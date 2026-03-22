জটিলতা কাটিয়ে সিনেপ্লেক্সে ফিরল শাকিব খানের ‘প্রিন্স’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২২ মার্চ ২০২৬, ২০: ৩২
‘প্রিন্স’ সিনেমার দৃশ্যে শাকিব খান ও জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু। ছবি: সংগৃহীত

রোজার ঈদে মুক্তি পাওয়া পাঁচ সিনেমার চারটি চলছে স্টার সিনেপ্লেক্সের বিভিন্ন শাখায়। তবে এই মাল্টিপ্লেক্স চেইনের কোনো শাখায় ঈদের প্রথম দিন দেখা যায়নি শাকিব খানের ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ সিনেমাটি। অবশেষে জটিলতা কাটিয়ে ঈদের দ্বিতীয় দিন রোববার রাত থেকে স্টার সিনেপ্লেক্সে ফিরল শাকিব খানের প্রিন্স। স্টার সিনেপ্লেক্সের বসুন্ধরা শপিং মল শাখায় রোববার রাত ৮টা ১০ মিনিটে শুরু হয় প্রিন্সের প্রথম প্রদর্শনী।

স্টার সিনেপ্লেক্সে প্রিন্সের কোনো শো না থাকায় নানা রকম কথা শোনা গেছে। খবর ছড়ায় স্টার সিনেপ্লেক্সে ডিসিপি জমা না দিতে পারায় প্রিন্স চালাতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। তবে ঈদের দিন রাতে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস জানায় ডিসিপি জমা দিলেও সেটি সিনেপ্লেক্সের সার্ভারের সঙ্গে ম্যাচ না করায় সিনেমাটি প্রদর্শিত করা যাচ্ছিল না। অবশেষে সব জটিলতা কাটিয়ে সিনেপ্লেক্সটিতে যাত্রা শুরু করলো প্রিন্স। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে জানানো হয়েছে আগামীকাল সোমবার থেকে স্টার সিনেপ্লেক্সের সব শাখায় দেখা যাবে প্রিন্স।

ঈদের দিন থেকে সিনেপ্লেক্সে প্রিন্স না থাকায় অনেক দর্শক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের দিকে অভিযোগের তির ছুড়ে দেন অনেকে। তবে নির্মাতাদের মতে, প্রিন্সের পোস্ট প্রোডাকশনের সম্পূর্ণ কাজ ভারতে হওয়ায় টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা হয়েছে। এর ফলে আর্থিক ক্ষতির কথাও জানান প্রযোজক শিরিন সুলতানা।

সিনেপ্লেক্সের মতো কারিগরি ত্রুটির কারণে প্রায় অর্ধশত সিঙ্গেল স্ক্রিনেও ঈদের দিন প্রিন্সের কোনো শো চালানো সম্ভব হয়নি। টিকিট বিক্রি করেও শো চালাতে না পারায় বেশ কয়েকটি সিনেমা হলে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। সব সমস্যা সমাধান করে এখন সব হলে প্রিন্স চলছে বলে দাবি করেন প্রযোজক।

নব্বইয়ের দশকের ঢাকা শহরের গল্পে প্রিন্স বানিয়েছেন আবু হায়াত মাহমুদ। এতে শাকিব খান অভিনয় করেছেন গ্যাংস্টার চরিত্রে। এতে তাঁর নায়িকা বাংলাদেশের তাসনিয়া ফারিণ ও টালিউডের জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু। আরও আছেন দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, ইন্তেখাব দিনার, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, শরীফ সিরাজ, লোকনাথ দে, পিয়ান সরকার, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ।

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে— এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

জটিলতা কাটিয়ে সিনেপ্লেক্সে ফিরল শাকিব খানের ‘প্রিন্স’

বাতিল হলো পপতারকা শাকিরার ভারত সফর

সিনেমা হল পরিদর্শনে এসে পাইরেসি বন্ধে যা বললেন সিয়াম

প্রকাশ পেল পান্থ কানাইয়ের ‘আবার চুমকি’, মডেল বাসার-পারসা

