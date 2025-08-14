Ajker Patrika
‘ধূমকেতু’ মুক্তির দিনে প্রকাশ পেল দেবের ‘রঘু ডাকাত’-এর ফার্স্ট লুক

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ২২: ০২
আজ টালিউডে মুক্তি পেয়েছে দেব অভিনীত সিনেমা ‘ধূমকেতু’। একই দিনে প্রকাশ পেয়েছে অভিনেতার নতুন আরও এক সিনেমা ‘রঘু ডাকাত’-এর ফার্স্ট লুক পোস্টার। দুর্গাপূজায় মুক্তি পাবে সিনেমাটি। ফার্স্ট লুক পোস্টার দিয়ে শুরু হলো প্রচার।

প্রকাশিত পোস্টারে দেখা গেল, দেবের মাথায় লম্বা চুল, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, ধুতির ওপর কোমরে বাঁধা লাল রঙের কাপড়। এক হাতে অস্ত্র আর অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম। ঘোড়ার পিঠে বসে যেন রওনা দিয়েছেন কোনো শত্রুর নাশ করতে। পোস্টারের আবহজুড়ে উথালপাতাল ঝড় আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

এর আগে প্রকাশ পেয়েছিল রঘু ডাকাত সিনেমার প্রি-টিজার। সেখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে গম্ভীর গলায় শুনতে পাওয়া যায় ‘ইংরেজরা ভেবেছিল বাঙালিরা মরে গেছে। আগুন নিভে গেছে। প্রতিবাদ হয়ে গিয়েছে ইতিহাস। কিন্তু ওরা জানে না, আগুন নিভে গেলেও ছাই নেভে না। ইতিহাস লেখে শিকারি, বাঘ লেখে না। যদি লিখত, তাহলে ইতিহাসটা কেমন হতো বলো দেখি?’

রঘু ডাকাত পরিচালনা করেছেন ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়। এসভিএফ ও দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্স যৌথভাবে প্রযোজনা করেছে সিনেমাটি। এতে আরও অভিনয় করেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, ইধিকা পাল প্রমুখ।

