোতে পারবে না। এ কারণেই আমরা এখনো তৃতীয় বিশ্বের দেশ নামেই পরিচিত। কারণ আমরা সামষ্টিক উন্নতির বদলে ব্যক্তিগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিই, আর বৃহত্তর বোঝাপড়ার অভাবেই পিছিয়ে থাকি।’

‘সাবা’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
অসুস্থ মাকে নিয়ে এক মেয়ের সংগ্রামের গল্পে নির্মিত হয়েছে সাবা সিনেমা। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী। গত বছরের সেপ্টেম্বরে টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয় সাবার। এরপর বুসান, রেড সি, গোথেনবার্গ, সিডনি, রেইনড্যান্সসহ প্রায় এক ডজন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় এটি।

আর বাড়ির নাম শাহানা সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া এক নারীর জীবন-সংগ্রামের গল্প নিয়ে। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন আনান সিদ্দীকা। সত্য ঘটনা অবলম্বনে সিনেমাটি বানিয়েছেন লিসা গাজী। সাবার মতো এটিও অংশ নিয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। প্রদর্শিত হয়েছে লন্ডন, শিকাগো, মেলবোর্ন, বার্মিংহাম, রোম ও মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র উৎসবে। ১৯ সেপ্টেম্বর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল বাড়ির নাম শাহানা।

অস্কারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব চূড়ান্ত হওয়ার পর তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়ায় নির্মাতা লিসা গাজী বলেন, ‘অসম্ভব ভালো লাগছে। যখন বাড়ির নাম শাহানার নাম ঘোষণা করা হয়, তখন গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। এই মুহূর্তটাকে ধারণ করতে চাইছি, উদ্‌যাপন করতে চাই।’

বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের (বিএফএফএস) তত্ত্বাবধানে এবারের অস্কার বাংলাদেশ কমিটির সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র সমালোচক সাজ্জাদ শরিফ, চিত্রগ্রাহক রাশেদ জামান, চলচ্চিত্র প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমি, চলচ্চিত্র পরিচালক শাহীন দিল-রিয়াজ ও চলচ্চিত্র শিক্ষক এস এম ইমরান হোসেন।

